Доброю традицією під час важливих візитів в Україну лідерів провідних країн стає проведення двосторонніх бізнес-форумів. І майже в кожному з них брали участь перші особи нашої держави, щоб підкреслити важливість для України кожного інвестованого в її економіку долара чи євро.
Кризові й проблемні останні роки когось відлякали, когось змусили піти з ринку. Тому Президент Петро Порошенко зі словами вдячності звернувся до австрійських підприємців: «Жоден з вас, жодна із сотень австрійських компаній не пішли з України. Кожен з вас твердо вірив у перспективи співпраці України та Австрії».
А Федеральний Президент цієї країни Александер Ван дер Беллен, який перебував у нашій країні з офіційним візитом, додав, що нині двостороння торгівля знову засвідчує значне поліпшення. «За останні роки суттєво зростає експорт з Австрії до України і австрійського імпорту з України», — констатував він, додавши, що це серйозні цифри, які демонструють значний потенціал у розвитку цих відносин.
Загалом інтерес до візиту був великим. Так, до австрійської делегації увійшли 40 представників ділових кіл, які не лише взяли участь у діловому українсько-австрійському форумі, а й змогли напрацювати необхідні контакти для розвитку двосторонніх бізнес-проектів передусім у галузях туризму, охорони довкілля тощо.
За обсягами двосторонньої торгівлі товарами між Україною та країнами Європи Австрія посіла 14 місце з часткою 2,5% загального показника. Загальний обсяг двосторонньої торгівлі зріс на 18,5% — до 1,2 мільярда доларів.
В Експортній стратегії України — дорожній карті стратегічного розвитку торгівлі на період 2017—2021 рр. Австрію як члена ЄС внесено до переліку перспективних ринків для експорту української продукції. Торік Австрія інвестувала в економіку України 1344,5 мільйона доларів, тобто 3,4% загального обсягу прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку нашої країни.
Саме про посилення економічної співпраці й зміцнення економічних відносин на тлі зростання спільної торгівлі та проведення реформ в Україні говорив із поважним гостем і Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
Сторони погодилися, що наші країни мають багато спільного, відзначили позитивний перебіг внутрішньоукраїнських реформ, а австрійський президент почув слова вдячності за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України.
Володимир Гройсман наголосив, що європейська інтеграція — наш незворотній зовнішньополітичний вибір. Тож Київ розраховує на подальшу активізацію діалогу з широкого спектра питань з огляду на головування Австрії в ЄС у другій половині цього року, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
На тлі поточної економічної ситуації Прем’єр окреслив плани зміцнення економіки та забезпечення сталого зростання на 5—7% щороку. Досягненню мети, запевнив він, сприятиме ухвалення великого пакета законопроектів, спрямованих на врегулювання п’яти основних завдань: підтримку й захист бізнесу, дерегуляції, поліпшення ділового клімату, полегшення доступу до фінансування та залучення інвестицій, заохочення інновацій. Серед пріоритетів — формування Служби фінансових розслідувань, створення Антикорупційного суду, продовження реформ.
Окрему увагу співрозмовники приділили ситуації на Донбасі. «Анексія Криму та окупація сходу протизаконна. Це яскраве порушення міжнародного права. Росія вважає, що це все залишиться без покарання. Але ми переконали світ, що це не так», — наголосив Президент Австрії.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»