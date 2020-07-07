Після багатьох перипетій його остаточно встановлено указом Президента від 12 червня 2015 року.

«Екіпажі корабельно-катерного складу та морської авіації, підрозділи морського напряму — ми нікому ніколи не дозволимо зруйнувати систему Чорноморської безпеки. І наша державна мета — системно нарощувати вашу міць. Ми знаємо, як у минулі роки Військово-Морські сили України в багатьох сенсах цього слова намагалися знищити й потопити. Я цього просто не допущу. Я зроблю все, щоб український флот був взірцем потужності, сучасності та став справжньою гордістю України. Щоб ми були морською державою не в далеких спогадах минулого, а в реальному сьогоденні та найближчому майбутньому», — пообіцяв Президент Володимир Зеленський, який цими вихідними вітав моряків в Одесі.

І в нас ракети є

Новому командувачу ВМС контр-адміралові Олексієві Неїжпапі поставлено завдання забезпечувати бойову готовність військового флоту та оснащення ВМС ракетною зброєю як головного чинника стримування. Тому триває активна розбудова військово-морських баз і навчальних закладів, облаштування місць постійної дислокації бойових частин ВМС, розвиток об’єктів флоту, відновлення, модернізація та надходження нового озброєння та військової техніки.

«Надважливі зараз державні випробовування ракетного комплексу «Нептун». Його прийняття на озброєння зробить нас ще сильнішим гравцем в акваторії Чорного й Азовського морів. Також у наших найближчих планах — отримання катерів «Айленд» і «Марк VI» в межах військової допомоги від Сполучених Штатів Америки», — цитує пресслужба ОПУ слова Володимира Зеленського.

Ще одним завданням держави він вбачає соціальне забезпечення військових моряків і членів їхніх родин. І того дня українські моряки отримали понад 70 квартир. Зокрема, моряки із Криму, які у 2014 році не зрадили Україні. «Я зроблю все, щоб українські моряки відчували, що вони є справжніми супергероями, які дуже потрібні Україні», — пообіцяв Президент.

На борту фрегата «Гетьман Сагайдачний» він оглянув проходження військових кораблів і техніки. Гелікоптери ВМС пронесли державний та прапор ВМС. У єдиному строю з демонстраційними прапорами України, ВМС та Морської охорони Держприкордонслужби пройшли нещодавно отримані два американські патрульні катери «Айленд» і корабель Морської охорони «Поділля».

Катер Морської охорони «Балаклава» у групі з малими броньованими катерами відіграв імітацію відбиття атаки малих швидкісних цілей, судна забезпечення флоту у співдружності з морською пошуково-рятувальною службою надавали допомогу судну, що зазнало лиха. Тим часом парашутисти вправлялися у приводненні у визначений район десантування.

Ветерани завжди у строю

Того самого дня глава держави поспілкувався із представниками ветеранських громадських організацій. «Ми сьогодні вітали моряків, але я вітаю і наших атовців, афганців, усіх ветеранів, які в будь-який час захищали нашу країну, захищають і захищатимуть», — розпочав спілкування Президент.

Ветеран АТО Олександр Голопотелюк розповів про проблему встановлення в Одесі меморіалів на честь загиблих героїв: «В Одесі на сьомий рік війни немає меморіального пам’ятника або належного меморіалу ветеранам російсько-української війни».

Володимир Зеленський зазначив, що увічнення пам’яті героїв дуже важливе, й закликав місцеву владу Одеси долучитися до вирішення цього питання.

Голова Одеської обласної спілки ветеранів інвалідів Афганістану Афанасій Радукан порушив питання пільг на житлово-комунальні послуги для учасників бойових дій, доступу до лікування та реабілітації. «Ви виконували свій обов’язок, захищали державу. Ви зараз просите. Я почуваюся приниженим. Довгі роки принижували ветеранів. У багатьох питаннях вас не почули, тому треба спілкуватися. Треба говорити в обличчя. Важливо почути й розв’язати проблеми. Потрібен результат», — сказав Володимир Зеленський.

Ветерани закликали створити в Одеській області центр психологічної реабілітації для колишніх бійців. Голова громадської організації «Серця матерів Одещини» Світлана Кирилова, син якої загинув на Донбасі, порушила питання справедливого забезпечення родин полеглих героїв. «Наші сини йшли у 2014 році на війну добровольцями, які уклали контракти. Але заробітна плата військових на той момент становила 2 тисячі гривень. Я виховую онука, сина загиблого. Пенсія — 3 тисячі 200 гривень, прожити на це неможливо. Нам нараховують мінімальну пенсію. Зараз зовсім інша зарплата у військовослужбовців, тому нині батьки та діти отримують вищу пенсію. Це несправедливо», — вважає вона.

До розв’язання нагальних проблем ветеранів слід залучати Консультативну раду у справах ветеранів війни, сімей загиблих захисників України. «Зараз є рада. Мені здається, це правильний інструмент, щоб усі питання доводити до кінця. Раніше в регіонах мені ставили важливі питання, не пов’язані з повноваженнями Президента. А потім багато речей у бюрократичній системі забувалося. Ми створили цю раду, все виписуємо, прив’язуємо до термінів, до менеджменту, який за цим стоїть», — зазначив Володимир Зеленський.

А депутатам, обраним від Одеси, і голові ОДА він доручив зайнятися вказаними проблемами й продемонструвати їхнє результативне розв’язання. І в жодному разі не ігнорувати людей.

Не забуваймо й про небезпеку

«Ми готуємося до повномасштабної воєнної конфронтації, розуміючи, що якщо така станеться, то, на жаль, буде багато втрат — і наших воїнів, і цивільного населення. Багато хто зараз цього не розуміє, хоч у країні сьомий рік триває війна, — зазначив командувач ВМС Олексій Неїжпапа в інтерв’ю одному з одеських медіаресурсів. — Щойно ми зрозуміємо, що в Криму почне відновлюватися канал, туди буде вливатися фінансовий ресурс Російської імперії (я так їх називаю: це імперія з диктатором на чолі), то це буде сигналом, що РФ готується до повномасштабної конфронтації. І тоді нам доведеться відповідати на виклики». Адже головною метою окупантів була і залишається спроба пустити воду з Дніпра в Північно-Кримський канал, повідомляє УНІАН.

Українські підрозділи готуються не лише до окопної війни, а й до наступальних дій, посилюються українські позиції на морі, запевнив командувач.

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