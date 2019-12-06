Після досягнення довгоочікуваного миру на Донбасі армія не втратить визначального значення в суспільстві. На цьому Президент Володимир Зеленський наголосив під час урочистого зібрання з нагоди відзначення 28-ї річниці Збройних сил України, що відбулося в столиці.

«На жаль, ми маємо гіркий досвід і знаємо, що може бути, коли країна не готова захищати свої державні інтереси. Саме тому армія не перестане бути нашим пріоритетом», — заявив Володимир Зеленський. Він додав, що для держави армія залишатиметься запорукою подальшого розвитку, незалежності, права на самостійний вибір власного шляху, яким рухається Україна.

Президент зазначив, що весь світ бачить, як Україна прагне миру, досягнення якого здійснюється дипломатичним шляхом: «Ми не хочемо щодня втрачати найкращих українців. Ми обов’язково повернемо наших людей та наші території». Він наголосив, що сильне військо робить позицію будь-якої держави впевненішою та міцнішою.

Глава держави подякував українським військовим — хоробрим чоловікам і жінкам за стійкість, мужність, неймовірну силу та волю. «І це не просто формальні, протокольні слова з нагоди свята. Це аксіома, яка не потребує доведення. Сьогодні українці довіряють армії більше за будь-які інші органи чи інституції. Це справедливо, логічно та абсолютно заслужено. Адже саме ви захищаєте нашу незалежність під час війни на сході країни та після анексії Криму Росією. Ми ніколи не забудемо ту страшну ціну, яку довелось сплатити для захисту нашого суверенітету. Це тисячі поранених і тисячі загиблих воїнів, наших героїв, які віддали життя за Україну, за кожного з нас», — підкреслив Володимир Зеленський і закликав присутніх ушанувати пам’ять полеглих хвилиною мовчання.

Він пообіцяв, що армія й надалі посилюватиме боєздатність та буде реформуватися відповідно до стандартів НАТО, повідомляє Офіс Президента.

«Ми не стоїмо на місці, ми зміцнюємо нашу боєздатність та вишкіл, ми прагнемо не на словах, не на плакатах, а на ділі наближати наше військо до стандартів НАТО. Це стосується повноцінного реформування усіх напрямів оборони, військового управління, логістики, підготовки озброєння і найголовніше — гідного забезпечення вас та ваших сімей», — звернувся глава держави до військовослужбовців.

Важливими складниками фундаменту для ЗСУ Президент назвав згуртованість суспільства і правду. «Вона, правда, на нашому боці. І цим все сказано», — резюмував Володимир Зеленський.

Він побажав захисникам та їхнім родинам міцного здоров’я, добробуту, незламності духу, нових успіхів і перемог на благо України. А найкращим з кращих Президент вручив державні нагороди.

Володимир Зеленський відзначив внесок волонтерського руху в розбудову української армії, наголосивши, що робота волонтерів була і буде надалі однією зі складових міцного фундаменту українського війська та символом згуртованості нації.

«У єдності країни наша сила. І сьогодні я не можу не згадати тих, хто став безпосереднім учасником розбудови українського війська. Це наші волонтери. 5 грудня — їхній день, їхнє свято. Ми дякуємо волонтерам за їхню велику і важливу справу, за кожен переданий армії бронежилет, за кожен тепловізор, аптечку і не менш важливий дитячий малюнок з побажаннями воїну «Повертайся живим!» — підкреслив глава держави.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»