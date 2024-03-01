За оцінкою Світового банку, втрати у вітчизняному секторі культури та туризму разом з недоотриманим доходом становлять 19,6 мільярда доларів. Це дані лише з тих територій, які контролює Україна і які було деокуповано. Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час конференції «Об’єднані заради справедливості. Об’єднані заради збереження культурної спадщини». «Ворог сповідує ідеологію тотального руйнування. Він знищує житлові будинки, школи та дитячі садки, лікарні й електростанції, заводи і ферми. Так само він стирає з лиця землі храми, музеї, театри, історичні будівлі, пам’ятники», — зазначив він і додав, що на довгострокове відновлення пошкодженого та зруйнованого потрібно 8,9 мільярда доларів.

Прем’єр наголосив, що на платформі United for Justice необхідно сформувати спільні рішення та механізми реалізації принципу «росія заплатить».

Глава уряду зазначив, що агресор не соромиться знищувати те, що ще вчора проголошував своєю культурною спадщиною. Саме тому найбільше від російських атак на культурну спадщину страждають Харківщина, Донецька та Одеська області. Загалом цілями росіян стали понад 900 об’єктів історії та культури. Крім того, в окупації перебувають понад 20 тисяч пам’яток культури національного та місцевого значення.

«путінський режим продовжує багатовікову традицію мародерства на культурному фронті, що була започаткована ще в російській імперії та продовжена в срср. Тому на міжнародному рівні потребуємо негайного реагування на тіньову торгівлю культурними цінностями. Створення надійних правових рамок, збільшення заходів безпеки, взаємодії між правоохоронцями різних держав», — наголосив Прем’єр-міністр.

Очільник уряду відзначив важливість ретельної та правильної оцінки збитків і втрат у царині культури. Ця інформація, за його словами, становитиме основу доказової бази для міжнародних судових інституцій.

«Тому всі знищені або постраждалі внаслідок російської агресії об’єкти культурної спадщини внесуть до спеціального державного реєстру. Він буде одним з інструментів визначення обсягів компенсацій від рф», — зазначив Денис Шмигаль.

Як наголосив Прем’єр, світу потрібен прецедент покарання за вандалізм і дикунство у галузі культури. Це матиме величезне значення для всього людства, захисту і збереження надбання нашої цивілізації в усіх частинах світу та на всіх континентах.

Прем’єр-міністр подякував ЮНЕСКО за ефективну співпрацю під час війни, зокрема за надання нашим 20 об’єктам статусу посиленого захисту, виключення рф з виконавчої ради організації та обрання України до Комітету всесвітньої спадщини. Він також подякував партнерам, які зголосилися взяти патронат над відбудовою історичних місць.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ