Верховна Рада 21 жовтня призначила Тетяну Бережну на посаду віцепрем’єр-міністра з гуманітарної політики — міністра культури. Рішення підтримали 266 народних депутатів.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, представляючи кандидатуру в сесійній залі, наголосила: «У часи війни культура не може бути другорядним питанням. Бо це частина нашої національної стійкості, ідентичності та голосу країни у світі. Тетяна Бережна розуміє це не лише ідейно, а й уміє перетворювати візії на практичний результат і має системне бачення ролі гуманітарної політики в розвитку держави».

Вітаючи Тетяну Бережну з призначенням, Юлія Свириденко зазначила: «Тетяна — досвідчений управлінець з досвідом у держсекторі, міжнародних проєктах і культурній дипломатії. Ще на посаді заступниці міністра економіки вона реалізовувала ефективні програми підтримки українських виробників, розвитку зайнятості, освіти, людського капіталу та міжнародні проєкти культурної дипломатії».

Очільниця уряду висловила впевненість, що на новій посаді Тетяна Бережна зможе забезпечити належне фінансування української культури в умовах війни та дати культурній політиці новий поштовх — як стратегічної основи безпеки, економіки і розвитку держави, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Тетяна Бережна наголосила, що головна мета її роботи на новій посаді — переосмислити роль культури як стратегічної основи безпеки, економіки та розвитку держави.

«Культура — не прикраса держави, а її фундамент. На ній стоять економіка, освіта, безпека. Саме культура пояснює, хто ми є, чому ми є і навіщо ми є. І сьогодні найважливіше — культура є питанням національної безпеки. Це наш код, наша пам’ять і сенс того, за що ми воюємо», — наголосила Тетяна Бережна.

Вона окреслила пріоритети своєї діяльності:

Залучення ресурсів у сферу культури. Йдеться як про державне фінансування, так і про створення додаткових інструментів підтримки, зокрема розвиток меценатства. За словами Тетяни Бережної, меценатство українського бізнесу — це давня історична традиція, яку необхідно відновлювати й посилювати. Нині триває робота над законом про меценатство, що має стати важливим кроком для залучення приватних інвестицій у культуру. Окрему увагу вона приділила залученню міжнародних ресурсів. Тетяна Бережна повідомила, що формує Український фонд культурної спадщини, який представлять під час міжнародної конференції «Співпраця заради стійкості», що відбудеться у листопаді в Копенгагені. Цей інструмент має допомогти залучити додаткове фінансування для відновлення українських культурних інституцій і культурної інфраструктури.

Збереження української культурної спадщини. Тетяна Бережна наголосила, що держава має не лише берегти свої традиції, заклади культури та мистецькі об’єкти, пошкоджені війною, але й розвиватися навіть у складних умовах. Збереження балансу між охороною спадщини та розвитком — одне з ключових завдань державної культурної політики.

Забезпечення автономності й стійкості культурних інституцій. Культурним установам слід бути незалежними й самодостатніми, мати можливість заробляти кошти та спрямовувати їх на власні статутні цілі. Міністерство працює над створенням механізмів, які забезпечать фінансову автономію таких інституцій.

Тетяна Бережна також підкреслила важливість міжнародної співпраці. Адже культура — ефективний інструмент діалогу з європейськими та світовими партнерами. Саме через культурні продукти Україна здатна доносити свої сенси й цінності переконливіше, ніж традиційними дипломатичними методами.

На думку народних депутатів, посада віцепрем’єр-міністра з гуманітарної політики має виняткове значення в умовах повномасштабної війни. Це обумовлено тим, що гуманітарна сфера, національна ідентичність та розвиток людського капіталу — головні чинники стійкості українського суспільства.

Під час обговорення народні обранці наголосили на важливості інституційного зміцнення державної гуманітарної політики. Особливу увагу вони приділили підтримці таких галузей, як культура, освіта, кінематографія, книговидання, медіа й креативні індустрії, оскільки ці напрями — важлива частина національної безпеки України.

Підсумовуючи, Тетяна Бережна наголосила: «Наше завдання — зробити так, щоб наші діти зростали в Україні, розмовляли українською, ходили в українські музеї, слухали і знали українських виконавців, читали перед сном книжки українських видавництв. Працюємо, щоб зробити українську культуру сильною, спроможною і популярною в Україні та світі».





Джерело:

Міністерство культури