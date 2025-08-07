За словами Прем’єр-міністра, від нового керівника очікують посилення інституційної спроможності БЕБ та налагодження ефективного діалогу з бізнесом

6 серпня Кабінет Міністрів призначив Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки України. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

«Після рішення конкурсної комісії, проходження всіх необхідних перевірок та поліграфа немає жодних застережень щодо його кандидатури», — зазначила глава уряду.

За словами Прем’єр-міністра, від нового керівника очікують оновлення роботи БЕБ, посилення інституційної спроможності та налагодження ефективного діалогу з бізнесом.

«Важливо, щоб економічні відносини в Україні не спотворювалися тіньовими схемами. Бізнес має працювати чесно і прозоро, розраховуючи на повагу та захист з боку держави», — наголосила Юлія Свириденко.

Призначення нового директора — крок до підвищення довіри до БЕБ як ключового органу у сфері захисту економічної безпеки держави.

Кабінет Міністрів України оновив порядок надання допомоги військовослужбовцям, які повернулися з російського полону. Мета рішень — створення більш системного та чутливого до потреб підходу до процесу реінтеграції захисників.

«Військовослужбовці, які повернулися з російського полону, повинні мати доступ до комплексної державної підтримки. Ми врахували досвід Сил безпеки і оборони, щоб зробити процес реінтеграції більш ефективним і людяним», — зазначила глава уряду.

Серед основних змін: розширено первинний медичний огляд після повернення з полону, зокрема збільшено обсяг медичних послуг; забезпечено фіксацію наслідків травм і поранень, отриманих під час перебування в полоні; запроваджено більш ефективний механізм профілактики інфекційних захворювань.

«Учора під час робочої зустрічі із представниками громадських організацій обговорювали, як забезпечити, щоб усі Герої, які пройшли через полон, отримали саме ту допомогу, яка відповідає їхнім реальним потребам. Держава повинна дбати, і кожен, хто повернувся, має це відчути», — підкреслила Юлія Свириденко.

Оновлений порядок дасть змогу краще координувати дії державних органів, підвищити якість медичної, психологічної та соціальної допомоги, а також сприятиме швидшій адаптації звільнених захисників до мирного життя.

Кабінет Міністрів також ухвалив рішення, яке передбачає безкоштовне відновлення водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів для громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації. «Маємо бути чутливими до потреб тих, хто втратив майно, житло або документи через війну. Люди не повинні стикатися з додатковими бюрократичними бар’єрами у вже складних обставинах», — наголосила глава уряду.

Рішення стосується випадків, коли документи було втрачено внаслідок обстрілів або інших воєнних дій. Відтепер такі громадяни зможуть відновити водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу без сплати відповідних адміністративних зборів.

На засіданні уряд оновив правила підтримки тваринництва. Фермери зможуть отримати компенсацію до 80% вартості племінних тварин і до 25% витрат на будівництво або реконструкцію ферм, доїльних залів чи переробних цехів. «Ця програма дасть аграріям інструменти для розвитку. Щоб фермери могли зменшити власні витрати, модернізувати виробництво, збільшити поголів’я і створювати робочі місця у громадах», — зазначила Юлія Свириденко.

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про збільшення розміру щомісячної грошової компенсації для осіб, які зазнали ушкодження здоров’я внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та мають потребу в постійному догляді або медичному забезпеченні.

«Люди не повинні залишатися наодинці зі своїми проблемами після травм чи хвороб, отриманих на роботі. Ми посилюємо підтримку тих, хто потребує стороннього догляду, ліків, медичних виробів. Це елемент справедливої соціальної політики», — зазначила глава уряду.

Відтепер розмір щомісячної компенсації залежатиме від рівня потреби постраждалого і становитиме: 4000 грн — за наявності потреби у спеціальному медичному догляді та одночасному забезпеченні ліками або медичними виробами; 2000 грн — якщо необхідні постійний сторонній догляд і медичне забезпечення; 1333 грн — за наявності потреби в побутовому догляді та медичних засобах; 800 грн — у разі потреби в санітарно-гігієнічних засобах та ліках або медичних виробах.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ