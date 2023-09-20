Про можливе закриття закладів не йдеться. Навіть ті, що не увійдуть до спроможної мережі, працюватимуть і надалі, отримуючи фінансування в межах договорів із НСЗУ, а також власних потужностей. На сьогодні в межах Сумського госпітального округу пацієнти мають змогу отримувати широке коло різних видів медичної допомоги, послуг через спроможну медичну мережу, первинну медико-санітарну та екстрену допомогу. Відповідні пропозиції області погоджено з Міністерством охорони здоров’я України, перелік закладів та перспективи на найближчі три роки затверджено відповідним розпорядженням начальника Сумської ОВА.

Від надкластеру до загальних лікарень

До системи надкластерного рівня ввійшли сім обласних клінічних закладів високоспеціалізованої медичної допомоги: клінічна та дитяча лікарні, перинатальний центр, медичний центр інфекційних хвороб та дерматології ім. З.Й. Красовицького, спеціалізована лікарня, кардіологічний та онкологічний центри.

Для максимального забезпечення доступу пацієнтів до медичних послуг основу кластерного рівня становлять шість лікарень, переважно центральних районних: Охтирська, Роменська, Шосткинська, Конотопська ім. академіка Михайла Давидова, Сумська міська клінічна та ім. святого Пантелеймона за умови її об’єднання із п’ятою міською.

Загальних лікарень передбачено 12. Розширити мережу вдалося завдяки насамперед прикордонному статусу Сумщини — область має найбільшу ділянку кордону з росією, тут заміновано та зіпсовано дороги, тож швидкий приїзд екстреної допомоги неможливий. За погодженням з МОЗ до них додали медичні заклади у Краснопіллі та Великій Писарівці, щоб в умовах війни тамтешні жителі могли отримувати різні види послуг, зокрема невідкладну та хірургічну допомогу.

Крім двох згадуваних, статус загальних лікарень отримають ще десять закладів: міські в Білопіллі, Путивлі, Тростянці та Глухові, Кролевці, Недригайлові, Ямполі, ім. лікаря К.О. Зільберника та ім. професора М.П. Новаченка відповідно в Лебедині та Бурині, а також дитяча клінічна лікарня святої Зінаїди в Сумах.

Відкритим залишається питання об’єднання лікарень святого Пантелеймона та №5 у форматі кластерного закладу. Якщо вони працюватимуть окремо, то залишатимуться у спроможній мережі і загальна кількість загальних закладів становитиме 14. Як акцентує Олена Бойко, водночас із формуванням спроможної мережі розглядали питання роботи системи швидкої допомоги. Головне питання — розширення пунктів базування, забезпечення оптимальної логістики відповідно до нормативів. На Сумщині нині 38 пунктів, шість планують відкрити до кінця року, а в перспективі — ще 30. Медичну реформу розраховують завершити до 2025-го. Тоді жителі краю можуть розраховувати на медичні послуги в найближчих від них закладах незалежно від того, де мешкають.

Нове обладнання — нові послуги

Триває зміцнення матеріально-технічної бази галузі. Лікувальні заклади купують або отримують від держави, міжнародних та вітчизняних благодійників, спонсорів обладнання, що посилює їхні позиції на ринку медичних послуг. Наприклад, благодійний фонд «Пацієнти України» завершує проєкт, у межах якого для Тростянецького центру первинної медичної допомоги та Краснопільської лікарні придбано матеріально-технічних цінностей на 30 тисяч євро. Обидва заклади зазнали втрат через російську агресію, тож оновлення їм потрібне. Тростянецькі лікарі отримали медичне та комп’ютерне обладнання більш як на 400 тисяч гривень: аналізатор, трансілюмінатор, ультрафіолетову камеру для зберігання медичних стерильних інструментів, два ноутбуки тощо.

А клінічна лікарня святого Пантелеймона в Сумах придбала рентгено-прозорий стіл для операційної, завдяки якому час операції скорочуватиметься, а якість роботи хірургів підвищиться. Тут запрацювала потужна киснева станція вартістю 2,1 мільйона гривень, придбана державним коштом у межах централізованої закупівлі МОЗ. Майданчик підготували за гроші самої лікарні, як і провели загальні будівельні роботи на суму 1,3 мільйона гривень.

Корисні подарунки отримав колектив Сумської обласної дитячої лікарні, якому волонтери фонду «Разом для України» передали від американської компанії FIGS комплекти високоякісної медичної форми.

А на базі комплексного реабілітаційного відділення «Слобожанщина» п’ятої лікарні обласного центру почали надавати нові послуги: апаратну фізіотерапію, озоно- і гідротерапію, теплолікування, ванни, підводний душ, масаж, біомеханічне тейпування та інші. Ними можуть скористатися жителі Сум і області, а військові — безкоштовно за електронним направленням лікаря відповідно до договору НСЗУ за пакетами медичних гарантій.

Корисна реорганізація триває у Шостці, де обладнання тамтешнього діагностичного центру, приєднаного до обласного протитуберкульозного диспансеру, передаватимуть центральній районній лікарні. Це потужні рентген-апарати та апарат ультразвукової діагностики, мамограф, комп’ютерний томограф тощо. Найближчим часом жителі Шосткинщини зможуть безкоштовно проходити діагностику.

Недавно відкрито відділення судинної хірургії в Сумській центральній міській клінічній лікарні. Відтепер тут надаватимуть кваліфіковану допомогу в діагностиці й лікуванні захворювань судинної системи, яку раніше можна було отримати лише у спеціалізованих інститутах. Як повідомила директор закладу Валентина Домінас, ремонт приміщення, оснащення та умеблювання виконали коштом спецфонду лікарні, вклавшись у 3 мільйони гривень. Поки що мають 15 ліжок, але в перспективі їх кількість збільшиться.

Це далеко не всі приклади, коли сумська медицина розвивається заради здоров’я краян.