Ветеранський форум — простір, де зібралися ті, хто створює нову модель партнерства між державою, бізнесом і людьми, які захищали країну. У центрі цієї моделі — довіра, розвиток і людяність.

Під час урочистого відкриття з вітальними словами до учасників звернулися Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова та заступник голови Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні Деян Кесерович.

Форум засвідчив, що підтримка ветеранів і ветеранок — це інвестиція в розвиток країни. Люди, які боронили Україну, створюють нову економіку — запускають власні справи, формують інновації, відновлюють громади. Їхній бойовий досвід перетворюється на досвід управлінський, лідерський, підприємницький.

Ветеранська політика — це спільна робота держави, бізнесу та міжнародних партнерів над створенням умов для гідної праці, самореалізації й розвитку.

Держава через уряд і Міністерство у справах ветеранів разом із бізнесами, громадськими організаціями та міжнародними структурами формує екосистему підтримки: від перекваліфікації й навчання до фінансування бізнесу, менторства та цифрових послуг.

Окрема увага форуму — ветеранському підприємництву. Це історії про людей, які замість чекати на зміни самі їх створюють. Руки, що тримали зброю, сьогодні тримають інструменти, книжки, бізнес-плани. Ветеранський бізнес — це не про пільги, це про відповідальність, відновлення й лідерство.

Дата проведення форуму символічна: саме 1 листопада — рівно рік після представлення Принципів бізнесу, дружнього до ветеранів і ветеранок — бізнес і держава знову зібралися разом, щоб підбити підсумки і продовжити спільну роботу. Принципи стали не декларацією, а культурою — новим суспільним договором між бізнесом і людьми, які захищали країну.

Форум «Ветерани. Бізнес. Економіка» — це не просто подія, це доказ, що ветеранська політика — одна з ключових державних політик. Бо коли ветеран відчуває гідність, економіка відчуває силу.

Форум «Ветерани. Бізнес. Економіка» організували Кабінет Міністрів, Міністерство у справах ветеранів спільно з Українським ветеранським фондом за підтримки Міжнародної організації з міграції за фінансування Європейського Союзу, Ради молодіжних питань при Президентові України, агропромислового холдингу Кернел, Hepatica Foundation, громадської організації «Платформа розвитку молодіжних ініціатив» та інформаційного партнера медіакомпанії Starlight Media.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко наголосила, що ветеранська політика має будуватись не на пільгах, а на створенні умов для гідного життя, професійного розвитку та нових можливостей для захисників і захисниць.

«Важливо, щоб військовий досвід ставав перевагою — у роботі, бізнесі, житті. Саме для цього ми створили онлайн-платформу «Ветеран PRO», яка об’єднує всі ключові державні послуги для ветеранів і ветеранських родин», — зазначила Юлія Свириденко під час презентації спільно з міністром у справах ветеранів Наталією Калмиковою.

Платформа «Ветеран PRO» дає користувачеві змогу обрати свій статус та автоматично отримати персональний маршрут — від оформлення документів до можливостей навчання, працевлаштування, лікування чи відкриття власної справи.

Тож ветеранам більше не потрібно шукати інформацію про пільги, програми чи допомогу на десятках сайтів — усі сервіси зібрано в одному місці.

Під час регіональних поїздок урядова команда регулярно зустрічається з ветеранами, щоб почути їхні потреби, отримати зворотний зв’язок та вдосконалювати державні сервіси.

«Ветерани — це особлива спільнота, яка не чекає і не просить, а діє, шукає можливості, розвиває власну справу та громаду. Завдання уряду — бути поруч, не з формальними довідками чи складними процедурами, а з реальною підтримкою», — наголосила Юлія Свириденко.

Прем’єр-міністр також повідомила, що уряд продовжує роботу над системним удосконаленням ветеранської політики. Протягом двох тижнів планують завершити розроблення Кодексу законів про Захисників і Захисниць України та передати документ у Верховну Раду.

Голова парламенту Руслан Стефанчук підтвердив готовність Верховної Ради підтримувати ініціативи, спрямовані на розвиток ветеранської політики.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство у справах ветеранів