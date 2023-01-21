Купівля автомобіля може стати приємним моментом у вашому житті, а може принести чимало розчарувань та навіть ризик зіткнутися з серйозними неприємностями. Фахівці радять ретельно перевірити номери кузова та двигуна. Якщо символи, наприклад, на двигуні не збігаються із прописаними в документах, пошкоджені, сильно вражені корозією або їх нема, це може призвести до втрати автомобіля й відповідальності перед законом.

Двигун з історією

Наприкінці грудня до територіального сервісного центру МВС України в Умані із заявою про реєстрацію автомобіля Volkswagen «Transporter» звернувся громадянин М. Він і гадки не мав, що витратить цього дня стільки часу, нервів, а головне — нещодавно привезений з-за кордону автомобіль, який придбав напередодні. Під час дослідження автомашини судові експерти сектору криміналістичного дослідження транспортних засобів і реєстраційних документів Черкаського НДЕКЦ МВС встановили, що номер кузова перебито, змінено. Далі вже слідчі поліції з’ясовують, хто коли і як привіз машину і продав бідоласі. Сам же транспортний засіб надовго (а, може, й назавжди) оселився на штрафмайданчику.

14 грудня і в Територіальному сервісному центрі МВС у місті Черкаси трапилася подібна оказія. Туди звернувся громадянин В. для реєстрації автомобіля DAEWOO «Lanos». Під час його огляду судовий експерт сектору криміналістичного дослідження транспортних засобів і реєстраційних документів Черкаського НДЕКЦ МВС встановив, що номер двигуна знищено механічним способом. Про невідповідності експерт, як і належить, повідомив керівництво, а те — чергове відділення поліції Черкаського районного управління. Працівники поліції, які прибули на місце, вилучили автомобіль та доставили його на спецмайданчик для подальшого розслідування.

Загалом за минулий рік експерти Черкаського НДЕКЦ МВС виявили 32 транспортні засоби з підробленими ідентифікаційними номерами агрегатів (кузова, рами, двигуна). Їхні власники зазнають істотних матеріальних витрат: такі автомобілі правоохоронні органи обов’язково вилучають.

Фахівці радять автовласникам не легковажити з перевіркою ідентифікаційних позначень на автомобілях. Як розповів заступник директора Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Олександр Бугайчук, більшість автолюбителів помилково вважає двигун звичайною замінною зап­частиною автомобіля, бо його номер навіть не вносять у свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Однак це не так. Двигун — номерний агрегат, і за українським законодавством, його номер вносять до бази даних автоматизованої інформаційно-пошукової системи ГСЦ МВС. Для встановлення на автомобілі двигуна іншого типу потрібен дозвіл компетентної установи про можливість такого переобладнання. Тип двигуна зазвичай вказує виробник поряд із його серійним номером.

Допоможе експерт

Висока вартість капітального ремонту спрацьованого двигуна та наповнення автопарку України ввезеними з-за кордону автомобілями зробили в середовищі автовласників заміну двигуна без будь-якої перереєстрації популярною процедурою. Однак слід розуміти наслідки, коли ви придбаєте і встановите на свій автомобіль двигун, який перебуває в розшуку чи номер якого знищено.

У період із 1 січня до 31 грудня 2022 року в Україні провели 1 743 348 реєстраційних дій із транспортними засобами. Навесні та влітку було чинним нульове розмитнення. Тоді особливе навантаження відчули сервісні центри МВС у прикордонних областях.

Наприклад, до Волинської області, де найбільший в Україні авторинок, через підвищений попит на реєстраційні дії влітку було направлено п’ять мобільних сервісних центрів, які додатково надавали послуги на трьох локаціях в Луцьку. За два тижні роботи там адміністратори сервісних центрів МВС із Черкаської, Кіровоградської, Чернігівської, Київської областей та Києва і фахівці експертної служби МВС надали близько тисячі послуг з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, повідомили в Головному сервісному центрі МВС України. 564 092 транспортні засоби було вперше зареєстровано на території нашої держави. До цього числа входять як нові автомашини, вантажівки, мотоцикли, автобуси тощо, так і ввезені з-за кордону раніше вживані транспортні засоби. На жаль, під час перевірок сотні автомобілів виявилися із кримінальним минулим.

Саме тому фахівці радять звертатися до експертів — вони можуть дати відповіді на основні запитання під час купівлі автомобіля: чи не змінювали ідентифікаційні номери агрегатів ТЗ (кузова, рами, двигуна), який об’єм двигуна, яка фактична дата виготовлення автомобіля і чи справді його не омолоджували задля підвищення комерційної привабливості під час продажу. Експерти допоможуть встановити справжність реєстраційних документів. У процесі проведення дослідження експерт повністю перевірить автомобіль на всі можливі варіанти зміни ідентифікаційних номерів, після чого видасть висновок експертного дослідження на спеціальному бланку, скріплений печаткою та власним підписом, за відповідність і законність якого несе персональну відповідальність.

Із 14 грудня минулого року в Україні змінився алгоритм реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. Експертне дослідження виокремлено із процедури реєстрації в сервісному центрі МВС. Тобто алгоритм дій під час укладання договору купівлі-продажу тепер змінився. Для певних реєстраційних дій, у яких експертне дослідження обов’язкове, насамперед варто звернутися до експертної служби МВС, отримати висновок, а потім — до будь-якого зручного сервісного центру МВС. Висновок експертної служби МВС буде чинним 10 днів. Залишається опція за один день отримати обидві послуги — пройти дослідження і там само провести реєстраційні дії.

Як самому перевірити номери агрегатів

Якщо двигун покритий пилом або брудом, протріть табличку з його номером вологою ганчіркою або серветкою. Серветок може знадобитися багато, оскільки вам потрібно очистити та розглянути 17 символів — цифр та букв латинського алфавіту. Якщо ви не можете побачити всі 17 знаків після очищення таблички, поставте дзеркало — воно допоможе побачити те, що погано видно. Також важливо пам’ятати, що багато символів схожі один на одного, такі, як цифра «нуль» та літера «О», або цифра «один» та літера «I». Найчастіше в разі перебивання викраденого автомобіля змінюють саме схожі символи, тому зверніть на них увагу, чи немає ознак втручання та спроби змінити такі знаки.

Побачивши номер, порівняйте його з тим, який зазначено в документах — свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу. Якщо все збігається, ймовірно, з документами та номерами агрегатів усе гаразд, проте це не означає, що автомобіль не розшукують після викрадення. Провести перевірку щодо викрадення можна, звернувшись до експертів чи правоохоронних органів.

Слід пам’ятати, що придбання вживаного автомобіля — завжди великий ризик для покупця. Рік у рік кількість шахраїв на ринку автопродажів збільшується, а чесні покупці часто втрачають гроші.