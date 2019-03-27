Президент Петро Порошенко під час відвідання Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів Національної гвардії України наголосив, що кожне слово в гордій назві підтверджене цими роками хоробрості й відваги бійців. Попри дуже молодий вік цього формування, існує продовження довгої історії патріотизму, державності надзвичайно важливого військового формування із правоохоронними функціями.
«Разом з іншими безпековими і правоохоронними органами частини Нацгвардії виконують широкий спектр надзвичайно важливих завдань — від гарантування громадської безпеки та охорони порядку до охорони АЕС і дипломатичних представництв. Це потужна сила, яка має сучасну зброю, техніку, її бійці впевнено почуваються у будь-якій ситуації», — переконаний Президент.
Кількість професійних військових правоохоронців у лавах Національної гвардії зросла вдвічі. Нині в лавах НГУ проходять службу понад 20 тисяч контрактників. До військових частин надійшли сотні одиниць автомобільної та бронетехніки, лише торік поставлено техніки на суму майже мільярд гривень, повідомляє департамент прес-служби АП.
Відтепер нові горизонти завдань для всього сектору безпеки та оборони держави визначають закріплений у Конституції курс України на вступ до ЄС і НАТО, ухвалення Закону «Про Національну безпеку». Без сумніву, це стосується і Нацгвардії як його важливої та невід’ємної складової.
Активізація підтримки України з боку наших партнерів — країн-членів
НАТО та ЄС, співпраця з НАТО з використанням усіх можливих інструментів — одні з пріоритетних напрямів у роботі Національної гвардії. За підсумками багатонаціональних навчань Rapid Trident-2018 та Sea Breeze-2018 підрозділи Нацгвардії отримали високу оцінку якості підготовки від представників країн-учасниць НАТО.
«Триває робота з розвитку Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів. Успішно побудовано нову сержантську вертикаль за стандартами НАТО», — зазначив Президент.
За мужність і героїзм, зразкове виконання бойових завдань 1364 воїни-гвардійці було відзначено високими державними нагородами України. «На жаль, за відсіч агресії заплачено дорогу ціну. В боротьбі з ворогом 184 гвардійці віддали життя за свободу й незалежність нашої держави. У цей день і завжди молимося за упокій душ наших героїв, за їхні родини і за нашу перемогу», — зазначив Президент. Присутні вшанували пам’ять героїв хвилиною мовчання.
Президент вручив високі державні нагороди військовослужбовцям НГУ й передав сертифікати на військову техніку і ключі від квартир. Відбулася церемонія присвоєння почесного найменування «45-й полк імені Олександра Красіцького Національної гвардії України». Глава держави вручив Бойовий Прапор 45-го полку імені Олександра Красіцького Національної гвардії України командиру військової частини полковнику Степану Логушу.
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман наголосив, що Нацгвардія стала справжньою гордістю нашої держави, ознакою доблесті та честі, структурою, яка будує міцний фундамент внутрішньої безпеки країни.
Нині в Україні очевидні ознаки економічного зростання. Але люди мають відчувати, що на вулицях українських міст стає безпечніше й спокійніше. І цей спокій — це так само сфера відповідальності Національної гвардії, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Цьогоріч завдяки рішенням уряду підтримка Нацгвардії істотно зросте. Середній розмір грошового забезпечення контрактника становить у середньому 10,5 тисячі гривень, а учасника ООС — 16,3 тисячі. Розмір грошового забезпечення військовослужбовця Нацгвардії рядового складу за контрактом першого року служби перевищує 9,5 тисячі гривень. Загальні видатки на програми озброєння й матеріального забезпечення становлять понад 12,3 мільярда гривень. Нарощується фінансовий ресурс для розв’язання житлової проблеми гвардійців. За останні роки квартирна черга скоротилася на 1,5 тисячі осіб.
«Урядового кур’єра»