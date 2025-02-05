Понад 13 мільйонів громадян подали заявки на одержання коштів у межах програми «Зимова єПідтримка», і з них майже 12 мільйонів уже отримали виплати. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на вчорашньому урядовому засіданні. За його словами, найбільше українці витрачають кошти «Зимової єПідтримки» на оплату комунальних послуг — 56%, а також спрямовують їх на купівлю ліків, книжок та донати на ЗСУ.

Денис Шмигаль зауважив, що успішно працює ще одна програма «Зимової підтримки» — «Доступні субсидії».

«Майже 3 мільйони родин отримують допомогу від держави на оплату комунальних послуг. Це субсидії та житлові пільги, які ми надаємо кожному, хто їх потребує. Оформити субсидію можна за 15 хвилин, зокрема онлайн», — наголосив Прем’єр.

Він додав, що ще 250 тисяч домогосподарств із прифронтових громад отримали понад 3,4 млрд грн на купівлю дров та вугілля. Ідеться про виплату до 21 тисячі гривень на родину для домогосподарств, які не мають опалення через бойові дії та з інших причин.

До слова, тарифи на газ, тепло і світло залишаються без змін до кінця опалювального сезону. Денис Шмигаль нагадав, що уряд диференціював тариф на електрику споживачам, які використовують електроопалювальні установки.

Із 29 січня цього року запрацювала субсидія на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб, доступна родинам, які витрачають більш як 20 відсотків доходів на оренду. Глава уряду наголосив, що участь у різних державних програмах, як-от «Національний кешбек» та «Зимова єПідтримка», не позначається на обрахунку сукупного доходу родини під час призначення субсидій. За його словами, перші два зимові місяці показали, що всі складові «Зимової підтримки» працюють синхронно, доповнюють одна одну, вони затребувані в суспільстві.

«Наша мета — надати додаткову підтримку українським родинам цієї зими та посилити нашу країну. Бо стійкість кожної родини — це стійкість усієї нашої країни», — зазначив Прем’єр.

Він повідомив, що мільйон учнів початкових класів забезпечено безплатним харчуванням у школах: «Для цих потреб держава на нинішній рік розподілила громадам ресурс у понад 2,8 мільярда гривень. У планах — розширення програми, щоб вона охопила всіх учнів», — зазначив Денис Шмигаль і додав, що це ще одна з програм «Зимової підтримки», яку успішно реалізує уряд.

У січні цього року запрацювала програма «Вчительська доплата», і педагоги в школах почали отримувати додаткову щомісячну виплату.

«Ідеться про доплату від тисячі гривень на руки залежно від навчального навантаження вчителя. З вересня таку доплату буде збільшено до 2 тисяч гривень. Передбачили в бюджеті на цей рік 12 мільярдів гривень субвенції, і завдяки цьому «Вчительську доплату» отримують майже 500 тисяч педагогів», — наголосив Прем’єр.

Денис Шмигаль повідомив, що вже більш як 90 тисяч людей подали заявки в межах програми «єКнига», яка передбачає, що 18-річні можуть отримати 908 гривень на купівлю українських книжок.

«Понад 84 тисячі заявників отримали кошти. Тож молоді українці читають більше українських книжок, і водночас ми підтримуємо українське книговидання», — наголосив очільник уряду.

Він нагадав про урядове рішення виплатити допомогу обсягом 6500 гривень кожній дитині з малозабезпечених родин та родин ВПО, які одержують державну підтримку: «Торік майже 600 тисяч людей отримали відповідні виплати. Ці кошти витрачають на зимовий одяг та інші потрібні дітям речі. Нещодавно уряд оновив програму, і тепер кошти буде перераховано ще для майже 5 тисяч родин».

Ефективно працює й програма «Ще більш доступні ліки», яку уряд розширив торік, додавши до переліку доступних ліків ще понад 50 препаратів. За словами Прем’єра, завдяки рекордному бюджету 6,6 мільярда гривень ще 500 тисяч громадян зможуть скористатися програмою цього року, а загалом українці отримують понад 600 різних видів ліків та медичних засобів безкоштовно або з невеликою доплатою.

«Торік медики виписали понад 14 мільйонів рецептів за програмою «Доступні ліки». Очікуємо, що цьогоріч їх буде ще більше», — переконаний Денис Шмигаль. Він нагадав, що в межах програми відбувається розширення мережі доступних аптек: нині такі аптеки працюють у 14 областях. Зокрема, нещодавно сервіс з’явився на Полтавщині. А уряд має на меті надати доступ до ліків жителям найвіддаленіших громад, зокрема із прифронтових територій.

«Завдяки «Зимовій підтримці» ми допомагаємо людям, які цього справді потребують, турбуємося про здоров’я нації, поліпшуємо освітнє середовище та стимулюємо попит на українську продукцію», — підсумував Прем’єр.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ