КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 03 жовтня 2025 р.

№ 1096-р

Київ

Про присвоєння Віштаку І. А. третього рангу державного службовця


Відповідно до статті 39 Закону України “Про державну службу” присвоїти третій ранг державного службовця Віштаку Ігорю Анатолійовичу — державному секретареві Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.


         Прем’єр-міністр України Ю. СВИРИДЕНКО