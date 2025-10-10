За словами Прем’єр-міністра Юлії Свириденко, затверджено єдину дорожню карту дій для всіх міністерств і служб

Кабінет Міністрів на засіданні в середу схвалив план проходження зими — затвердив єдину дорожню карту дій для всіх міністерств і служб, що передбачає захист енергооб’єктів, забезпечення резерву обладнання і матеріалів, швидку реакцію. В областях постійно працюватимуть антикризові штаби для запобігання блекаутам.

«Це допоможе злагоджено діяти для запобігання та швидкої ліквідації наслідків ворожих обстрілів», — наголосила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Вона запевнила, що фіксована ціна на природний газ для населення та бюджетних установ залишається незмінною до 31 березня 2026 року.

Уряд продовжив дію покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу: для населення — 7420 грн за 1000 куб. м (з ПДВ); для бюджетних установ — 16 390 грн за 1000 куб. м (з ПДВ).

«Це дасть змогу зберегти стабільні тарифи для людей упродовж усього опалювального сезону», — наголосила Юлія Свириденко.

Вона додала, що уряд працює над забезпеченням стабільності для українців цієї зими попри нові виклики з огляду на посилення російських атак по енергетиці.

«Мета — пройти опалювальний сезон попри всі виклики воєнного стану. Забезпечити людям світло, тепло й передбачувані тарифи», — зазначила Прем’єр-міністр.

Незмінними ціни на природний газ залишаться для виробників теплової енергії та бюджетних установ.

«росія продовжує прицільно бити по нашій критичній інфраструктурі. Маємо робити все, щоб забезпечити стійкість наших громад, людей під час опалювального сезону. Ціни на постачання природного газу для людей, підприємств теплопостачання, бюджетних установ не зростатимуть. Маємо робити все від нас залежне, щоб забезпечити тепло в домівках, школах, лікарнях. Але успішне проходження зими залежить не лише від рішень держави, а й від кожного з нас — важливо ощадливо ставитися до ресурсів і спільно підтримувати енергетичну стійкість країни», — наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

На засіданні уряду підтримано проєкт постанови про державний нагляд у секторі водопостачання та водовідведення. Це рішення визначає чіткі критерії оцінки ризиків діяльності підприємств цієї галузі та спрямоване на посилення захисту прав споживачів.

Базовий перелік ліків розширили

Кабінет Міністрів розширив Національний перелік основних лікарських засобів, додавши 27 нових препаратів, які входять до базового переліку, рекомендованого ВООЗ. Про це повідомила Прем’єр-міністр.

За словами Юлії Свириденко, оновлений перелік охоплює препарати для лікування серцево-судинних захворювань, дисліпідемії, хвороб ендокринної системи, розладів психічного здоров’я та протигрибкові засоби.

«Наступним кроком стане їх внесення до програми «Доступні ліки» 2026 року. Це розширить доступ пацієнтів до сучасних безпечних медикаментів у лікуванні найбільш поширених хвороб та наблизить українські стандарти лікування до міжнародних», — наголосила Юлія Свириденко.

Очільниця уряду зазначила, що Національний перелік основних лікарських засобів узгоджений з підготовкою до втілення програми Національного скринінгу здоров’я, коли всі українці віком понад 40 років зможуть безкоштовно проходити профілактичні медогляди.

Як повідомляє МОЗ, під час Національного скринінгу здоров’я лікарі зможуть одразу призначати пацієнтам необхідні препарати для контролю артеріального тиску, корекції ліпідів і зниження серцево-судинного ризику. Пацієнти зможуть отримувати такі ліки безоплатно або з частковою доплатою за е-рецептом.

Оновлений Національний перелік основних лікарських засобів стане підставою для перегляду закупівельних формулярів у медзакладах та планування централізованих і регіональних закупівель.

Розлучитися швидко онлайн

Для цього необхідно подати заяву про розірвання шлюбу в «Дії». Послуга з’явиться в застосунку наступного року й буде доступна для подружжя, яке не має неповнолітніх дітей. Такі зміни ухвалив Кабінет Міністрів.

«Раніше процедура потребувала кількох відвідувань ДРАЦС і паперових документів. Тепер цей процес стане простішим — без черг і зайвих поїздок», — зазначила Прем’єр-міністр.

За її словами, після подання заяви «Дія» автоматично перевірить інформацію в реєстрах, і через місяць шлюб буде розірвано. Протягом цього часу заяву можна відкликати. Свідоцтво про розірвання шлюбу теж буде в застосунку.

У середу Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яку розробило Міністерство закордонних справ, що визначає критерії вибору іноземних держав, з якими буде запроваджено спрощений порядок набуття громадянства України.Як повідомляє МЗС, запровадження множинного громадянства насамперед дасть змогу етнічним українцям, які є громадянами іноземних держав, набувати українського громадянства зі збереженням їхнього іноземного громадянства.

«Потенційно йдеться про збільшення кількості громадян України, адже сотні тисяч етнічних українців та їхніх нащадків матимуть змогу відновити правовий зв’язок з батьківщиною», — зазначив міністр Андрій Сибіга.

Уряд визначив критерії держав, з якими буде змога спрощеного набуття громадянства України, запровадження інституту множинного громадянства. Пріоритет надаватимуть країнам, які входять до кола найближчих і найнадійніших союзників. Критерії, які враховуватимуть: членство у «Групі семи»; членство в ЄС; застосування санкцій проти рф за агресію проти України; підтримка незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України; позиція під час голосувань у міжнародних організаціях; наявність відносин стратегічного чи іншого виду партнерства; рівень та перспективи розвитку двосторонніх відносин;фінансова підтримка України; інші критерії, які можуть мати суттєвий вплив на забезпечення національних інтересів України в зовнішній та внутрішній політиці. Перелік конкретних іноземних держав буде визначений окремо. Постанова визначає порядок його формування та затвердження Кабінетом Міністрів.

«Головне, що ми чітко врегулювали єдиний підхід і єдиний перелік критеріїв. Це державницький підхід, який правильно поєднує збереження єдності світового українства та стратегічні пріоритети національної безпеки України», — наголосив глава МЗС.

Закон, який створив можливість множинного громадянства, було ухвалено у червні, в липні його підписав Президент України Володимир Зеленський. Він набуде чинності 16 січня 2026 року.

Поліпшення умов праці й наукової діяльності

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка запроваджує єдиний порядок облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Новий документ визначає чіткий механізм перепланування, ремонту та дообладнання приміщень, щоб вони були повністю інклюзивними. Документ допоможе роботодавцям адаптовувати робочі місця до індивідуальних потреб людей з різними видами порушень — рухових, зору, слуху чи інших. Це сприятиме розширенню можливостей працевлаштування людей з інвалідністю та кращій їх інтеграції на ринку праці.

«Український ринок праці має стати справді відкритим і доступним для всіх. Ідеться не лише про працевлаштування, а й про повноцінну інтеграцію людей з інвалідністю в життя громад — коли кожен почувається потрібним, залученим і має рівні можливості для розвитку», — зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Також уряд ухвалив рішення про запровадження державної фінансової підтримки для найкращих українських наукових видань. Досі найкращі українські наукові журнали не мали державної фінансової підтримки, попри те що значна частина з них безоплатно публікує наукові праці українських аспірантів і дослідників, забезпечуючи вимоги до індексації провідними міжнародними базами даних Scopus і Web of Science. Це велика і складна робота, особливо для журналів, які працюють без будь-якої плати для авторів. Фактично робота редакційних колегій волонтерська, яка інколи триває десятками років. Часто це призводить до втрат у складі редакційних колегій і емоційного вигорання, через що журнали можуть втратити якість та індексацію, а українська наука — свої позиції у світовому дослідницькому просторі. Реалізація постанови дасть змогу посилити якість українських наукових публікацій і має зміцнити присутність України в європейському та світовому дослідницькому просторі.

Джерело: Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ