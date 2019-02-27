Українські Збройні сили сьогодні повністю здатні захистити територію держави та український народ, а наша армія поступово переходить до стандартів НАТО в озброєнні й реформуванні системи управління. Про це Президент Петро Порошенко заявив під час виступу на оперативному зборі керівного складу Збройних сил.

«Як Президент, Верховний Головнокомандувач Збройних сил можу з упевненістю стверджувати: сьогодні в Україні є армія, яка здатна захистити нашу землю, нашу державу, народ», — наголосив Петро Порошенко. І нагадав, що від початку російської агресії проти нашої країни минуло вже п’ять років.

«Увесь цей час, сплачуючи високу ціну, Україна обстоює своє право на незалежність і цивілізаційний вибір. Істотно загальмувавши на шляху євроатлантичної інтеграції, політичне й військове керівництво країни минулих років водночас послабило й власний безпековий потенціал. Були і масові скорочення особового складу ЗСУ, і низький рівень фінансування, і кілька хвиль розкрадань в армії, коли знищували цілі військові частини», — додав Петро Порошенко.

«Один із головних висновків, які суспільство має зробити з подій п’ятирічної давності, — безумовність стратегічного курсу України до НАТО та Європейського Союзу. Україна в НАТО — це гарантія нашої безпеки. Дискусій не буде. Адже ми вже заплатили надто високу ціну за те, що нам намагалися пустити димову завісу багатовекторності й позаблоковості», — цитує слова глави держави департамент прес-служби АП.

Агресор не змінює планів

Верховний Головнокомандувач ЗСУ також наголосив, що Росія не відмовилася від намагань досягти своїх цілей в Україні збройним шляхом, загроза повномасштабної війни залишається реальною. «Агресор розгортає нові військові з’єднання поблизу наших кордонів, нарощуючи потенціал для можливого вторгнення. Зокрема продовжує формувати об’єднане стратегічне командування «Захід» у складі двох загальновійськових армій, танкової армії, армійського корпусу, армії військово-повітряних сил і ППО», — сказав Порошенко.

На Південно-західному стратегічному напрямку 8-ма загальновійськова армія здійснює безпосереднє управління двома армійськими корпусами РФ, розгорнутими на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Окрім того, спостерігається безпрецедентна мілітаризація Чорноморського регіону. А на території тимчасово окупованого Криму агресор створив потужне об’єднання, яке включає наземний, повітряний і морський компоненти загальною чисельністю понад 30 тисяч військових.

«Ми розуміємо, що ці сили призначені для військового удару, і саме до цього готується Кремль. Тому загроза повномасштабної війни не декларація. Вона цілком реальна, особливо у світлі нинішніх військових приготувань противника, які ведуться поблизу державного кордону України в Смоленській, Воронезькій, Бєлгородській, Ростовській областях та на території анексованого Криму», — наголосив Петро Порошенко.

Реформуємо й модернізуємо

Антитерористичну операцію переформатували на операцію Об’єднаних сил, проведено значну роботу з реформування управління ЗСУ відповідно до стандартів НАТО, сформовано нові бойові бригади і військові частини оперативного, тилового й технічного забезпечення. «На потенційно загрозливих напрямках проведено нарощування відповідних угруповань військ. Посилено систему протиповітряної оборони. Збільшено авіаційний парк і бойовий склад зенітних ракетних військ», — наголосив Президент.

Нарешті відновлюються Військово-морські сили, створено й поступово набуває бойових спроможностей Командування морської піхоти, посилюються морський та артилерійський компоненти берегової оборони, удосконалюється інфраструктура базування кораблів ВМС у портах Чорного й Азовського морів.

«Лише протягом 2018 року у війська було поставлено понад три тисячі одиниць нового або модернізованого озброєння та військової техніки, близько 500 тисяч ракет і боєприпасів, дві тисячі одиниць сучасної стрілецької зброї та антиснайперських комплексів», — підкреслив Верховний Головнокомандувач ЗСУ.

Бронетанкова, морська, авіаційна техніка, ракетно-артилерійське озброєння, високоточні протитанкові комплекси «Корсар», «Стугна», «Бар’єр», новітні піхотні вогнемети РПВ-16, системи протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та зв’язку вже перебувають на озброєнні у наших військових частинах.

Підприємства військово-промислового комплексу розпочали серійний випуск модернізованих танків Т-64, нарешті відновлено виробництво бронетранспортерів БТР-3, БТР-4, які добре себе зарекомендували й дуже добре відомі в армії. Триває оснащення військових частин сучасними безпілотними літальними апаратами вітчизняного й іноземного виробництва.

«Відбувається модернізація реактивних систем залпового вогню «Град» і «Смерч». Завершилося випробування модернізованих зенітних ракетних комплексів «Куб» і «Тор», які повертаються до бойового складу підрозділів ППО Сухопутних військ. Це підвищить потенціал як зенітних ракетних військ ЗСУ, так і системи ППО держави в цілому», — зазначив Президент.

Він підкреслив необхідність нарощування подальшого оборонного потенціалу держави; активної дипломатії; посилення міжнародних санкцій, здатних стримувати агресора; налагодження та підтримання взаємодії з партнерами на всіх міжнародних майданчиках і координації стратегічних комунікацій.

Має бути забезпечено впровадження міжнародних моніторингових інструментів для контролю безпекової ситуації навколо України, особливо в районах Чорного та Азовського морів; внутрішнє посилення України, консолідація сил усередині держави за рахунок проведення ефективної соціально-економічної політики.

Глава держави наголосив на нагальності посилення уваги до охорони важливих державних об’єктів у глибині нашої території. «Зміни Росією акцентів гібридної війни й перенесення зусиль на дестабілізацію обстановки всередині України вимагають від нас адекватного реагування», — поставив мету Президент.