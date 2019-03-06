Протягом останніх чотирьох років для України уряд Японії — один із найбільших міжнародних донорів. Переважну частину цієї допомоги спрямовано на відновлення інфраструктури зруйнованих під час російської агресії регіонів. Дуже багато комунальних та інших проектів реалізують саме з японської допомоги — йдеться, зокрема, про школи, гуманітарні заходи, реабілітацію поранених тощо.

Під час зустрічі у Токіо з японськими та українськими журналістами Надзвичайний і Повноважний посол України в Японії Ігор Харченко розповів про співпрацю і в актуальних питаннях обміну досвідом ліквідації наслідків техногенних аварій на АЕС, про що укладено міжурядову угоду.

Це унікальний міжнародний документ, завдяки якому щорічно спеціальна комісія, яка почергово збирається в Японії і Україні, обмінюється думками, відстежує розвиток ситуації навколо Чорнобильської АЕС і «Фукусіми-1». Співпраця стосується не лише питань медицини чи технології ліквідації радіаційного забруднення. Звичайно, за масштабами Чорнобиль не порівняти з жодною такою катастрофою у світі, у префектурі Фукусіма був зовсім інший рівень небезпеки, але водночас тема Чорнобиля й Фукусіми в Японії близька кожному, зазначив дипломат.

Восьмий рік пішов після аварії, проте уряд Японії не припиняє серйозної роботи з ліквідації її наслідків. Причому є проблеми, в яких ми можемо поділитися досвідом, але й вони мають власний. Японський уряд проводить стратегію, що всю постраждалу від аварії територію має бути повернуто до життя. У нас це неможливо, бо в Україні зона відчуження — 30 кілометрів...

Перед японцями постала проблема, що досі кілька десятків тисяч відселених людей не повернулися, а частина вже й не хоче повертатися в свої домівки. Ми запитуємо, чим можемо політично, гуманістично підтримати місцеві влади в уражених префектурах, особливо у Фукусімі, де часто бувають наші дипломати. Буквально півроку тому, коли чергова делегація з Фукусіми була й в Україні, японці переважно звертали увагу на одне: люди бояться купувати продукти, що мають походження з їхньої префектури. При тому, що за всіма параметрами продукція перевірена й абсолютно чиста.

«Ми свого часу через це проходили, — зазначає Ігор Харченко. — Я пам’ятаю 1986—1987-й: усі питали на ринках — звідки гриби, звідки картопля чи морква. Ми тепер заспокоюємо колег — усе минеться. Але проблема все-таки має міжнародний ефект: деякі країни уважно відстежують регіон походження продуктів».

Тут є дуже позитивна програма, її куратор — МЗС Японії. Приблизно раз на два місяці для дипломатичного корпусу МЗС у взаємодії з префектурами міністерство робить виїзні презентації, зокрема й продукції відповідних регіонів. Тобто нині в Японії, в регіонах, уражених цунамі й витоком радіації з АЕС, триває процес відбудови й повернення до нормального життя.

Після аварії на АЕС «Фукусіма-1» японські активісти щороку приїздять до України, відвідують Житомирщину, Київщину, допомагають чорнобильцям, співпрацюють з українськими науковцями, медиками, освітянами, доносять до японців інформацію, важливу для оздоровлення людей. Досвід обох країн важливий для всього світу.

Ігор Харченко особливо відзначив, що японці дуже цінують допомогу України в питаннях, актуальних для них, надто коли це стосується здоров’я постраждалих від впливу радіації. Наприклад, професор Національної академії медичних наук України, доктор біологічних наук Тетяна Богданова нещодавно отримала нагороду 12th Nagasaki Dr. Nagai Peace Memorial Prize від Асоціації медичної допомоги хібакуся міста Нагасакі.

Українські журналісти передали в посольство книжки, примірники періодики з публікаціями про спільні проекти. Особливу вдячність Ігор Харченко висловив гостям за подарунок Київської організації НСЖУ, а саме — за перше видання перекладу українською мовою відомої праці японського філософа Кенко-хоші «Нотатки знічев’я». Цю працю молодого науковця, яка чотири роки навчалася в Японії, відзначено 2018 року премією Кабінету Міністрів імені Максима Рильського.

Другий примірник згаданого видання журналісти передали до офісу японської асоціації в Сайтамі, де працівники преси зустрілися з активістами організації і де на чільному місці у вітальні вже сьомий рік поспіль можна бачити державні прапори Японії і України.

Сергій ШЕВЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»