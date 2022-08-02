Ще до знайомства із продукцією торгової марки Rarog ТОВ «ХЗЗІЗ», я знав, що харківські бронежилети, або, як їх ще називають, плитоноски-безрукавки, які не бояться куль та осколків, протестувала у 2014 році війна на Донбасі. Але для мене відкриттям було те, що Харківський завод засобів індивідуального захисту був єдиною українською компанією, яка розробляла та постачала тактичне спорядження до підрозділів військ НАТО, зокрема екіпірувавши сили спеціальних операцій Болгарії. Ця обставина, а також те, що з початком повномасштабного вторгнення рф в Україну підприємство відкрило склади і безкоштовно передало захисникам Харкова всю наявну продукцію, викликало велику повагу до слобожанських виробників.

Львівський оборонний кластер

ТОВ «ХЗЗІЗ» — один з найбільших українських виробників бронежилетів та іншого тактичного спорядження для військових, поліцейських і працівників цивільних служб. Багато його виробів унікальні не лише для нашої країни, а й зарубіжжя. Адже компанія постійно інвестує десятки мільйонів гривень у перспективні розробки.

Але звичне для харків’ян виробниче життя змінилося вже через кілька тижнів після початку повномасштабної війни: щоб відновити виробництво та убезпечити людей від нещадних обстрілів, керівництво заводу прийняло рішення вивезти на захід країни обладнання і сировину. Паралельно частина експертів і керівництва заводу тимчасово залишили компанію, щоб разом із зацікавленими людьми створити професійну волонтерську організацію Львівський оборонний кластер (ЛОК).

«Ми добре розуміли, що потреба у бронежилетах стала однією з надважливих для наших захисників, —розповідає голова правління ЛОК, засновник ТОВ «ХЗЗІЗ» Максим Плєхов. — Їх потрібно виробляти дуже багато та негайно. Маємо для цього знання, досвід, експертів. У Львові знайшли ще й однодумців в особі місцевих волонтерів та керівників промислових підприємств. ЛОК почав роботу в перші дні березня. А нині він найбільший національний виробник бронежилетів, понад 60 тисяч яких ми відправили безкоштовно для сил оборони України.

На часі нові проєкти: гуманітарне розмінування (виготовлення кішок, щупів та формування нового підходу до оснащення саперів), посилення автомобілів, що вирушають на передову (замінюємо вікна на полікарбонатні вставки, проводимо захист радіаторів, встановлюємо кулемети та повногабаритні рами, які захищають особовий склад у разі перекидання). Реалізовувати всі ці завдання нам допомагають партнери і донатори нових проєктів».

ЛОК нарощує волонтерську діяльність, а ТОВ «ХЗЗІЗ», релокувавши на Галичину виробництво і частину персоналу, відновлює лінійку продукції. «Роби, що повинен, але роби це швидше», — такий девіз спеціалістів підприємства.

Від куль та уламків

До речі, виготовляти захисне спорядження харків’яни розпочали ще під час подій на Майдані в Києві: на підприємстві освоїли випуск простих бронежилетів, які захищали від пістолетних куль та уламків. Коли ж в Україну прийшла війна, слобожанці разом з багатьма активними волонтерами об’єдналися в міцну компанію, метою якої було допомогти Українській армії. Задля цього на заводі почали навіть бронювання зенітних установок. Команда «ХЗЗІЗ» сформувалася тоді не лише з волонтерів, а й учасників бойових дій і тих, хто не злякався підняти український стяг в рідних містах Донбасу. Залишившись, щоправда, в меншості, вони змушені були покинути домівки. Наприкінці 2014-го завод презентував на своїй першій виставці вже серійні моделі.

Наступного року на ТОВ «ХЗЗІЗ» відбулася зміна концепції — перехід на виготовлення модульних бронежилетів. Того року в Україні був бум бронежилетів типу плитоноска (чохол із плитами), які прикривали тільки летальну зону — серце та легені. Але харків’яни вже тоді зрозуміли, що потрібно збільшувати площу захисту і дорощувати до плит балістичну протидію. Ідеологом такого модульного бронежилета став Максим Плєхов. Тоді до stand-alone плит почали виробляти модулі і з’явилася магістральна концепція підприємства: «Зручний бронежилет».

«Народженню концепції передувало чітке розуміння, що засоби індивідуального захисту — це завжди компроміс між вагою, рівнем захисту та зручністю носіння. І якщо компроміс між першим і другим критеріями вдалося знайти досить швидко, — приєднується до розмови керівник виробництва Костянтин Кем, — то зручність стала головним викликом для наших експертів. Кожну розроблену модель по кілька годин ми носили на собі. І лише після цього передавали професіоналам для тестування в умовах, наближених до бойових. Це сприяло усуненню всіх зауважень, тож модель могла піти в серію».

Унікальні кулеметні комплекси

Підприємство працювало, набувало досвіду, розробляючи нову продукцію. Наприклад ПТК «Хижак» та пластикова кулеметна стрічка. Лише три країни світу виробляють унікальні кулеметні комплекси із системою рукавної подачі боєприпасів: США (комплекс «Харон»), росія («Скорпіон») та Україна (комплекс «Хижак»). Виріб ТОВ «Харківський завод засобів індивідуального захисту» забезпечує безперебійне живлення зброї боєприпасами з контейнера, який кріпиться за спиною кулеметника. Копмлекс незамінний під час виконання рейдових завдань у ближньому бою, де потрібна висока щільність вогню. Він дає змогу бійцеві вільно пересуватися та утримувати зброю напоготові, тривалий період вести контрольований вогонь, не витрачати часу на перезаряджання стрічок. Нова харківська система логістики боєприпасів для кулеметників на основі унікальної розробки — полімерної кулеметної стрічки стала фіналістом конкурсу оборонних технологій Sikorsky Challenge 2019. Про українського «Хижака» із захопленням писали європейські мілітарі-видання, а наші ЗМІ ілюстрували свої матеріали світлинами із заводськими розробками.

70 ПТК «Хижак» перебувають нині на озброєнні сил оборони країни. Їх успішно застосовували спочатку в зоні АТО, а нині — на фронтах повномасштабної війни. 2016 року під Авдіївкою один з підрозділів ЗСУ завантажив у нову версію «Хижака 4.0» 725 набоїв. І нині чати ТОВ «ХЗЗІЗ» рясніють повідомленнями: «Чекаємо на відновлення виробництва «Хижака». Військові, які захищають Україну з 2014 року, надсилають чимало схвальних відгуків про виріб харківського заводу. На підприємстві впевнені, що зовсім скоро нові «Хижаки» нищитимуть ворога на сході та півдні України.

До речі, 2017 року на підприємстві зробили новий великий крок уперед — здійснили автоматизацію виробництва.

«Зізнаюся щиро, що нам тоді говорили, буцімто ми навіжені і що наші проєкти ніяк не окупляться, — згадує Максим Плєхов. — Але ми розпочали закуповувати устаткування і невдовзі вийшли на власний замкнений автоматизований цикл виробництва. Згодом освоїли виготовлення тканин, фурнітури, гачків та системи швидкого скидання бронежилетів. Її запатентували, що дало змогу нам відмовитися від липучок і значно підвищило якість».

Новинки є, але...

Наприкінці 2017 року ТОВ «ХЗЗІЗ» узяло участь у держконкурсі Міноборони з модульним бойовим костюмом «Пластун». І виграло його. Проте, на жаль, як і у ситуації з ПТК «Хижак», надалі проєкт держава не змогла прийняти на озброєння через брак фінансування. Того самого року хар­ків’яни виграли тендер і стали виготовляти бронежилети і тактичне спорядження для сил спеціальних операцій Болгарії, перемігши виробників зі світовими іменами.

До речі, директор ТОВ «ХЗЗІЗ» Юрій Федоров, переглядаючи фото з виставки «Зброя та безпека — Arms and Security» (підприємство брало в ній участь), із приємністю зауважив: «Хоч багато високопосадовців оборонної галузі вже добре знають Харківський завод засобів індивідуального захисту, наші команду і вироби, завжди проводять багато часу на нашому стенді. Адже в нас завжди є чим їх здивувати. Цього року, наприклад, ми представили екіпірування нового українського воїна, частину елементів якого постачаємо ЗСУ. А деякі елементи вже пройшли польові випробування. Основу екіпірування бійця найближчого майбутнього — бойовий костюм Plastoon uafe вже закінчують випробування військові 95 ОДШБр».

«Приємно спостерігати, коли фактично на кожній фотографії у статтях про розвиток спорядження українського бійця — наша розробка, — додає Максим Плєхов. — ТОВ «ХЗЗІЗ» нарощує темпи діяльності, ставши українським військовим брендом. Надійним, як наші ЗСУ та інші професіонали. Для нас бренд — це не лише назва, кольори та гасла. Це насамперед сукупність політики компанії, її ставлення до роботи, рівень поваги до тих, хто ризикує життям, захищаючи нашу країну. Якщо компанія цінує та розвиває своє ім’я, бренд, вона завжди піклуватиметься про якість продукції, послуг і ніколи не підставить жодного клієнта. Як і раніше, нас об’єднує мета. Наші розробки стають на забезпечення Української армії, допомагають бійцям захищати державу».

Насамкінець Максим Плєхов не стримався і, як і більшість його колег-виробників, звернувся до українських захисників: «Хлопці, їб@ште ворогів, а ми працюватимемо й надалі, допомагаючи вам у цьому!»