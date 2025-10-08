КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 03 жовтня 2025 р. № 1096-р Київ Про присвоєння Віштаку І. А. третього рангу державного службовця Відповідно до статті 39 Закону України “Про державну службу” присвоїти третій ранг державного службовця Віштаку Ігорю Анатолійовичу — державному секретареві Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України. Прем’єр-міністр України Ю. СВИРИДЕНКО
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 03 жовтня 2025 р.
№ 1096-р
Київ
Про присвоєння Віштаку І. А. третього рангу державного службовця
Відповідно до статті 39 Закону України “Про державну службу” присвоїти третій ранг державного службовця Віштаку Ігорю Анатолійовичу — державному секретареві Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.
Прем’єр-міністр України Ю. СВИРИДЕНКО