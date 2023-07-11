Повномасштабне вторгнення росії на українську землю покликало торік у березні розпочати місію в нашій країні міжнародну благодійну організацію MedGlobal. В Україні вона спів працює з Міністерством охорони здоров’я, Міністерством оборони та Державною службою з надзвичайних ситуацій для визначення місцевих медичних потреб. Завдяки цій доброчинній структурі наші лікарі мають змогу освоювати практичні навички під час тренінгу «Хірургія політравми в умовах війни».

Залучають волонтерів, дарують медобладнання і ліки

Організацію MedGlobal заснувала шість років тому група лікарів, медсестер, експертів у галузі охорони здоров’я та гуманітарних організацій, щоб задовольнити потреби найбільш уразливих груп населення в медицині. Саме для такої категорії людей команди цієї доброчинної організації підтримують місцеві програми з охорони здоров’я в різних країнах у Північній та Латинській Америці, Африці, на Близькому Сході, в Європі та Південно-Східній Азії. Медичний персонал із 27 держав сприяє роботі локальних команд і партнерських організацій на місцях.

MedGlobal співпрацює з місцевими громадами й допомагає вирішувати їхні пріоритетні медичні питання, розвиває навички лікарів за допомогою тренінгів, залучає волонтерів, а також дарує медобладнання, ліки та матеріали. Програми з охорони здоров’я допомагають жертвам воєн і катастроф, біженцям, внутрішньо переміщеним особам з низьким рівнем ресурсів.

В Україні завдяки міжнародній благодійній організації MedGlobal 37 хірургів з Одеської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Хмельницької, Харківської, Полтавської областей освоїли навички хірургії політравми та діагностування ушкоджень черевної порожнини за допомогою мобільного УЗД-пристрою. Цій темі було присвячено тренінг «Хірургія політравми в умовах війни». Українських лікарів навчали досвідчені фахівці хірургічного напряму —волонтери MedGlobal Майкл Самотовка, Джуда Славковскі, Хадсон Беррі.

Тренінги розробили торік спільно з Міністерством охорони здоров’я України та успішно втілюють упродовж воєнного часу. Днями теоретичні навчання відбулися на базі Національного університету охорони здоров’я України імені П. Шупика, а практичні — на клінічній базі Національного інституту хірургії та трансплантології імені О. Шалімова. Упродовж кількох днів лікарі з досвідом та лікарі-інтерни вчилися розрізняти види кульових, вибухових і мінних поранень, напрацьовували навички зупинення кровотечі, шунтування судин і дезінфекції ран у польових умовах. Учасники тренінгу мали нагоду ознайомитися з міжнародними протоколами лікування постраждалих в умовах війни.

Загалом з торішнього лютого гуманітарна доброчинна громадська організація MedGlobal організувала тренінги з хірургії політравми за участю 357 хірургів із 12 областей України. Це дало змогу істотно збільшити кількість фахівців у нашій країні, які можуть надавати ефективну допомогу постраждалим внаслідок воєнних дій у польових умовах, прифронтових зонах.

Багато українських хірургів, які пройшли цей тренінг раніше, виконують свої лікарські обов’язки на тих територіях, де громадяни нашої країни найбільше потерпають від війни.

Найкращі фахівці діляться досвідом в Україні

Випала нагода впродовж кількох днів спілкуватися з американським хірургом українського походження Майклом Самотовкою, який ретельно й натхненно навчав українських хірургів. Його лекції починаються з того, що він пише на дошці всі власні контакти і просить звертатися по допомогу не соромлячись.

Майкл (учасники тренінгу називали його Михайло) ніколи не їде в Україну сам і з порожніми руками. Він завжди бере когось із колег і долучає до волонтерської діяльності. Його медичне середо вище у США активно допомагає виконувати запити від українських лікарень і лікарів. Тож усі його валізи важкі й великі.

На моє запитання, чому він це робить, пан Михайло відповів: «Я ж українець, а українець завжди все найкраще несе до своєї хати, тому стараюся найкращих фахівців привезти в Україну». Він запевняє, що у США дуже багато тих, хто хоче чимось допомогти, бути корисним для нашої країни.

Майкл Самотовка хоче відкрити американцям і всьому світові красу, принади своєї батьківщини та щирість українців.

«Буду щасливий, якщо мої американські колеги та друзі любитимуть Україну так само, як і я. У мене тут уже багато друзів, і під час кожного приїзду намагаюся всіх їх провідати», — ділиться думками пан Майкл.

І йому вдається закохати в Україну. Колеги, які приїжджали разом з Майклом Самотовкою, нині допомагають лікарням і військовим. Вони планують приїжджати в Україну в ролі туристів після нашої перемоги над рашистами, підтримувати тісні зв’язки.

У теперішньому вирі подій та часто не цілком приємних новин саме такі люди надихають на подальшу роботу, додають віри й сили. І нагода поспілкуватися з такими унікальними особистостями, вдосконалити з їхньою допомогою фахові навички надає Міжнародна благодійна організація MedGlobal.

Яніна ЧАЙКІВСЬКА

для «Урядового кур’єра»