В очільників державного концерну «Укроборонпром» і профільного Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості немає розбіжностей щодо реформування концерну та оборонно-промислового комплексу загалом. І найближчим часом план реформування галузі має розглянути на засіданні Ради національної безпеки і оборони. Про це під час пресконференції поінформував віцепрем’єр-міністр — міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Очікують, що найближчим часом Верховна Рада затвердить законопроєкт про особливості реформування підприємств ОПК державної форми власності (№3822), який доопрацьовують. Він має прискорити корпоратизацію підприємств комплексу й зробити її максимально ефективною.

«Трансформація Укроборонпрому передбачає реорганізацію понад 60 його базових підприємств у дев’ять галузевих холдингів (ХК) за напрямами. Шість увійдуть до складу майбутньої державної холдингової компанії (ДХК) з умовною назвою «Оборонні системи України», три — в ДХК «Аерокосмічні системи». У складі першої ДХК будуть ХК бронетанкова техніка (13 підприємств), радарні системи (10), спецхімія і боєприпаси (7+1), високоточна зброя (15) і авіаремонт (7). Три інші ХК — «Антонов», «Авіадвигунобудування» і «Ракетно-космічний центр «Південний» (умовна назва) увійдуть до складу другої ДХК — «Аерокосмічні системи України».

Решту підприємств держконцерну, які вже не виробляють оборонної продукції, буде передано (щодо 19 вже ухвалено рішення Кабміну) Фонду держмайна на продаж. Кошти від продажу фінансово успішних та інвестиційно привабливих об’єктів планують спрямувати на розвиток галузі», — цитує Інтерфакс Україна слова віцепрем’єра.

Перелік підприємств, які увійдуть до холдингових компаній, оприлюднять після схвалення на засіданні РНБО.

До складу створеного 2010 року Укроборонпрому входять 112 підприємств українського ОПК. Ще 21 підприємство концерну розташоване на тимчасово окупованій території Криму і не підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей.

Олег Уруський заявив, що процес корпоратизації підприємств Укроборонпрому, які після ліквідації концерну перебуватимуть під управлінням компанії «Оборонні системи України», може зайняти шість — вісім місяців, якщо інтенсивно над цим працювати. З огляду на те що підприємства перебувають на різній стадії економічного, фінансового та функціонального розвитку, процес корпоратизації для кожного з них буде різний.

Віцепрем’єр припускає, що акції КБ «Південне» та Південмашу з часом, якщо будуть такі пропозиції, можуть продати стратегічному інвесторові. Але на першому етапі має бути проведено корпоратизацію.

«Реформа робиться заради того, щоб поліпшити інвестиційний клімат у наших галузях, зокрема аерокосмічній і оборонно-промисловій. А коли запровадимо корпоративну модель управління в цих двох принципово важливих галузях, то отримаємо можливість залучати інвесторів, зокрема й стратегічних», — цитує Укрінформ слова урядовця.

Поінформував Олег Уруський і про контракти, які буде підписано найближчим часом. Насамперед ідеться про контракт між Міністерством оборони й ДП «Антонов» про будівництво трьох нових літаків Ан-178.

«Цей контракт фактично повністю підготовлено. Рішення уряду щодо нормативно-правового забезпечення контракту ухвалено. Також очікують підписання контракту для закупівлі армією ракетного комплексу «Нептун». Усі нормативно-правові документи, які необхідні для підготовки виробництва та закупівлі ракетного комплексу, ухвалено. Маємо чітке розуміння, що Міноборони закупить ракетний комплекс «Нептун» як серійний для озброєння підрозділів Збройних сил. А наступного року має бути завершено дослідницько-конструкторську роботу щодо вітчизняного ракетного комплексу «Вільха-М», який у 2021-му планують закупити для ЗСУ», — цитує УНІАН слова Олега Уруського.

Віцепрем’єр повідомив, що тривають переговори Міноборони з Великою Британією про будівництво ракетних катерів. За його словами, підписано попередній меморандум про це. Україна вивчає різні варіанти локалізації цього виробництва на вітчизняних потужностях. Розглядають різні компанії, зокрема приватні.

Директор Укроборонпрому Юрій Гусєв додав, що цього тижня планує робоче відрядження до Миколаївської та Херсонської областей, де відвідає підприємства концерну, щоб вивчити їхні спроможності з будівництва катерів. Адже всі зацікавлені, щоб це замовлення було виконано саме на підприємствах концерну.

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«Урядового кур’єра»