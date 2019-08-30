Прогнози на високий урожай справдилися. Кілька несприятливих днів із дощами і грозами останнього літнього місяця не завадили хліборобам стовідсотково і без втрат зібрати врожай ранніх зернових. Традиційно першими успішно віджнивували фермерські господарства Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Харківської областей. За повідомленням пресслужби Мінагрополітики, серпневий намолот збіжжя буде вагомим. До слова, маємо щедрий урожай кавунів, динь і винограду. Щодо осінньої віддачі ниви є сподівання, що вона також буде рясною.

За повідомленнями державних і народних синоптиків, упродовж наступного місяця погода часто змінюватиметься, але теплих сонячних днів буде більше. Для прогнозування погодних умов жовтня, листопада і зимових місяців знаковими для спостережень за прикметами у вересні старі люди здавна вважають дні релігійних свят.

Луки Брусничника, 5 вересня. О цій порі починається активний падолист, особливо з горіха, берези та осики. Варто звернути увагу на листя осики. Якщо воно лягає на землю сріблястим боком, зима буде теплою, а якщо навпаки — холодною. Якщо не буде ранкових приморозків, весь місяць буде теплим. Шпаки збираються у зграї, а журавлі відлетіли у вирій — зима буде рання. На Гуцульщині цього дня відзначають свято вовків. Будь-які дії з худобою (продавати, різати, дарувати) чинити не слід.

11 вересня — православне свято Усікновіння голови Хрестителя Господнього Іоанна (Головосіки). Пророка скарали за критичні висловлювання на адресу правителя Галілеї Ірода Антипи. У наш час цього дня поминають воїнів, які загинули на полі бою. Це єдиний день, коли не варять борщу і не вживають овочів, що мають круглу форму (капусту, буряк, картоплю, цибулю). За великий гріх вважається щось рубати, різати, копати. Не можна споживати скоромних страв — суворий піст. Від Усікновіння починаються холодні зоряні ночі. Якщо небо цього дня вкрите хмарами — осінь буде холодною.

У наш час відроджується свято осіннього Сонця — Весілля Свічки. За церковним календарем цього дня відзначають свято Семена Стовпника, з яким пов’язано багато народних прикмет. Фольклорно-етнографічні гурти Київського будинку вчителя і міста Тальне на Черкащині демонструватимуть цього дня яскраву обрядову виставу «Весілля Свічки». Тальнівський фольклорний гурт «Оріяни» побував із цією виставою у багатьох країнах.

З 14 до 21 вересня триває друге бабине літо. Ночі стають дедалі довшими, а дні — коротшими. Якщо із цього дня відлітають у вирій гуси, зима буде ранньою. Якщо клин летить високо, осінь буде затяжною; якщо низько — зима буде сніжною.

У першій половині вересня у багатьох наших селах, що лежать на берегах водойм чи неподалік гаїв, проходить ще одне велелюдне молодіжне свято — похід дівчат до лугу чи гаю по калину. Дійство супроводжується співами, танцями, обрядовими іграми. Прийшовши на луг чи на берег водойми, дівчата знаходили кущ калини. Простеливши біля нього скатертину, розкладали на ній різні наїдки власного приготування. Під час трапези жартували, загадували загадки, співали. Завершивши частування, обламували з калини кетяги. З першого зламаного кетяга клали дві ягоди в рот, промовляючи ім’я обранця. Кожну дівчину з калиною вдома зустрічала мати, брала з її рук кетяг і промовляла: «Будь, доню, і ти червоною та здоровою калиною, незайманою та чистою до вінця! А ти, калино, будь гожою на коровай, гільце, квіти весільні та хрестинні, на здоров’я людям, на добро нашого двору». Сценарій цього чудового національного свята подано у книжці журналістки, дослідниці народних обрядів Ольги Рудковської «Забуте і воскресле».

Різдво Богородиці здавна вважають днем жіноцтва. Свята опікується бездітними і допомагає їм стати породіллями. Цього дня майбутні мами повинні пригощати обідом і обдаровувати бідних. «Друга Пречиста відчиняє двері осіннім холодам і зливам», — стверджує прислів’я. Чар-зілля і лікарські трави збирати не слід.

Свято Петра і Павла осінніх у народі ще називають днем Горобинника. Горобина цього дня іменинниця. Серед природних українських національних символів дерево на почесному місці поряд із вербою й калиною. Існує народна прикмета: якщо горобина вродила рясно — осінь буде дощова, а якщо ягоди рано дозріли (до початку вересня) — зима буде суворою.

На Здвиження уже можна їсти волоські горіхи. До цього дня не дозволено, бо їхня серцевина має форму хреста. Перших чотири плоди слід кинути на чотири боки. Це своєрідний оберіг від нещасного випадку. Ведмеді лаштують барлоги. Лисиці і змії — нори. «На Здвиження жупан з кожухом міняються», — нагадує прислів’я.

Здрастуй, осінь золота! Готуйтеся, дівчата, у вересневу днину до гаю по калину!

Павло ЛАРІОНОВ

для «Урядового кур’єра»

НАШ КАЛЕНДАР

1 вересня — День знань; День підприємця

2 вересня — День нотаріату

3 вересня — 5 років тому (2014) російські окупанти зруйнували село Побєда на Луганщині

5 вересня — Міжнародний день благодійності

8 вересня — День танкістів; День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості; Міжнародний день грамотності

10 вересня — Всесвітній день запобігання самогубствам

11 вересня — Головосіки. Суворий піст

12 вересня — День співпраці Південь-Південь ООН

14 вересня — День фізичної культури і спорту; День українського кіно

15 вересня — День працівників лісу; Міжнародний день демократії

16 вересня — Міжнародний день охорони озонового шару

17 вересня — День рятівника

21 вересня — День миру; День винахідника і раціоналізатора; День фармацевтичного працівника; Різдво Пресвятої Богородиці. Друга Пречиста

22 вересня — День партизанської слави; День машинобудівника

23 вересня — Петра і Павла осінніх

23-29 вересня — Всесвітній тиждень моря

26 вересня — Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї

27 вересня — Всесвітній день туризму; Воздвиження Чесного Хреста Господнього. Суворий піст

28 вересня — 90 років від дня народження Д. Павличка (1929), українського поета

30 вересня — День усиновлення; Всеукраїнський день бібліотек; Всесвітній день перекладу