Північно-західна частина Чорного моря стала акваторією для дводенного тренування типу «PASSEX», проведеного спільною корабельно-катерною тактичною групою Військово-Морських сил України та Королівства Великої Британії. Моряки мали на меті підтримати безпеку в Чорноморському регіоні, вдосконалити навченість і взаємосумісність екіпажів кораблів двох країн відповідно до стандартів НАТО. До навчань залучали вертоліт Мі-14 морської авіаційної бригади.

Корабельно-катерна група відпрацювала маневрування в строях та ордерах, організацію протиповітряної оборони, відбиття атак швидкісних малорозмірних плавзасобів умовного противника, постановку димової завіси тощо, повідомляє Служба зв’язків з громадськістю командування Військово-Морських сил Збройних сил України.

«Постійна участь сил українського флоту в тренуваннях типу «PASSEX» дає змогу вдосконалювати військову маистерність, морську виучку, обмін досвідом і оволодіння стандартами НАТО. Адже одним із дієвих шляхів досягнення оперативної і технічної сумісності з флотами держав — членів Альянсу є саме відпрацювання спільних дій з іноземними кораблями в морі, — прокоментував командувач Віиськово-Морських сил ЗСУ контр-адмірал Олексіи Неіжпапа. — Тренування типу «PASSEX» — це досвід задля готовності разом стати на захист безпеки, стабільності та миру в Чорноморському регіоні».

Під час морського переходу моряки відпрацювали корабельні навчання з передачі вантажів повітрям і на траверзі, ведення розвідки, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства, а також провели пошуково-рятувальну операцію.

Усі екіпажі корабельно-катерної групи комунікували між собою виключно англійською мовою відповідно до міжнародної системи сигналів MTP.