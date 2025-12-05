«Забезпечуємо рівні умови для зарахування педагогічного стажу. Рішення важливе для захисту професійних прав тисяч українських учителів, які через війну тимчасово працюють за кордоном.

До стажу для надбавки за вислугу років зараховуватиметься викладацька діяльність від 180 годин на рік, якщо є документальне підтвердження. І стосуватиметься роботи на період воєнного стану та року після його завершення», — повідомила очільниця уряду.

Уряд започатковує експериментальний проєкт у системі професійної освіти. Частину коледжів з 2026 року буде реорганізовано в комунальні некомерційні товариства з більшою автономією в управлінні та фінансах. Паралельно тестуватимуть нову методику розрахунку вартості освітніх послуг, яка дасть громадам прозорий механізм їх закупівлі. Експеримент триватиме два роки і стане першим етапом практичного впровадження положень нового Закону «Про професійну освіту».

«Рішення мають одну мету: вибудувати систему освіти, яка орієнтована на реальні потреби людей і відкриває більше можливостей для розвитку», — зазначила Юлія Свириденко.

Уряд ухвалив концепцію «Національна система дослідників України» для індивідуальної підтримки вчених і розвитку науки.

«Запроваджуємо єдині правила оцінювання роботи науковців. Публікації, патенти, участь у грантах, експертну діяльність та міжнародну співпрацю буде відображено в Національній електронній науково-інформаційній системі, — наголосила Прем’єр-міністр. — Дані використовуватимуть у розподілі фінансування, атестації установ, кадровій політиці, що забезпечить додаткову підтримку кращих науковців, а університетам — ефективну роботу з кадрами. Для молодих учених буде сформовано окремий рейтинг».

Втілювати концепцію почнуть 2026 року.

Додаткові кошти прифронтів’ю

На засіданні в середу Кабінет Міністрів ухвалив рішення для підтримки прифронтових територій, що стосуються енергетичної стійкості й логістики в регіонах. Про це повідомила Юлія Свириденко.

«Уряд спрямовує 224 мільйони гривень для закупівлі блочно-модульних котелень, необхідних для підтримки стабільного теплопостачання Сумщини. Нове резервне обладнання дасть змогу забезпечити надійне проходження опалювального сезону для громад Сум і Шостки, — зазначила очільниця уряду. — Спрямовуємо 1,76 мільярда гривень з резервного фонду на тримання автодоріг загального значення, зокрема на Херсонщині та Миколаївщині, важливих для потреб обороноздатності».

«росія продовжує енергетичний терор, намагаючись залишити українців без тепла та світла. Ми спрямовуємо кошти на підтримку теплопостачання передусім у прифронтові регіони та міста. Завдяки розширенню співпраці зі Світовим банком міста Суми, Миколаїв, Чернігів та інші отримають необхідне обладнання, щоб люди були з теплом попри активні спроби ворога зруйнувати нашу інфраструктуру», — наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

3 грудня Кабінет Міністрів ухвалив зміни до Порядку використання коштів, передбачених для підтримки виробників, які займаються розведенням, утриманням і вирощуванням прісноводної риби на деокупованих та постраждалих від бойових дій територіях. Постанову ухвалили для забезпечення безперервної дії програми у зв’язку з передачею функцій Мінагрополітики до Мінекономіки. Ці зміни дадуть змогу забезпечити своєчасний розподіл бюджетних коштів та уникнути технічних затримок фінансування, посилити відновлення сектору аквакультури у громадах, які найбільше постраждали від війни.

«Для багатьох господарств на деокупованих територіях рибництво — не просто бізнес, а основне джерело доходу громади. Зміни до порядку дають змогу забезпечити стабільний доступ до фінансування. Виробники мають бути впевнені, що програма працює і підтримка буде доступною без затримок», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

Урядове рішення надає Мінекономіки можливість ефективно реалізовувати підтримку суб’єктів аквакультури, які працюють в умовах руйнувань, втрати інфраструктури та високих ризиків.

Кадрове перезавантаження

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке продовжує кадрові перезавантаження в енергетичній та оборонній галузях. Про це повідомила Прем’єр-міністр. Уряд ініціював невідкладно припинити повноваження значної частини наглядових рад ключових державних енергетичних компаній, серед яких: ТОВ «Оператор ГТС України»; ПАТ «Центренерго»; АТ «Українські розподільні мережі»; АТ «Енергетична компанія України»; АТ «Оператор ринку»; АТ «Українські енергетичні машини».

Кабмін затвердив прозору процедуру добору кандидатів до наглядових рад. Нових членів наглядових рад зазначених компаній мають обрати до кінця грудня.

«Уряд доручив міністрові оборони провести перезавантаження наглядових рад на підприємствах оборонного сектору. Очікую регулярних звітів, — зазначила Прем’єр. — Перезавантаження наглядових рад — важливий крок, оскільки саме члени наглядових рад відповідають за стратегічне управління та контроль за внутрішніми процесами компанії».

«Наглядова рада — головний орган стратегічного управління та контролю за процесами всередині компаній. Для нас пріоритет — забезпечити прозорий і відкритий добір її членів. Від цього напряму залежить, наскільки ефективно наглядові ради виконуватимуть свої повноваження, особливо коли йдеться про державні підприємства в енергетиці та обороні», — зазначивміністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Уряд схвалив розроблений Міністерством культури законопроєкт про меценатство в галузі культури. Про це повідомила Прем’єр-міністр.

«Уперше визначаємо, що вважається меценатством, хто може бути меценатом та бенефіціаром і які напрями підтримки охоплює така діяльність, — зазначила очільниця уряду. — Також фіксуємо напрями допомоги: від оновлення бази закладів культури до реставрації спадщини та підтримки українського контенту. А ще пропонуємо заохочення для меценатів».

Юлія Свириденко повідомила, що законопроєкт започатковує нову модель партнерства між державою, бізнесом і громадянським суспільством та пропонує заохочення для меценатів.

«Тепер законопроєкт передаємо на розгляд Верховної Ради. Очікуємо на його підтримку від народних депутатів найближчим часом», — висловила переконання Прем’єр-міністр.

Джерело:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ