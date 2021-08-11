Зміни в керівництві Збройних сил і окремих їх видів справили позитивний вплив на стан війська та його здатність протистояти зовнішній агресії

З 9 по 13 серпня триває командно-штабне тренування за участю командування об’єднаних сил та інших органів військового управління ЗСУ із широким залученням військових частин і підрозділів. Активні тренування відбуваються на суходолі, в морі, повітряному просторі на всій території України. Це стало адекватною відповіддю на чергові масштабні військові навчання, які РФ проводить в окупованому нею Криму.

Під час робочої поїздки у Миколаївську та Одеську області Президент Володимир Зеленський спостерігав за перебігом вишколу на різних локаціях. На полігоні «Широкий лан» він ознайомився із практичною частиною навчань — бойовими стрільбами для підтримки військ, застосуванням різних видів озброєння та підрозділів (зокрема протиповітряної оборони, тактичної авіації) у різних ситуаціях тощо.

Глава держави побував на новозбудованих інфраструктурних об’єктах військового містечка «Широкий лан», зведеного за стандартами НАТО, розрахованого на 2500 осіб. Президент оглянув казарму, спортивний майданчик і солдатську їдальню, де поспілкувався з військовослужбовцями.

На острові Зміїний у Чорному морі морські піхотинці й групи спеціального призначення за підтримки авіації та надводних сил опрацьовували посилення охорони та оборони цієї частини нашої території. У присутності Президента військові успішно протидіяли морському десанту умовного супротивника, знищували ворожі судна та відбили потенційні спроби агресора захопити острів.

Володимир Зеленський відзначив важливість проведення таких навчань, які відбуваються на дуже високому рівні: «Приємно, що ці військові навчання проходять і на нашому українському острові Зміїний. На такому рівні їх тут ніколи не було. Це свідчить про те, що ми розуміємо, у який час живемо, з ким боремося й кому протистоїмо».

Україна має потужну армію, яка готова захищати нашу країну, нашу державність і суверенітет на кожній частині незалежної української землі, передає позицію глави держави пресслужба ОПУ.

Довіра в ухваленні рішень

На острові Зміїний Володимир Зеленський представив генералів і офіцерів, призначених на керівні посади у Збройних силах. Повітряні сили очолив генерал-майор Микола Олещук, Десантно-штурмові війська — полковник Максим Миргородський. Він був командиром 95 окремої десантно-штурмової бригади. Це перший учасник війни на сході України, який став повним лицарем ордена Богдана Хмельницького.

«Я погодив, і наказом міністра оборони призначено на посади: командувача оперативного командування «Південь» — генерал-майора Андрія Ковальчука, командувача оперативного командування «Схід» — генерал-майора Олега Мікаца, командувача оперативного командування «Захід» — полковника Сергія Літвінова, заступника начальника Генерального штабу — полковника Володимира Коваля. Це досвідчені офіцери, і найголовніше, що є зараз нашим підходом, усі вони мають бойовий досвід», — наголосив Президент.

Генерал-майор Андрій Ковальчук має звання Героя України. Під час активних боїв на Донбасі він командував 80 аеромобільною бригадою. Учасник оборони луганського аеропорту. Двічі поранений. Нагороджений двома орденами Богдана Хмельницького. Генерал-майор Олег Мікац з вересня 2014 року командував обороною донецького аеропорту, один із ключових командирів у цих боях. Полковника Сергія Літвінова за особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій, високий професіоналізм і зразкове виконання службових обов’язків нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

За ворогом спостерігаємо пильно

До цьогорічних навчань залучено всі види і роди ЗСУ. На п’яти загальновійськових полігонах нарощують бойові спроможності об’єднаних сил, 14 органів військового управління ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної спеціальної служби транспорту. Військові частини виконують практичні дії під час тактичних, тактико-спеціальних, льотно-тактичних, командно-штабних навчань.

Опрацювання питань широкомасштабної оборони особливо актуальне. Адже в Міноборони фіксують постійні переміщення та активізацію підрозділів російської армії. Нині на 20 полігонах Астраханської та Ростовської областей, Ставропілля й Кубані, Адигеї, Дагестану, Північної Осетії, Чечні, на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і на російських військових базах у Вірменії й анексованих регіонах Грузії — Абхазії й Південній Осетії, на полігонах південних регіонів Росія проводить масштабні навчання.

«Слід пам’ятати, що 8 серпня 2008 року, саме проводячи так звані навчання, Кремль віддав наказ військам вдертися у Грузію. У тій злочинній інтервенції від рук російських окупантів гинули солдати і мирні жителі. Сьогодні знову «навчання», тому ми пильно спостерігаємо за підтекстом російських маневрів і стягуванням техніки. Пам’ятаючи, для чого використовує прикриття навчаннями Кремль, маємо забезпечити всебічну готовність наших сил оборони до відсічі злочинним планам, і саме це завдання виконують командно-штабні тренування», — підкреслив міністр оборони Андрій Таран.

Основна мета дій РФ, вважає він, — утримання України у сфері свого впливу. Росія досі послуговується імперськими шаблонами мислення, що характеризувалися прагненням до розширення сфер впливу, створенням маріонеткових держав, нав’язуванням власної хибної ідеології. За таких умов РФ бере курс на нарощування напруженості в регіоні, коли провокативно активізуються російські збройні сили поблизу кордонів України.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»