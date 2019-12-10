За тим, як одягається в теплу шубку моя кішка, констатую, що зима вже не за горами. До речі, людський організм теж, кажуть, готується до холодів: у ньому, щоправда, зміни відбуваються не зовні, як у тварин, а на клітинному рівні. І ця перебудова, запевняють фахівці, спричиняє певний стрес, який кожен переносить по-своєму. Тому для наших читачів не зайвою буде порада працівників ТОВ «НВП Натуральних продуктів «Біола»: щоб перехід у зиму відбувався не так болісно, потрібно як пом’якшувач осіннього навантаження використовувати трав’яні чаї. Матінка-природа пропонує їх багато.

Не в аптеку, а на грядку

Експерти-травники кажуть, що трави за корисністю набагато переважають харчові продукти. Доведено, наприклад, що куркума, кропива та імбир зберігають здоров’я тіла, стимулюють імунну систему, знімають стрес і підтримують баланс в організмі. А листя салату містить значну кількість вітамінів та мікроелементів. Вони багаті фолієвою кислотою, йодом, калієм, кальцієм, залізом, магнієм, фосфором. Не має собі рівних як м’який сечогінний та проносний засіб лаванда. Корисно пити у період напруження ромашковий чай, окремі компоненти якого чинять таку саму дію на рецептори мозку, як заспокійливі препарати. А для поліпшення настрою заваріть окропом бруньки смородини.

Перелік корисних для організму дарів природи можна продовжувати. Але ми чомусь, коли заболить наприклад голова, не заварюємо трав’яний чай, а біжимо в аптеку по таблетки. Проте звичайний зелений чай, за словами науковців, чудово допомагає контролювати серцебиття, регулювати кров’яний тиск і зменшувати симптоми надмірної нервозності.

— Якби українці знали про неоціненні можливості лікарських трав і використовували їх у повсякденному житті, — каже директор ТОВ НВП Натуральних продуктів «Біола» Ольга Куценко, — то наша нація була б значно здоровішою. Проте вітчизняні ЗМІ більше пропагують не природну аптеку, а дорогу лікарську хімію. Великі блоки такої реклами ллються майже щогодини з екранів телевізорів. Розумію, що фармацевтичні компанії свідомо витрачають на неї величезні кошти, прагнучи переконати співвітчизників у корисності та необхідності їхніх таблеток, які нібито вже після першого вживання повністю знімають головний біль, очищають ніс, позбавляють неприємних відчуттів. Але сильнодійні захвалені препарати (з цим погоджуюся) допомагають лише знизити наприклад температуру, а не вилікувати хворобу. Адже вони розраховані саме на такий миттєвий нетривалий ефект. Наша ж продукція з 1989 року не лише пропагує здоровий спосіб життя, а й сприяє його досягненню. І той, хто її вживає, хворіє набагато рідше, ніж інші. І не лише в Україні, а й у країнах Європи, Америки й Канаді, де гідно оцінили харківські високоефективні фітопрепарати у вигляді таблеток, натуральних олійних, рідких рослинних екстрактів, лецитинових комплексів, сорбентів, клітковини, фіточаїв, назальних спреїв, виготовлених з листя, квіток, коріння і плодів лісових, лугових і садових рослин.

Мудрість природи — на користь людям

Костянтин Паустовський колись сказав, що в нас немає кращих друзів, ніж рослини. Працівники компанії «Біола» намагаються подружити з ними співвітчизників: усе, що росте під землею, на землі, у воді й залишається найбільшою таємницею і безцінним даром для людини, харків’яни закуповують у заготівельників, переробляють на сучасному підприємстві й відправляють споживачам — людям різного віку обох статей, національностей та віросповідань.

«Біола» в цьому плані вже набула певний досвід: її препарати зберігають усі корисні речовини, якими наділила рослини природа. Вони прості та зручні у використанні, їх можна застосовувати в будь-яких ситуаціях первинної та вторинної профілактики захворювань, вони слугують істотною підмогою в лікуванні різноманітних патологій, допомагають правильно розвиватися дитячому організму, запобігають передчасному старінню, сприяють збереженню працездатності та привабливого зовнішнього вигляду.

— Багаторічний досвід експериментальних та клінічних випробувань, — веде далі Ольга Володимирівна, — підтвердив доцільність використання наших дієтичних добавок в оптимізації лікувально-профілактичних заходів широкого спектра захворювань. На підприємстві, до речі, виробляють лише ту продукцію, в яку віримо самі. І в цьому нам допомагають науковці Харківського і Львівського державних медичних університетів, Тернопільської медичної академії. Що ж стосується лабораторних і клінічних випробувань, то їхні підсумки було підтверджено в НДІ онкології МОЗ України, НДІ екології людини, НДІ хімії та технології лікарських засобів, НДІ мікробіології та імунології ім. І. Мечникова, НДІ мікробіології та вірусології НАНУ ім. Д. Заболотного, клініці Бельба та інституті Вейцмана в Ізраїлі. Технічні умови і рецептуру нашої продукції затверджено Міністерством охорони здоров’я України, Комітетом з питань народної і нетрадиційної медицини при МОЗ.

У Харкові виконують усі побажання замовників в індивідуальному фасуванні, дизайні етикетки, повному інформаційному супроводі товару. В цьому плані «Біола» за 30 років пройшла кілька етапів розроблення унікальної технології вакуумно-конденсаційного сушіння натуральних продуктів. Виділяючи з рослини чи плоду екстрагуючу рідину БАР (біологічно активна рідина) та суху речовину, завод перетворився на одне з найбільших в Україні сучасних підприємств із комплексної переробки рослинної сировини і став лідером з випуску широкого асортименту лікарських фітопрепаратів.

З екологічно чистих районів

Той, хто вперше потрапляє на «Біолу», одразу ж вловлює носом аромат лікарських рослин. Підприємство починає заготовляти сировину ще у квітні, коли ростуть квіти, колоски, розвиваються бруньки. Збирає їх мокрими, а потім докуповує в сухому вигляді.

— Головні наші постачальники сировини — селяни з Березоточі Лубенського району Полтавської області, — голос директорки стає теплим. — У цій екологічно чистій місцевості колись вирощували лікарські трави працівники інституту лікарських рослин. Відтоді місцеві жителі захопилися цим бізнесом і вирощують на власних присадибних ділянках (замість картоплі, інших овочів) нагідки, ромашку, кульбабу, подорожник, лопух — одне слово все те, що ми використовуємо у виробництві. Загалом 150—200 видів трав.

До речі, цього року в дефіциті буде корінь кульбаби (в народі рослину називають ще вовчий зуб, пустодуй, солдатики, бабакуля, дикий молочай), який копали у жовтні. Рослина, на жаль, 2019-го не вродила, і це якоюсь мірою можуть відчути ті, в кого болить підшлункова залоза. Ми, звичайно ж, спробуємо допомогти українцям, бо маємо торішній товар, але дефіциту ним не закриємо.

Дефіцитними стали й деякі інші лікарські рослини. Але вже не через неврожай: до 2014 року «Біола» закуповувала сировину у Криму (радгосп «Радуга» Бахчисарайського району). Відтоді як півострів став не нашим, довелося припинити випуск препаратів, у виробництві яких використовували пелюстки троянд, глід, корінь лопуха, нагідки, ялівець, шипшину. Щоправда, частково харків’яни закуповують їх на Західній Україні, але це не розв’язало проблеми.

Ольга Володимирівна на мить замовкла, а потім, махнувши рукою, повернулася до приємнішої виробничої теми. Вона боялася, що не все хороше встигне розказати мені про працівниць підприємства. Майже 70 жінок з 80 осіб трудового колективу трудиться на «Біолі». Вони так люблять свій завод, що приходять на роботу разом із дітьми навіть у суботу. Тоді діти пакують у коробочки баночки із продукцією. Звичайно ж, під пильним наглядом матусь. Це своєрідне трудове виховання і пізнавальна робота.

— Уся готова продукція проходить через руки сімейних бригад. Узимку мають попит чаї. Навесні — препарати для схуднення, а влітку українці чистять організм. До речі, — директорка по-змовницьки усміхнулася, — знаєте, який наш товар популярний у будь-яку пору року? Для чоловіків! Кілька років тому ми заявили, що зробимо таку дієтичну добавку, яка підвищить народжуваність в Україні. Тепер її вже маємо, від неї в захваті передусім жінки. Вони пишуть нам про це і дякують за чоловіків.

Я читав ці листи. Навіть усміхався, коли котрась із вдячних представниць слабкої статі писала директорці, що одну чоловічу пігулку ділить на два рази. Мабуть, щоб на довше вистачило корисної добавки.

На закінчення хочу процитувати лист від ветерана війни, якого у прямому розумінні слова підняв на ноги ще один рятівний препарат «Біоли». Завдяки йому дідусь зміг нарешті спустився з п’ятого поверху свого будинку на вулицю погуляти. Потім на радощах написав вірш заводчанам. Ось він (пишу мовою оригіналу): «С восходом солнца ухожу от дома, брожу по Верхней Хортице пешком. И сердце радостно в груди щекочет и говорит: «Иди, прадедушка, вперёд!» Я снова хожу без боли в сердце и на радостях пишу стихи о прожитой и текущей жизни!»

Заради таких листів варто ходити на роботу, випускати продукцію і відправляти її споживачам. Принаймні так вважають усі працівники ТОВ «НВП Натуральних продуктів «Біола»!