Насиченим видався День Збройних сил для їх Головнокомандувача й самих військових. Уранці Президент Петро Порошенко взяв участь в урочистому ритуалі на вшанування пам’яті загиблих українських воїнів, який проходив у Залі пам’яті на території Міністерства оборони. Президентське подружжя поклало букети квітів біля Пам’ятного дзвона. До нього та стели, в якій вмонтовано осколки снарядів, також встановили кошик квітів від Президента України.

Військовослужбовець загону Почесної варти двічі вдарив у дзвін. У Залі пам’яті у Книзі пам’яті перегорнули сторінку на дату 6 грудня з іменами загиблих воїнів. Президент також поклав букети квітів перед Книгою пам’яті. Разом з ними квіти поклала дружина одного із загиблих цього дня героїв Ніна Марценюк. Зала пам’яті — це перший і єдиний великий меморіальний проект в Україні за роки збройного протистояння російській агресії. На її стінах розміщено таблички з прізвищами військовослужбовців ЗСУ, які загинули впродовж 1992—2018 років.

Одразу після цього Петро Порошенко відбув на Житомирщину, де відвідав одну з військових частин Десантно-штурмових військ. Воїни з бойовою технікою сідали в літаки для передислокації — триває виконання завдань, визначених воєнним станом.

Бойові частини та підрозділи ЗСУ висуваються на найнебезпечніші напрямки вздовж усієї лінії нашого кордону для посилення оборонних можливостей країни. «Із цього військового аеродрому еліта нашого війська — підрозділи Десантно-штурмових військ відбувають туди, де найважче, де є потреба вирішувати найскладніші завдання, де без воїнів Десантно-штурмових військ не обійтися», — підкреслив глава держави.

«Для мене як Президента і Верховного Головнокомандувача почесно, важливо і приємно у День Збройних сил бути разом з вами, мужніми й сильними воїнами», — звернувся до військовослужбовців Петро Порошенко, вітаючи їх із професійним святом. Він влучно зазначив, що не на бенкетах і в концертних залах, не на урочистих прийомах ці вояки звикли зустрічати своє свято. А в окопах на передовій, у навчаннях на полігонах, у постійному вишколі й тренуваннях.

«Вдивляючись у ваші загартовані, мужні обличчя, дорогі мої побратими, ще раз переконуюся: нікому не вдасться здолати Україну. Ми готові зі зброєю в руках захищати власну землю, боротися за кожен її клаптик, і нікому її віддавати не збираємося», — цитує слова глави держави департамент прес-служби АП.

Уже перший тиждень воєнного стану засвідчив своєчасність і правильність такого рішення. Воно дає змогу ще більше нарощувати бойову спроможність армійських підрозділів, зміцнювати обороноздатність, перевіряти резерви, здійснювати передислокацію.

Збори резервістів, які тривають цими днями в областях, де діє правовий режим воєнного стану, продемонстрували високу готовність і бажання наших громадян стати на захист держави. До деяких військкоматів приходить удвічі, подекуди втричі більше резервістів, ніж потрібно.

«Це показник того високого авторитету, який має українська армія. Це індикатор того, наскільки якісно за минулі роки вона змінилася, наскільки зміцнів дух патріотизму серед українців», — переконаний глава держави.

Президент повідомив, що кілька днів тому, перебуваючи на Гончарівському полігоні, проінспектував хід злагодження однієї з наших механізованих бригад. А два тижні тому спостерігав за діями українського десанту під час тактичного навчання під час опрацювання дій із захоплення переправи та ведення бою десантно-штурмовим підрозділом для заволодіння важливим рубежем.

Підсумки цих навчань підтвердили високий рівень вишколу наших воїнів та їхню готовність до виконання завдань оборони держави будь-якої складності. «Задоволений рівнем взаємодії, яку продемонстрували всі учасники маневрів. А реальний супротивник повинен чітко усвідомити: ціна його агресивних дій буде дуже високою», — підкреслив Президент.

Глава держави звернувся до всіх військовослужбовців Збройних сил: «Українська армія довела, що вона є і буде надійним фундаментом нашої незалежності, що вона готова адекватно, швидко та ефективно відповісти на будь-який виклик, відвести будь-яку загрозу. І зараз, коли ми прискорили у зв’язку із воєнним станом бойове злагодження, виконуючи завдання Верховного Головнокомандувача про передислокацію і захист рубежів України, хочу від імені українського народу висловити щиру вдячність усім, хто носить горде звання військовослужбовця Збройних сил України, за ваше сумлінне виконання військового обов’язку, за вашу відвагу, героїзм та самопожертву, яку ви щодня демонструєте у війні з російським окупантом».

Глава держави окремо подякував за службу ветеранам, тим, хто вже має бойовий досвід і будь-якої миті готовий стати у стрій і підтримати побратимів.

Український народ ніколи не забуде воїнів, які поклали життя на вівтар України. І не пробачить ворогові жодної краплини української крові, пролитої агресором на нашій території.