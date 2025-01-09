На нараді під головуванням Прем’єр-міністра підсумували зроблене торік та окреслили коло завдань на майбутнє

Із першого року повномасштабної війни площа потенційно замінованих земель України зменшилась зі 174 тисяч до приблизно 139 тисяч квадратних кілометрів. Це підсумок нетехнічного обстеження територій та їх розмінування Силами оборони та операторами протимінної діяльності. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками наради щодо стану виконання заходів з розмінування у 2024 році.

У нараді взяли участь перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко, міністри внутрішніх справ Ігор Клименко, аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, представники Центру гуманітарного розмінування, ДСНС, Головного управління протимінної діяльності Міністерства оборони, представники МЗС.

На нараді підбили підсумки 2024-го й окреслили коло завдань на цей рік.

Денис Шмигаль повідомив, що 2024 року підрозділи ДСНС та Національної поліції очистили майже 695 кв. км території та знищили більш як 133 тис. мін і снарядів. Загалом від початку повномасштабної війни силами рятувальників та правоохоронців розміновано приблизно 2,1 тис. кв. км українських земель.

«Нині на українському ринку працюють 73 оператори протимінної діяльності. Запущено механізм компенсації 100% вартості послуги з розмінування для аграріїв. Уже підписано понад 50 угод для сільгоспземель у чотирьох регіонах. Україна має понад 200 розмінувальних машин, зокрема вітчизняного виробництва. Плануємо збільшувати їх число, а також посилювати ремонтну базу», — зазначив Прем’єр-міністр.

Він оголосив про плани в царині розмінування на 2025 рік: провести роботи з технічного обстеження територій на площі 31 тис. кв. км; впровадити нові інноваційні технології, зокрема з використанням безпілотників та роботизованих комплексів; створити реєстр територій забруднених або ймовірно забруднених; продовжити розбудову навчального центру для саперів, що створюють за підтримки Японії; створити міжвідомчу тренувальну базу, де працюватимуть з мінно-пошуковими собаками та собаками-детекторами.

Прем’єр-міністр дав зав дання першому віце прем’єр-міністру — міністрові економіки посилити координацію між усіма міністерствами і відомствами, залученими до розмінування.

«Для нас принципово розмінувати державу за роки, а не за десятиліття. Завдяки залученню сучасних технологій це цілком можливо. Загалом до 2033 року відповідно до Національної стратегії протимінної діяльності ставимо мету повернути у використання 80% територій, які зазнали безпосереднього впливу війни», — підсумував Денис Шмигаль.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ