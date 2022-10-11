Завдяки митному безвізу перевізники мають змогу доставляти товари на території держав-членів ЄС за принципом: один транспорт — одна декларація — одна гарантія

1 жовтня в Україні набула чинності Конвенція про процедуру спільного транзиту. Саме із цієї дати до європейських країн вже безперешкодно прямують вантажівки, а першим адресатом стала Німеччина.

«Урядовий кур’єр» вирішив з’ясувати, що таке митний безвіз і які його переваги для бізнесу й держави.

Процедура триває 5 — 15 хвилин

Запровадження митного безвізу — одна з найістотніших переваг, які передбачає співпраця певної держави та ЄС. Його складова — змога для перевізників доставляти товари на території держав-членів ЄС за принципом: один транспорт — одна декларація — одна гарантія. Фактично Україна долучилася до європейських конвенцій за прискореною процедурою. Конвенція сприятиме безмитному переміщенню товарів через наш кордон, а згодом — пришвидшенню митних процедур, які тепер займатимуть 5—15 хвилин. Це вагома перевага.

«Імпортери товарів в Україну також виграють від введення митного безвізу. Якщо до 1 жовтня 2022 року їм потрібно було оформити дві декларації (першу — для транзиту в ЄС, другу — для перевезення товару на території України), то нині вистачить однієї.

Митний безвіз замінить колишню систему декларування транзиту товарів. Це має сприяти скороченню корупційних виявів на митниці та тіньового бізнесу. Митна служба одержуватиме правдиву інформацію про транзитне переміщення товарів, що прямують в Україну, від митних органів держав-учасниць конвенції до моменту ввезення цих товарів на митну територію нашої держави», — розповідає заступник голови правління Асоціації представників малого та середнього бізнесу міста Києва Вікторія Тютюнникова.

Іван Нікітченко, директор Crane IP Law Firm, наголошує, що це один з важливих кроків у європейській інтеграції України. Адже ЄС — це передовсім економічне утворення для усунення бар’єрів у торгівлі та веденні бізнесу між країнами.

«До Конвенції про процедуру спільного транзиту приєдналися не тільки країни ЄС, а загалом 35 держав (серед них Велика Британія, Туреччина, Швейцарія, Сербія та інші). Для України це означає спрощення митних процедур, менші затрати часу і грошей для доставлення продукції на ринки країн Європи. Особливо актуально це стало нині, коли більшість експортних потоків прямує автомобільними шляхами і майже завжди вантаж проходить через територію кількох країн. Так само спрощуються процедури і для європейських компаній для ввезення продукції в Україну», — зазначає експерт.

Авторизація та спрощення для всіх

Чи справді тепер широкому колу представників українського бізнесу відкрито доступ до авторизацій та спрощень, як у ЄС?

Запровадження митного безвізу сприяє тому, що велика частина українського бізнесу використовуватиме переваги процедури спільного переміщення, яку вже успішно апробували 35 держав — учасниці конвенції. Досі доступ цих інструментів був обмежений: його мала лише невелика кількість підприємств, зокрема авторизованих економічних операторів.

Однак Іван Нікітченко розповідає цікавий факт. Насправді механізм роботи через авторизованих економічних операторів запрацював в Україні ще з 2019 року, і на кінець 2021-го лише одна компанія отримала такий статус. Тобто такий механізм в Україні було створено, проте бізнесові структури ним майже не користувалися.

З-поміж переваг розширення таких суб’єктів слід виокремити те, що представникам українського бізнесу доцільно буде перейти на європейські стандарти розкриття інформації про товар, що транспортується.

«З одного боку, це потребує значних зусиль та часу від українських підприємств. З іншого, — такий крок необхідний, щоб експортери, імпортери, перевізники могли обрати оптимальний набір спрощених митних формальностей, ідентичний тим, які застосовують підприємства в ЄС», — заявляє Вікторія Тютюнникова.

Компанії, які зможуть отримати авторизацію, мають право на додаткові спрощення. Це дасть змогу спростити імпорт і експорт товарів транспортно.

Митна служба матиме аналогічні європейським процедури надання авторизацій та спрощень. Проте спочатку суб’єкти можуть відчути більший контроль митниці та більшу зарегульованість переміщення товарів. Це пов’язано з тим, що у країнах ЄС контролю і довірі відведено значну роль у спостереженні за транзитними переміщеннями.

Першочергові й надважливі — без митних платежів

Визначено перелік окремих товарів, переміщення яких митною територією України в період дії воєнного стану та протягом року з дня його припинення здійснюватимуть без надання митним органам забезпечення сплати митних платежів. Формували такий перелік з урахуванням необхідності товарів для обороноздатності країни.

Кабінет Міністрів затвердив постанову №1091 від 27 вересня 2022 року, яка встановлює Перелік окремих товарів, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України транзитом здійснюється без надання митним органам забезпечення сплати митних платежів.

До нього належать: складові (матеріали, вузли, агрегати, устаткування та комплектувальні вироби), що імпортують для використання у виробництві товарів оборонного призначення, якщо їх замовник — державний замовник у галузі оборони; товари, лікарські засоби, медичні вироби та/або медичне обладнання, необхідні для боротьби з COVID-19. Це товари, критичні для нашої країни, яка бореться з рашизмом.

«На нашу думку, належність саме цих товарів до переліку — позитив, оскільки їх швидкий імпорт дасть змогу ефективніше розв’язати певні проблеми в галузі оборони й пов’язані з подоланням COVID-19.

П. 6 постанови передбачає товари за кодами згідно з УКТЗЕД: сюди входять харчові продукти (сіль, продукція борошномельно-круп’яної промисловості), тканини (шовк, вовна), матеріали та вироби з них (скло та вироби зі скла, мідь і вироби з неї) тощо», — вважають в Асоціації представників середнього та малого бізнесу міста Києва. Там упевнені, що внаслідок запровадження митного безвізу ціни на товари з переліку не підвищуватимуться.

За словами керуючого партнера компанії «Кравець та партнери» Ростислава Кравця, ці нововведення сприятимуть істотному зниженню вартості різноманітних товарів для українських споживачів, однак експерт не очікує, що це станеться миттєво. Він запевняє, що це матиме накопичувальний ефект.

Перехідний період буде складним, але це того варте

Із 1 жовтня 2022 року до 1 лютого 2023-го діятиме перехідний період, протягом якого для бізнесу застосовуватимуть звичний підхід щодо визначення товарів, які підпадатимуть під забезпечення сплати митних платежів.

«Є підстави вважати, що його введення зумовлене необхідністю дати час представникам українського бізнесу підготуватися до повного переходу на європейські стандарти. Паралельне існування двох режимів перевезення товарів створюватиме для імпортерів, експортерів та перевізників додаткові складнощі, адже потрібно буде перевіряти, чи входить той чи той товар до переліку, про який згадано вище», — зазначає Вікторія Тютюнникова.

Цим суб’єктам доведеться оформлювати кілька декларацій для товарів, які підпадають під забезпечення сплати митних платежів, витрачаючи багато часу.

Вочевидь, такий перехідний період для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності створить більше проблем, ніж переваг. Однак це буде тимчасово та швидкоплинно.