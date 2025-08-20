Під час зустрічей Президента Володимира Зеленського з лідерами США та Європи ключовою темою обговорення було припинення війни й гарантії безпеки для України

Під час зустрічі у Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський і Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обговорили реальну ситуацію на полі бою, звільнення полонених і повернення викрадених дітей, роботу для досягнення сталого миру, гарантії безпеки й двосторонню співпрацю.

Про чутливі питання — на рівні лідерів

Глава держави подякував Президентові США за запрошення, його особисту залученість у закінчення війни та сьогоднішню зустріч.

«Це була найкраща з наших зустрічей. Це важливо. Багато речей навіть на мапі я зміг показати всім американським колегам щодо ситуації на полі бою не за чутками, а реально: хто що контролює на полі бою, на нашій землі, на нашій території під нашим контролем і на тимчасово окупованих територіях.

Важливо, що Сполучені Штати Америки дають чіткий сигнал, що вони будуть серед країн, які беруться допомагати, координувати, а також стануть учасниками гарантій безпеки для України. Я вважаю, що це великий крок уперед», — сказав глава держави.

Особливу увагу приділили звільненню полонених і поверненню викрадених росією українських дітей. Президент України висловив особливу вдячність першій леді Сполучених Штатів Меланії Трамп за лист, присвячений викраденим росією українським дітям, який вона передала путіну, та її увагу до проблеми.

Це питання одне з найболючіших для українців, адже йдеться про щонайменше 20 тисяч вивезених дітей. Володимир Зеленський попросив Дональда Трампа передати Меланії Трамп лист вдячності від першої леді України Олени Зеленської.

У російському полоні утримують тисячі українців — військових і цивільних. Деякі з них перебувають там ще з 2014 року, коли росія почала свою війну проти України. Глава держави наголосив, що їхнє звільнення має стати обов’язковою частиною процесу встановлення миру.

«Ми обговорили це із Президентом США. Він погоджується, що непроста система, але буде допомагати мені щодо обміну всіх на всіх. Не тільки військовополонених, а й цивільних — журналістів, політв’язнів. Ми домовилися над цим працювати», — зауважив Володимир Зеленський.

Дональд Трамп підтримав проведення тристоронньої зустрічі на рівні лідерів України, США та росії. Президент України вкотре підтвердив, що наша держава готова працювати максимально продуктивно й швидко, щоб закінчити цю війну. Він переконаний, що найбільш чутливі питання можна розв’язати лише на рівні лідерів.

Крім того, під час зустрічі обговорили двосторонню співпрацю. Зокрема, Україна готова співпрацювати зі США щодо дронів — продавати найсучасніші безпілотники, а також спільно їх виробляти. Відповідну пропозицію передали Президентові Трампу.

Необхідність припинення вогню

Також у Вашингтоні відбулися переговори за участю Президента України Володимира Зеленського, Президента США Дональда Трампа, Президента Франції Емманюеля Макрона, Президента Фінляндії Александра Стубба, Федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, Прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, Голови Ради міністрів Італії Джорджі Мелоні, Президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн і Генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Цій зустрічі передували двосторонні переговори президентів України та Сполучених Штатів. Глава держави наголосив, що однією з головних тем обговорення із Президентом Трампом були гарантії безпеки. Володимир Зеленський акцентував, що безпека України залежить від усіх присутніх лідерів. Президент відзначив сильний сигнал США про готовність узяти участь у гарантуванні безпеки й важливість продемонстрованої сьогодні підтримки з боку Європи. Адже Україна зокрема розглядає вступ до ЄС як частину гарантій безпеки.

Окремо йшлося про роботу коаліції охочих і конкретні гарантії безпеки, які готова надати кожна з понад 30 країн, що входять до неї. Під час зустрічі лідери розпочали предметне обговорення деталей гарантій безпеки. Як результат — уже є певні проєкти, і тепер відповідні команди інтенсивно над ними працюватимуть. Усе має бути формалізовано впродовж десяти днів.

«Для нас дуже важливо, щоб це була не пауза в боях, а реальний мир, який можна захистити гарантіями безпеки наших партнерів», — сказав Президент України.

Учасники обговорили важливість проведення зустрічі з російською стороною на рівні лідерів. Усі партнери погодилися, що тільки так можна вирішити найбільш чутливі питання.

За словами Президента США, під час зустрічі на Алясці путін погодився прийняти гарантії безпеки для України.

«Я оптимістично налаштований щодо того, що разом ми зможемо досягти угоди, яка стримає будь-яку майбутню агресію проти України», — зазначив Дональд Трамп.

Генеральний секретар НАТО подякував Володимирові Зеленському за його лідерство й Дональдові Трампу — за особисті зусилля. Марк Рютте наголосив на тому, що важливо зупинити вбивства та удари по українській інфраструктурі.

«Зробімо максимум, що ми можемо зараз. Я впевнений, що відсьогодні ми прийдемо до закінчення цього якнайшвидше», — наголосив він.

Президент Європейської комісії відзначила готовність учасників працювати над гарантіями безпеки для України.

«І також суттєво, що ви згадали про тисячі викрадених дітей. Як мама й бабуся я знаю, як важливо, щоб кожна дитина повернулася додому», — додала Урсула фон дер Ляєн.

Канцлер Німеччини наголосив, що перед подальшими переговорами важливим кроком є припинення вогню для роботи над мирною угодою.

«Я не можу уявити, що наступна зустріч відбудеться без припинення вогню. Тож працюймо над цим. І тиснімо на росію, бо від того, як ми це робитимемо, залежить припинення вогню й серйозність переговорів», — сказав Фрідріх Мерц.

Голова уряду Італії акцентувала, що досягти миру та гарантувати справедливість можна лише в єдності.

«Ми говоритимемо про гарантії безпеки: як забезпечити, що це не повториться. Ми почнемо обговорення з пропозиції про модель за прикладом п’ятої статті НАТО», — підкреслила Джорджа Мелоні.

Президент Франції також наголосив, що припинення вогню необхідне для того, щоб зупинити вбивства. Ще однією необхідністю він назвав гарантії безпеки.

«Коли ми говоримо про гарантії безпеки, йдеться про безпеку для всього європейського континенту. Перша гарантія — спроможна українська армія на найближчі роки та десятиліття. І також це відповідні зобов’язання всіх нас», — наголосив Емманюель Макрон.

Прем’єр-міністр Великої Британії переконаний, що зустріч може стати історичним кроком у контексті безпеки.

«Ми хочемо миру. Війна має величезний вплив передусім на українців, які утримують фронт. Але вона також впливає на Європу, зокрема на Велику Британію», — зазначив Кір Стармер.

Президент Фінляндії зауважив, що причина його присутності за столом переговорів у тому, що його країна має довгий кордон із росією та власний історичний досвід із часів Другої світової війни.

«Ми знайшли рішення в 1944 році. І я впевнений, що зможемо знайти рішення у 2025 році, щоб закінчити загарбницьку російську війну. Ситуація дуже складна. Але для цього ми тут і зібралися», — підсумував Александр Стубб.

Крім того, під час зустрічі обговорили відбудову та відновлення України. За словами Володимира Зеленського, це велика можливість для майбутніх інвестицій, яка водночас є елементом шляху до миру. Президент подякував усім присутнім лідерам, які прибули до Вашингтона особисто, щоб продемонструвати підтримку.

Ключка та символічні ключі від Білого дому

А напередодні згаданих зустрічей у Вашингтоні Президент України поспілкувався із спецпредставником Президента США з питань України генералом Кітом Келлогом. Ключова тема обговорення — переговори Володимира Зеленського за участю інших європейських лідерів із Президентом США Дональдом Трампом.

«Насамперед ми вдячні Президентові Трампу за це запрошення і той формат, що в нас буде. Важливим є сигнал щодо гарантій безпеки. Дуже принципово, що ми разом зі Сполученими Штатами та Європою», — зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що спільна зустріч лідерів США, України, інших європейських країн, ЄС і НАТО важлива, адже на ній ітиметься про майбутню архітектуру безпеки для нашої країни та всього європейського континенту.

Перед початком переговорів із Президентом США Дональдом Трампом Президент України провів зустріч із Президентом Фінляндії Александром Стуббом, Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Лідери скоординували позиції.

Володимир Зеленський подякував партнерам за їхні зусилля для досягнення справедливого тривалого миру та активну участь у дипломатичній роботі.

Усі учасники зустрічі відзначили важливість спільної позиції щодо майбутньої мирної угоди. Вони наголосили на чіткій підтримці суверенітету й територіальної цілісності України та неприйнятності зміни міжнародно визнаних кордонів держав силою.

Лідери підтримали готовність США взяти участь у гарантуванні безпеки для України. Одним із ключових питань на переговорах із Президентом Трампом буде спільна участь Сполучених Штатів і Європи у створенні майбутньої архітектури безпеки для України, а отже, і для всього європейського континенту.

Україна готова до будь-яких форматів переговорів, зокрема до проведення двосторонньої зустрічі з росією на рівні лідерів. Про це Президент Володимир Зеленський заявив, спілкуючись із представниками ЗМІ у Вашингтоні. Глава держави зазначив, що після спільної координаційної зустрічі із Президентом США Дональдом Трампом, лідерами країн Європи, ЄС і НАТО Президент Трамп зателефонував путіну, щоб обговорити дипломатичні кроки. Зокрема, він запропонував провести тристоронню зустріч на рівні лідерів України, США та росії.

Пізніше глави держав та урядів зібралися в Овальному кабінеті, щоб обговорити підсумки цієї телефонної розмови. Дональд Трамп повідомив, що російська сторона запропонувала спершу провести двосторонню зустріч з Україною, а потім — тристоронню за участю США.

«Ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів, тому що тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити всі ті складні, болючі питання. Принаймні для нас вони важливі й болючі. Тому я підтвердив — і мене підтримали всі європейські лідери, — що ми готові до двосторонньої зустрічі з путіним і після цього розраховуємо на тристоронню зустріч», — сказав Володимир Зеленський.

Глава держави додав: обговорив із Президентом Трампом те, що всі сторони повинні продемонструвати бажання закінчити війну. Зокрема, таким кроком є дипломатична зустріч на рівні лідерів. Якщо російська сторона цього не зробить, Україна проситиме США діяти відповідно.

Президент України подарував Президентові Сполучених Штатів ключку для гри в гольф, яку йому передав молодший сержант ЗСУ Костянтин Картавцев. Володимир Зеленський розповів, що воїн втратив ногу в перші місяці повномасштабного російського вторгнення, рятуючи побратимів. Гольф став для Костянтина Картавцева частиною реабілітації та допоміг відновити рівновагу — фізичну й емоційну. Глава держави також показав відео, в якому Костянтин Картавцев звертається із проханням до Президента США допомогти Україні закінчити війну справедливим тривалим миром.

Дональд Трамп прийняв подарунок і записав відео з подякою українському воїнові, а також подарував Президентові України символічні ключі від Білого дому.

Джерело: Офіс Президента