Перший офіційний візит Президента України до Ірландії відбувся в один з найбільш складних і водночас оптимістичних моментів

У Дубліні Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська провели зустріч із Президентом Ірландії Кетрін Конноллі під час свого першого офіційного візиту до цієї країни. Глава держави подякував за фінансову та гуманітарну допомогу з початку повномасштабної російської війни, зокрема за підтримку українців, які знайшли прихисток в Ірландії.

Кроки до завершення війни

Кетрін Конноллі наголосила, що війна має завершитися чесним і тривалим миром. Одна з головних тем обговорення — повернення українських дітей, яких викрала росія. Україна цінує, що Ірландія є учасницею Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, і розраховує на підтримку резолюції щодо дітей, яку буде винесено на розгляд Генеральної Асамблеї ООН.

Окрему увагу було відведено переговорному процесу щодо вступу України в Європейський Союз. Президенти обговорили можливі кроки, які дадуть змогу досягти одностайного рішення всіх держав — членів Євросоюзу. Володимир Зеленський подякував Ірландії за підтримку.

Крім того, говорили про співпрацю в гарантуванні глобальної продовольчої безпеки, створення умов для реабілітації та соціалізації українських воїнів і будівництво укриттів в українських школах.

Україна та Ірландія затвердили дорожню карту партнерства щонайменше на наступні п’ять років. Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками зустрічі із Прем’єр-міністром Мікхолом Мартіном.Глава держави наголосив: цей перший офіційний візит Президента України до Ірландії з часу встановлення дипломатичних відносин відбувається в один із найбільш складних і водночас оптимістичних моментів. За словами Володимира Зеленського, зараз найбільше, ніж будь-коли, є шанс завершити війну.

«Якраз тут, в Ірландії, сьогодні вранці зібралася наша делегація, яка була на зустрічах у США з командою Президента Сполучених Штатів. Є 20 пунктів, які були напрацьовані в Женеві, доопрацьовані у Флориді. Деякі речі ще треба опрацювати — з того, що я бачив», — сказав Президент.

Він зазначив, що США роблять серйозні кроки, щоб закінчити війну, і спільне завдання всіх у Європі — справді завершити війну, а не отримати паузу в бойових діях.

«Потрібен достойний мир, і щоб це дійсно відбулося, на стороні миру мають бути справді всі. Всі у Європі та всі нації, які мир цінують. Ірландія — країна нейтральна, але точно не байдужа. Ми вдячні. Ви допомагаєте нам, і ми цінуємо це», — наголосив Володимир Зеленський.

Мікхол Мартін запевнив, що Ірландія і надалі підтримуватиме Україну, і зауважив, що обидва народи мають спільні цінності, серед яких — свобода, демократія та право робити вибір.

«Ми б усі хотіли, щоб ваш візит сюди був за інших, більш щасливих обставин, і сподіваємося, що знову вітатимемо вас, коли мир настане в Україні. Ви дуже заслуговуєте на це», — зазначив Прем’єр-міністр.

Стало відомо, що Ірландія вже оголосила про енергетичну допомогу на 25 млн євро, нелетальну військовому допомогу на 100 млн євро та новий пакет гуманітарної підтримки.Крім того, сторони обговорили шлях України до членства у Європейському Союзі, важливість збереження санкційного тиску на росію, позицію щодо заморожених російських активів та необхідність притягнення агресора до відповідальності.

«Триває робота на континенті для створення трибуналу, який зможе покарати росію за злочин агресії та за всі воєнні злочини. Я прошу вас активніше брати участь у спільних зусиллях для юридичної відповідальності москви та її спільників», — акцентував Президент Зеленський.

Основа для подальшого партнерства

Президентське подружжя провело зустріч зі спікерами верхньої і нижньої палат парламенту Ірландії Марком Дейлі та Вероною Мерфі. Глава держави також поспілкувався з віцеспікерами обох палат, лідерами політичних партій парламенту й узяв участь у спільному засіданні Сенату та Дойлу парламенту Ірландії.

«Хоча в деяких суспільствах зростає втома від новин про війну, ми не відчуваємо, що голос Ірландії стає тихішим. Дякуємо! Наші народи — український та ірландський — одні з небагатьох у Європі, які століттями боролися за право залишатися самими собою», — сказав Володимир Зеленський.

За словами Президента, Україна продовжить координацію з Ірландією та всіма, хто може допомогти, і надалі інформуватиме всіх, хто може вплинути на результат. Він закликав парламентарів щоразу, коли виникає потреба, нагадувати світу, що вторгнення росії в Україну є злочинним і неспровокованим актом агресії, який потребує правосуддя.

«Я закликаю вас виступати проти будь-яких рішень, які послаблюють тиск на росію за цю війну, доки тривають війна, окупація та пропаганда ненависті. Увесь тиск на москву має залишатися в силі. Щоб росія не думала, що її винагородять за цю війну вкраденою українською землею чи тисячами викрадених українських дітей», — сказав Володимир Зеленський.

У Дубліні Володимир і Олена Зеленські зустрілися з українською громадою. Серед головних тем спілкування — важливість єдності, спільні з партнерами кроки для наближення миру та євроінтеграційний курс України.

«Перший візит Президента України в Ірландію за роки відновлення української незалежності — це важливий сигнал, що ми справді будуємо нові відносини з Ірландією, і передусім вплив на це має велика кількість українців тут», — сказав Володимир Зеленський.

Представники української громади подякували главі держави за постійну роботу для зміцнення країни та зусилля щодо наближення миру.

Президент розповів про перебіг переговорів і спільну роботу з партнерами у США, Європі та інших країнах. Окрему увагу Володимир Зеленський зосередив на роботі щодо відкриття переговорних кластерів на шляху до вступу України в Європейський Союз, передусім в умовах майбутнього головування Ірландії в Раді Євросоюзу в другій половині наступного року.

«Європейська комісія визнає, що три кластери ми можемо відкривати. Три кластери — це половина. І всі розуміють, що до кінця цього року ми зробимо все технічно для відкриття всіх шести кластерів. Головування Ірландії буде важливим. У першому півріччі 2026 року буде головування Кіпру, а потім — Ірландії. Безумовно, ми хочемо під час головування Кіпру відкрити кластери, а крок наступний — це їх закриття. І ми б хотіли це зробити за головування Ірландії», — зазначив глава держави.

Також Володимир і Олена Зеленські зустрілися з рідними ірландських військовослужбовців-добровольців, які загинули, захищаючи Україну від російської агресії.

«Для мене сьогодні честь побачити вас, познайомитися з вами й особисто передати вам нагороди ваших дітей, які віддали життя за Україну. Це честь для України, що такою високою ціною захищали свободу нашого народу», — сказав глава держави.

У Дубліні Президент України разом із Прем’єр-міністром Ірландії взяв участь у першому ірландсько-українському економічному форумі. Глава держави, подякувавши за увагу до України, підтримку й бажання інвестувати, наголосив, що наша країна розраховує на участь ірландського бізнесу у відбудові.

«Ми хочемо зараз зупинити цю війну. Але в будь-якому разі відповідно до викликів, які ми маємо зараз, нам потрібно відновлюватися. Це енергетика, продовольча безпека. Потім усе інше: портова інфраструктура, термінали СПГ, багато чого іншого», — сказав Президент. Він наголосив, що зараз одним із найскладніших викликів, які стоять перед Україною, є атаки росії на енергетичну інфраструктуру. Та попри війну, за словами Володимира Зеленського, український бізнес працює і розвивається, зокрема втілює сучасні технології й інновації.

Глава держави також зауважив, що в оборонному секторі України з’явилося багато технологічних компаній. На його думку, потрібно посилювати цей досвід шляхом створення спільних виробництв із різними країнами та компаніями.

Очільник уряду Ірландії переконаний, представники ірландського бізнесу не лише візьмуть активну участь у відбудові України, а й співпрацюватимуть в аграрному секторі, медицині, фармації, логістиці, комунікаційних технологіях, авіації та енергетиці.

«Сподіваюся, що цей форум зможе закласти основу для подальшого партнерства між підприємствами Ірландії та України. В Україні вже працюють деякі великі ірландські компанії і є інші, які зацікавлені інвестувати», — зазначив він.

Джерело:

Офіс Президента