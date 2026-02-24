Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Глава держави і Генеральний секретар НАТО скоординували позиції з усіх головних питань дипломатичної роботи. Володимир Зеленський зазначив, що в багатьох питаннях погляди з Марком Рютте збігаються.

Президент також поінформував Генерального секретаря НАТО про підготовку наступного тристороннього формату зі США та росією і те, що відомо про можливі зміни позицій сторін. Окремо йшлося про ситуацію в енергетиці та потребу подальшої роботи за програмою PURL.

Володимир Зеленський подякував кожній європейській країні, яка інвестує в захист України через ініціативу PURL, і Генеральному секретареві НАТО за підтримку.

Глава держави провів зустріч з мером Парижа Анн Ідальго.

«Ми вдячні вам за вашу підтримку. Справді багато союзників допомогли нам відремонтувати та повернути життя в Бородянку, Бучу, інші міста. Це дуже важливо. Дякую за енергетичну допомогу, за пакети підтримки», — зазначив Володимир Зеленський.

Мер Парижа відвідала Бородянку на Київщині, яка зазнала значних руйнувань під час російської окупації. Анн Ідальго зазначила, що у квітні 2022 року вже відвідувала Бородянку і вражена тим, як її вдалося відновити.

Під час зустрічі говорили про дипломатичні зусилля для досягнення достойного миру та зустрічі за участю американської і російської сторін.

Володимир Зеленський і Анн Ідальго обговорили зимові Олімпійські ігри в Італії.

«Під час зимових Олімпійських ігор ми бачимо різне ставлення, тому дуже дякую за літню Олімпіаду і дякую за вашу особисту підтримку українців», — наголосив Президент.

Глава держави відзначив Анн Ідальго орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня. Після початку повномасштабного російського вторгнення пані мер шість разів відвідувала Україну. З її ініціативи в Парижі було відкрито сквер на честь мужності українців. Як представниця міста — господаря літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року неодноразово публічно озвучувала свою позицію проти участі російських і білоруських атлетів. Крім того, вона організувала прийом для українських атлетів у мерії та вручила їм почесні медалі Парижа за мужність та стійкість. Мер Парижа також долучається до проєктів під егідою першої леді України, зокрема щодо інклюзивності та безбар’єрності.

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Брусило провів зустріч із делегацією старших співробітників Конгресу США. У ній взяли участь: радник з питань національної безпеки сенатора Рубена Гальєго, директори й помічники з питань законодавчої діяльності представників Конгресу Пета Гаррігана, Майкла Геста і сенатора, заступника голови Сенатського українського кокусу Кріса Мерфі, керівники апарату представників Рози Делауро, Янг Кім, Кріссі Гулахан, а також представники Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Вашингтоні.

Серед тем — посилення ППО. Ігор Брусило подякував за чергове надання 400 мільйонів доларів для України в оборонному бюджеті США на 2026 рік. На зустрічі йшлося про можливість використання цих коштів на закупівлю ракет до систем Patriot, а також про потенційну локалізацію виробництва ракет для ППО в Україні.

Окремо обговорили підтримку української енергетичної стійкості на тлі постійних російських атак і використання американських технологій у процесі підготовки української енергосистеми до наступної зими.

Особливу увагу приділили продовженню тиску на рф завдяки санкціям проти тіньового флоту, банківських установ, крипто­ та ядерного сектору. Ігор Брусило наголосив: Україна очікує на ухвалення найближчим часом санкційного законопроєкту, який може стати одним з вагомих інструментів впливу на росію.

Крім того, у комітетах з питань збройних сил і з асигнувань актуальним залишається питання можливої передачі Україні «томагавків», адже це також реальний чинник стримування кремля.

«Цінуємо і роботу над законопроєктом про імплементацію закону «Про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців» (Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity (REPO) for Ukrainians Act). Заморожені російські активи, хоч би де вони були у світі, мають працювати на відновлення України, подолання шкоди, завданої війною», — акцентував він.

Закон REPO, який ініціювали сенатор Шелдон Вайтгаус і двопартійна група його колег, набув чинності у квітні 2024 року. Це зобов’язує Міністерство фінансів США ідентифікувати заморожені російські активи на території США, що становлять майже 5 мільярдів доларів, надає повноваження для їх конфіскації та створює Фонд підтримки України.

У вересні 2025 року кілька сенаторів, зокрема Шелдон Вайтгаус, Джим Ріш і Ліндсі Грем, представили закон про імплементацію REPO, щоб прискорити переказ коштів і заохотити союзників зробити те саме.

Сторони говорили про перебіг переговорів для досягнення достойного миру, гарантії безпеки для України, участь США у відновленні України. Представники делегації зазначили, що працюватимуть над залученням американських компаній, передусім енергетичних, до участі в Міжнародній конференції з питань відновлення України, яка цього року відбудеться в Польщі.

Під час візиту в Україну перед четвертими роковинами повномасштабного російського вторгнення делегація США відвідала Харків, Запоріжжя й Дніпро, де оглянула школи і центри ВПО та поспілкувалася з українцями. Ігор Брусило зазначив: важливо підтримувати ці міста України для забезпечення життя громад і далі фінансувати проєкти підземних шкіл та укриттів.

Джерело:

Офіс Президента