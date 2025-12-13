11 грудня 2025 року під головуванням Прем’єр­міністра Юлії Свириденко відбулося чергове засідання енергетичного штабу. У фокусі уваги були проходження опалювального сезону та підвищення стійкості енергетичної системи в умовах постійних російських атак. Участь у нараді взяли віцепрем’єр­міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та заступник міністра Костянтин Ковальчук. Також були присутні представники Міненерго, Агентства відновлення, НЕК «Укренерго», НАК «Нафтогаз України», НКРЕКП, обласних військових адміністрацій та комунальних підприємств. Учасники заслухали доповіді про стан енергосистеми. Було скоординовано дії щодо забезпечення необхідних резервів палива та обладнання, нарощення генерації, захисту енергооб’єктів, забезпечення людей світлом.

«Тримаю на контролі виконання рішення уряду про перегляд списку критичної інфраструктури. Очікуємо фактичної оптимізації споживання електроенергії на місцях від всіх ОВА», — наголосила очільниця уряду.

Особливу увагу було приділено приєднанню когенераційних установок до мережі. Відповідні урядові рішення ухвалено минулого тижня. Завдяки цьому об’єкти розподіленої генерації зможуть повноцінно працювати й істотно поповнять дефіцит електро­енергії.

Юлія Свириденко доручила всім міністерствам та ОВА терміново забезпечити наявність альтернативних джерел живлення (генераторів) для всіх об’єктів життєзабезпечення.

«Наша мета — у людей має бути світло. Очікуємо зменшення тривалості відключень вже цими вихідними», — підкреслила Прем’єр­міністр.

Як повідомляє Міністерство розвитку громад та територій, триває зведення фізичного захисту критичної інфраструктури. Регулярно відбуваються засідання профільного координаційного штабу. Спільно з ОВА та Міністерством енергетики визначено пріоритетні об’єкти у прифронтових областях, які потребують додаткового захисту. На даному етапі їх понад 100. У командній роботі з військовими, інженерами та Міністерством оборони розроблено 16 типових інженерних рішень з можливістю адаптації під різні регіони з огляду на наявність виробничих потужностей, необхідних під час будівництва.

«росія й надалі завдає прицільних ударів по енергетичній інфраструктурі, намагаючись залишити населення без світла, тепла та водопостачання. Наш пріоритет незмінний: забезпечити людям у всій Україні належні умови протягом зими. Нарощуємо резерви та працюємо над розширенням когенерації у громадах, особливо прифронтових. За підтримки міжнародних партнерів вдається впроваджувати там модульні рішення, щоб зменшити залежність систем життєзабезпечення від централізованої мережі», — наголосив Олексій Кулеба.

Опалювальний сезон триває у всій країні. У роботі перебувають 17 419 котелень — понад 99% підготовлених до зими. Теплопостачання забезпечено для 99% житлових будинків, а це понад 70 тис. багатоповерхівок у всіх регіонах України.

Важливим пріоритетом залишається підключення розподіленої теплової генерації, зокрема когенераційних установок і блочно­модульних котелень. Такі джерела тепла дають змогу підтримувати громади навіть під час масованих обстрілів.

Міжнародні партнери вже передали Україні майже 700 одиниць такого обладнання. Більшість введено в експлуатацію, інші — на етапі монтажу або підключення.

З ініціативи Мінрозвитку уряд нещодавно ухвалив важливі рішення, спрямовані на усунення зайвих бюрократичних бар’єрів для розвитку розподіленої генерації. Зокрема, спрощено процедури для встановлення когенераційних установок, блочно­модульних котелень, газових і дизельних генераторів, систем накопичення енергії. Раніше діяли обмеження за потужністю, що ускладнювало запуск таких об’єктів у лікарнях, школах чи на комунальних підприємствах. Тепер ці бар’єри прибрано, і громади можуть ставити необхідні потужності значно швидше.

Також в Україні функціонують 13 464 пункти незламності, з яких понад 9235 працюють постійно, а інші можна розгорнути впродовж двох годин у разі надзвичайної ситуації. Найбільше навантаження припадає на прифронтові області, де пункти незламності залишаються критично важливими для забезпечення базових послуг людям.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю

Секретаріату КМУ, Міністерство розвитку громад та територій