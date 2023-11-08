У межах конференції високого рівня з нагоди запровадження оновлених принципів державного управління Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов розповів про стан реформи державного управління.

Перше видання Принципів державного управління вийшло 2014 року. Видання 2023-го оновлює систему відповідно до найновіших стандартів і практик у Європейському Союзі, Організації економічного співробітництва та розвитку й інших міжнародних організаціях. Сьогодні від органів державного управління очікують, що вони будуть більш цифровими, гнучкими, інноваційними та екологічними, ніж 2014-го. Вони також повинні демонструвати більшу стійкість до зовнішніх потрясінь, наприклад, пандемій та інших непередбачуваних обставин.

Нова редакція уніфікує принципи для регіонів, на які розширюється ЄС, а також для сусідніх регіонів і ще чіткіше й лаконічніше виражає цінності та стандарти ЄС у сфері належного державного управління. Відтепер сфера застосування розширюється за межі центрального уряду та охоплює регіональні й місцеві рівні уряду задля сприяння узгодженому політичному підходу.

Захід також став платформою координації реформ у сфері державного врядування, на якій міністри обмінювались досвідом і думками стосовно того, як оновлені принципи державного управління можуть зміцнювати реформи у державному врядуванні.

«Реформа державного управління, безумовно, стала одним із чинників, що сприяли нашій стійкості з першого дня війни. Державне управління в Україні включно із законодавчою діяльністю, щоденним виробленням та ухваленням рішень і реагуванням на кризи, продовженням надання державних послуг і навіть впровадженням нових послуг, пов’язаних із прийдешніми реаліями, залишалося повністю функціональним. Ми й надалі проводили реформи для отримання статусу кандидата на членство в ЄС і нині активно працюємо над початком переговорів щодо вступу. Усе це відбувається попри вимушені скорочення бюджету, щоденні повітряні тривоги й тисячі ударів ракет і атак безпілотників на нашу цивільну інфраструктуру, постійні кібератаки та приєднання до лав армії багатьох наших колег і друзів. Деякі з них, на жаль, ніколи вже не повернуться на робочі місця, та й взагалі додому. Усе це — лише мізерна частка викликів нашій стійкості», — зазначив Міністр Кабміну Олег Немчінов.

Окрім цього він розповів, що у сферах цифровізації та надання адміністративних послуг Україна вже зробила неймовірний стрибок уперед. Так, впроваджують нові цифрові послуги, доступні як через державний портал, так і через мобільний застосунок «Дія», що є першим таким застосунком у світі. Він дає змогу зберігати в цифровому вигляді основні документи, як-от паспорт, водійське посвідчення, індивідуальний податковий номер та багато інших документів. Це стало можливо завдяки запровадженню обміну даними наших реєстрів. Стосовно надання послуг за межами цифрового простору, то на території країни функціонує понад 2000 центрів надання адміністративних послуг, які за принципом «єдиного вікна» надають громадянам приблизно 300 стандартних послуг. В умовах війни вони й надалі працюють на територіях, що безпосередньо не постраждали від бойових дій.

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов також провів зустріч із Генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку Матіасом Корманом.

«Для нас дуже важлива співпраця з ОЕСР, оскільки це важливий фундамент для реалізації стратегічних цілей України: повноцінний вступ в ОЕСР, ЄС та НАТО, відновлення України від наслідків війни», — зазначив він та подякував ОЕСР і особисто Матіасу Корману за велику підтримку й налаштованість на спів-працю попри масштабні виклики війни.

Паралельно зі співпрацею з ОЕСР уряд України працює над планом всіх реформ, які необхідно впровадити Україні, зокрема, для виконання міжнародних зобов’язань, рекомендацій та вимог у стратегічно важливих для нас напрямах. Ці зобов’язання містяться в кількох документах, які ми прагнемо синхронізувати, оскільки вони переважно фокусують увагу на однакових проблемах та сферах розвитку. Програма ОЕСР для України — один з таких документів.

Поглиблення та посилення взаємодії з ОЕСР для України — один із пріоритетів для трансформації економіки і сприяння її глибокій інтеграції в міжнародні ринки. Уряд проводить послідовну політику, спрямовану на впровадження міжнародних стандартів у різних галузях життєдіяльності відповідно до рекомендацій ОЕСР.

Джерело: Служба Міністра Кабінету Міністрів