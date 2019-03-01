ТОВ «НВФ «Техвагонмаш» створює нові підприємства, в основі яких — принципи гнучкості технологій, можливість швидкого переходу з однієї моделі виробів на іншу, мінімальний вплив людського чинника та раціональне використання виробничих потужностей

ТОВ «НВФ «Техвагонмаш» належить до підприємств, які будують сучасні заводи та фабрики під ключ. І якщо раніше спадкоємці Всесоюзного науково-дослідного проектно-технологічного інституту вагонобудування та його дослідного заводу проектували й оснащували підприємства колишнього СРСР, які випускали техніку, що їздить по рейках, то тепер машинобудівники з міста Кременчука Полтавської області можуть задовольнити бажання промисловців у будь-якій галузі. ТОВ «НВФ «Техвагонмаш» чи не єдине підприємство в Україні, де розробляють проекти нових заводів, проектують і виготовляють нестандартне обладнання для них, пишуть виробничі технології, вчать, як потрібно працювати на сучасному обладнанні, забезпечують виробництво різноманітними програмами.

Географія проектів

Під ключ кременчуцькі фахівці побудували кілька заводів у Казахстані та Білорусі, за що отримали подяку від президентів цих країн Нурсултана Назарбаєва та Олександра Лукашенка. Цього ж року ТОВ «НВФ «Техвагонмаш» планує будувати вагонобудівний завод у Литві, який дасть змогу забезпечити країни Балтії власними вантажними залізничними вагонами і зняти з порядку денного питання вагонної залежності.

Працювати нині в різних галузях спеціалістам із Кременчука дає змогу чудовий конструкторський відділ: 42 фахівці щоразу розробляють нові проекти. Про їхній серйозний авторитет свідчить те, що по конструкторські послуги до українців звернувся концерн Alstom із штаб-квартирою в Парижі. Він замовив для своєї німецької філії проект і випуск обладнання. На замовлення німецької компанії AlstomTransport у Кременчуці виготовили комплекс обладнання для виробництва рам візків пасажирських вагонів.

Узбецький тендер

П’ять років тому ТОВ «НВФ «Техвагонмаш» виграло у двох корейських та двох американських фірм тендер на будівництво заводу з виготовлення причіпної й навісної техніки для концерну МАН в Узбекистані. Відтоді про кременчуцьке підприємство заговорили у світі з великою повагою. Бо один з найкращих у своїй галузі узбецький завод з легкої руки українських проектувальників випускає нині близько трьох тисяч причепів та навісної техніки на рік, ще й 28 моделей.

— Змонтоване нами обладнання, — розповідає директор ТОВ «НВФ «Техвагонмаш» Артур Моторін, — дає змогу узбецьким працівникам переналаджувати механізми з однієї моделі на іншу впродовж кількох годин. Цей досвід активно використовуємо у вагонобудуванні. Тобто не поступаємося європейським фірмам у питаннях гнучкості виробництва. Тому нас активно запрошують до участі в тендерах.

До речі, в Узбекистані трапився казус: на завод, який збудували кременчуцькі проектанти, приїхали народні депутати України та інші чиновники. Ознайомившись із виробництвом, вони запитали в господарів, хто їм збудував такий прекрасний завод. Коли ж члени української делегації почули, що підприємство-красень працює завдяки фахівцям із Кременчука, дуже здивувалися.

— Після цього один із керівників українського підприємства на Чернігівщині, де випускають пожежну техніку, звернувся до нас із проханням зробити проект реконструкції його заводу, — веде далі Артур Миколайович. — Ми впоралися із цим завданням, і нині пожежний завод має змогу випускати не лише техніку для ДСНС, а й для аграріїв — різноманітні причепи та інші механізми. Нині впроваджуємо на Чернігівщині складний роботизований комплекс для зварювання основних елементів рам для пожежних машин та сільськогосподарської техніки.

Підземні та наземні парковки

— А для ізраїльтян, — директор ТОВ «НВФ «Техвагонмаш» жвавішає, — ми освоїли випуск складних вузлів для автоматичних парковок. Ізраїльтяни шукали у світі, хто може зробити це, і зупинили свій вибір на нас. Адже кременчуцькі сертифіковані системи якості, зварювальне виробництво та інженери-зварники відповідають європейським стандартам. Ми були вже фактично готовими до такої роботи: зробили електричну, гідравлічну частини механізмів багатоярусних парковок, побудували на підприємстві спеціальний стенд для випробування ліфтів — багаторівневий комплекс, у середині якого бігають різноманітні механізми-ліфти, що транспортують автомобілі у підвал чи на поверхи. У паркувальній конструкції це був найскладніший елемент.

Тож майже 30% усіх нинішніх замовлень ТОВ «НВФ «Техвагонмаш» ізраїльські. І попит на такі парковки у світі постійно зростає. Тому ізраїльтяни готові створити в Україні потужний центр для виробництва автоматичних парковок для Європи та Америки. Україна від цього теж матиме великий зиск. Особливо міста-мільйонники, де проблеми паркування автотранспорту дуже гострі.

«Золото» на чемпіонаті світу

Слухав розповідь Артура Миколайовича, і серце раділо, що є в нашій країні підприємства, якими можна по-справжньому гордитися. Особливо їхніми інженерними кадрами. ТОВ «НВФ «Техвагонмаш» бере участь у міжнародних виставках зі зварювання металу, які проходять раз на два роки по черзі в Європі і Китаї. Коли черга приймати гостей доходить до Піднебесної, там організовують всесвітні чемпіонати зі зварювання. Два роки тому переможцем таких змагань у категорії «Роботизоване зварювання» став головний зварник кременчуцького заводу Руслан Горб (а в змаганнях взяли участь 28 команд із 17 країн).

Тож авторитет майстрів із Полтавщини зріс іще більше, що сприяло розширенню співпраці ТОВ «НВФ «Техвагонмаш» із солідними замовниками, наприклад, Українською промисловою корпорацією «Інтерпайп». Тут техвагонмашівцям вдалося навіть потіснити іноземних постачальників, які раніше забезпечували компанію складним обладнанням: на заводі «Інтерпайп Ніко Тьюб» у Нікополі Дніпропетровської області ТОВ «НВФ «Техвагонмаш» встановило комплексно-автоматизовану лінію з фінішної обробки труб. Кременчуцьке обладнання тут виконує операції з транспортування труб, зміни їх довжини, зважування, клеймування та маркування. Після виведення на проектну потужність це обладнання дасть змогу нікопольцям обробляти до 93 тисяч тонн труб за рік.

А для Нижньодніпровського трубопрокатного заводу (також входить до складу корпорації «Інтерпайп») ТОВ «НВФ «Техвагонмаш» спроектувало і виготовило лінію з фарбування залізничних коліс та лінію з фарбування залізничних осей. Майстри із Кременчука спроектували та оснастили виробництва вантажних вагонів у місті Попасна Луганської області. Підприємство, яке спроможне випускати 5 тисяч вагонів на рік, уже активно працює й навіть освоює випуск нових моделей.

Нині ТОВ «НВФ «Техвагонмаш» почало реконструювати ВАТ «Дніпровагонмаш». У Кременчуці сподіваються в найближчі роки перетворити це підприємство на унікального високотехнологічного виробника вагонів.

Військові замовлення

Звісно ж, не могли ми обійти увагою військові проекти. Пан Моторін запевнив, що ТОВ «НВФ «Техвагонмаш» активно шукає шляхи, як допомогти нашій армії.

— Ми, — запевнив директор, — безплатно розробили чотири проекти реконструкції військових частин у сучасні підприємства з ремонту артилерійського озброєння та стрілецької зброї. А на прохання моряків — проект нової сучасної ремонтної бази для ВМФ України та проект арсеналу для обслуговування берегової артилерії. З огляду на наш досвід у зварювальній технології ми розробили проект сучасного виробництва з виготовлення корпусів бронетехніки із застосуванням робототехніки. Тому дуже хотіли, щоб хоч якусь із цих розробок реалізували. Але, на превеликий жаль і подив, поки що ці проекти не затребувані.

— До речі, знаєте, як чистять у ЗСУ стволи гармат? — запитує Артур Миколайович. — Як і в минулому та позаминулому століттях: беруть велику палку зі щіткою і чистять вручну. А роботи ці на підприємствах виконують… жінки. Нам стало шкода їх, і конструктори ТОВ «НВФ «Техвагонмаш» розробили спеціальні пневматичні йоржики у вигляді пневматичних снарядів. Випробували це обладнання торік на стволі, який 20 років зберігали на одному з арсеналів. Військові аж роти пороззявляли, побачивши ідеальну роботу нашого йоржика. Вони сказали, що такий пневмоснаряд має бути в кожному артилерійському розрахунку, танку. Але стволи гармат в українському війську чистять і досі, як колись.

Прикро, звичайно ж, що, маючи таке високоінтелектуальне й високотехнологічне підприємство, в Україні не сповна використовують його можливості. Попри це завод працює над новими розробками, які (в Кременчуці у це вірять) стануть корисними вітчизняній промисловості, а не слугуватимуть державі лише у вигляді комерційних пропозицій.