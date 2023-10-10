Держава працює над посиленням власних оборонних спроможностей та змінила підходи до розвитку ВПК

«Уряд забезпечує стабільне фінансування всіх бюджетних видатків. Із загального фонду держбюджету понад 40% ми витрачаємо на оплату праці військових та бюджетників. Майже 25% — на оплату товарів і послуг, зокрема закупівлю техніки, зброї, боєприпасів, екіпірування для наших захисників. КПонад 18% іде на соціальне забезпечення — пенсії та допомоги», — повідомив Прем’єр-­міністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді 6 жовтня.

Він зазначив, що за вісім місяців цього року рівень інфляції знизився з 26,6% до 8,6%. Це свідчить про те, що держава вийшла з періоду економічної турбулентності й може розраховувати на поступове економічне відновлення. За словами Прем’єр­міністра, від початку повномасштабного російського вторгнення Україна залучила майже 65 мільярдів доларів партнерської допомоги у вигляді пільгових кредитів та грантів. Зокрема від Європейського Союзу, Сполучених Штатів, МВФ, Канади та Японії тощо.

«Загалом цього року плануємо отримати 42 мільярди доларів макрофінансової та партнерської допомоги у вигляді дешевих кредитів і грантів», — повідомив глава уряду.

Денис Шмигаль наголосив, що міжнародні резерви України нині становлять понад 40 мільярдів доларів. Це найбільший показник за період незалежності.

«Уже 19 місяців повномасштабної війни держава зберігає макрофінансову стабільність. Це спільний результат роботи Президента, парламенту, уряду, Нацбанку, бізнесу. Це підсумок підтримки наших союзників та партнерів. Щира подяка всім, хто працює для України та для нашої перемоги», — зазначив Прем’єр-­міністр.

Особливий акцент на безпілотниках

Держава працює над посиленням власних оборонних спроможностей і змінила підходи до розвитку військово­промислового комплексу.

«Україна цінує і дякує всім партнерам за збройну підтримку. Особливо вагомий внесок Сполучених Штатів та Євросоюзу — майже на 44 мільярди доларів та 25 мільярдів євро відповідно. Водночас Україна працює над посиленням власних оборонних спроможностей», — підкреслив глава уряду.

За словами Дениса Шмигаля, було радикально змінено підходи до розвитку українського ВПК, а на базі Укроборонпрому створено нову компанію за сучасними стандартами корпоративного управління.

«Зробили ставку на нові конструкторські розробки, технологічність, трансферт технологій. Особливий акцент — на дронах, які визначають характер сучасної війни», — зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, створено fast track для швидкого ввезення в Україну безпілотників та комплектацій. Уряд розширив перелік товарів військового призначення та подвійного використання, які можна імпортувати без дозволу Державної служби експортного контролю. Крім того, спрощено процедури для оборонних закупівель українських безпілотників.

«Шлях дрона від розробки до закупівлі тепер максимально короткий. За рік виробництво дронів зросло у 100 разів. Розробленням безпілотників почали займатися понад 200 українських компаній», — повідомив Прем’єр­[-міністр.

Глава уряду наголосив, що 2024 року український ВПК матиме ще більше ресурсів. Заплановано, що видатки на оборонні виробництва зростуть усемеро — до 55,8 мільярда гривень, а на поповнення і розширення армії дронів передбачено понад 48 мільярдів гривень.

Соцполітика буде ефективнішою

За словами Прем’єр­міністра, за вісім місяців 2023 року із загального фонду держбюджету на соціальне забезпечення спрямовано 346,5 мільярда гривень (понад 18% усіх витрат), з яких 181 мільярд — на пенсії та понад 117 мільярдів — на різні види допомог.

«Одночасно змінюємо систему, робимо її більш ефективною та дієвою. Реалізуємо нову філософію соціальної політики», — зазначив Денис Шмигаль.

Серед нововведень — централізація соціальних виплат через Пенсійний фонд України. Проведення цифровізації, зокрема створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, яка об’єднає всі реєстри, що робить процес надання соціальної підтримки прозорим і зрозумілим. Упровадження принципу «гроші ходять за людиною».

«Плануємо створити конкурентний ринок соціальних послуг. Закуповуватиме їх єдиний централізований закупівельник, а надавати послуги зможуть фізичні особи, громадські організації та самі громади», — повідомив Прем’єр­-міністр.

На порядку денному і реформа пенсійної системи. За словами глави уряду, заплановано впровадження бальної системи для солідарної пенсії. Це означає, що розмір пенсії залежатиме від того, скільки грошей людина сплатила як внесок, за які нараховуватимуть бали, і скільки років вона пропрацювала.

Важливий напрям роботи уряду — ветеранська політика. Її ключові елементи — реформа ВЛК та МСЕК і впровадження інституту помічника ветерана.

Денис Шмигаль зазначив, що уряд уже запровадив економічні й соціальні програми, якими користуються ветерани. Так, за програмою «єРобота» вже 47 мільйонів гривень нараховано як грантову допомогу ветеранам та їхнім родинам. Крім того, розширено іпотечну програму «єОселя». Надано доступ до отримання пільгових кредитів під 7% ветеранам війни та членам їхніх сімей. Ветерани — пріоритетні учасники програми «єВідновлення».

Не менш важливе, за словами Дениса Шмигаля, увічнення пам’яті загиблих воїнів, а це створення військових меморіалів, Національного військового меморіального кладовища, а також перейменування вулиць і відкриття пам’ятних знаків.

15 мільярдів доларів на швидку відбудову

Реалізація програми швидкого відновлення — один із пріоритетів роботи уряду.

«Потреби швидкої відбудови України залишаються на рівні майже 15 мільярдів доларів. Цього року було профінансовано лише частину потреб, решта витрат переходять на 2024­й», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр­міністр повідомив, що було переформатовано роботу Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України, і тепер до її керівного комітету входять союзники із країн G7 та Європейського Союзу.

«Одне з головних завдань платформи цього року і на наступний — забезпечити фінансування проєктів відновлення», — наголосив він.

Загалом, за словами Прем’єра, 2023 року з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на різні програми відновлення було спрямовано 62,3 мільярда гривень. Кошти надійшли зокрема на роботи на об’єктах енергетики, будівництво водогонів, будівництво та відновлення об’єктів інфраструктури, на експериментальний проєкт комплексного відновлення шести населених пунктів, а також місцевим бюджетам для реалізації проєктів на об’єктах соціальної сфери та житлово­комунального господарства.

В Україні активно реалізовують запроваджену урядом програму «єВідновлення», на яку спрямовано 4,4 мільярда гривень. І вже для 16 тисяч українських родин погоджено виплати на ремонти осель. Нині впроваджують житлові сертифікати для тих, чиє житло повністю зруйновано, якими можна буде скористатися вже в листопаді. Третій компонент програми — відшкодування тим, хто зробив ремонти власним коштом.

Важливе питання на сьогодні — гуманітарне розмінування, на яке у проєкті держбюджету на 2024 рік закладено 2 мільярди гривень. За словами Прем’єр­міністра, відповідно до Плану розмінування сільськогосподарських земель на деокупованих територіях потрібно обстежити 470 тисяч гектарів.

«Відкриваємо ринок послуг з гуманітарного розмінування через Prozorro. Компанії­власники земель зможуть закуповувати послугу розмінування від офіційних ліцензованих операторів. Держава далі повністю або частково компенсуватиме витрати. Це має істотно прискорити процес очищення земель там, де це можливо», — повідомив Денис Шмигаль.

За словами глави уряду, незабаром заплановано Міжнародну донорську конференцію з гуманітарного розмінування України в Хорватії, на якій очікують залучення додаткових фінансових ресурсів від різних країн, донорів та організацій.

Прем’єр­-міністр зазначив, що триває активна робота з партнерами щодо наповнення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії за рахунок конфіскованих російських активів.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУК