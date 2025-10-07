Відтепер учителі на прифронтових територіях отримуватимуть збільшену щомісячну доплату обсягом 4000 грн після сплати податків. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду минулої п’ятниці. Воно стосується 25 тисяч учителів, які працюють у 84 громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. Кошти буде нараховано в жовтні — за період з 1 вересня цього року. У бюджеті на 2026 рік уряд передбачив підвищення зарплати педагогічних працівників на 50%.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко розповіла про ці та інші підтримки від уряду вчителям — учасникам національної премії Global Teacher Prize Ukraine.

«Це десять педагогів з різних регіонів України, багато спільних проблем і викликів шкільної освіти в час війни. Я дякую за щирий діалог і готовність ділитися своїми питаннями і пропозиціями», — зазначила очільниця уряду.

Юлія Свириденко привітала вчителів із професійним святом.

«Із Днем учителя! Дякуємо кожному і кожній, хто навчає дітей і вкладає в це душу, за вашу стійкість та щоденну працю. Те, що наші вчителі залишаються з дітьми і продовжують навчати в умовах постійних тривог і обстрілів, впроваджують нові підходи, — це приклад великої відповідальності й любові до своєї справи, до дітей. Завдання уряду — бути поряд та підтримувати. Над цим і працюємо», — наголосила Прем’єр-міністр.

Вона зазначила, що прифронтові території — один із ключових пріоритетів уряду. Для забезпечення системної роботи в дев’яти областях, де тривають або тривали бойові дії, а також на тимчасово окупованих територіях уряд активізує діяльність Координаційного центру з питань управління цими регіонами.

На засіданні Кабінету Міністрів ухвалено механізм, який передбачає призначення в кожному міністерстві та центральному органі виконавчої влади заступників, відповідальних за формування і реалізацію політик щодо прифронтових територій. Цей механізм охоплює всі міністерства, а також Держспецзв’язку, Державну інспекцію ядерного регулювання, НКРЕКП та Фонд державного майна.

«Життя на прифронтових територіях триває попри особливі умови. Ми враховуємо це в усій державній політиці, щоб підтримувати людей і створювати нові можливості для розвитку регіонів», — зазначила Юлія Свириденко.

Уряд продовжує системну роботу для підтримки громадян у прифронтових регіонах, розробляючи нові інструменти та рішення для забезпечення їхніх потреб.

На запит виробників уряд ухвалив рішення обмежити доступ до даних про підприємства ОПК з публічних реєстрів, зокрема про їхнє розташування та виробничі потужності. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

«Давно очікувана зміна для виробників української зброї. Посилюємо захист українських зброярів від російських атак і диверсій», — наголосила очільниця уряду.

Юлія Свириденко повідомила, що приховання даних відбудеться саме з публічних агрегаторів, щоб будь-хто не зміг отримати ці дані.

«Заклали запобіжники, щоб норма стосувалася саме оборонних виробників і саме на час дії воєнного стану. Дякую Міноборони за напрацьоване рішення», — зазначила Прем’єр.

Юлія Свириденко підкреслила, що безпека вітчизняної оборонної індустрії — ключова умова, щоб масштабувати виробництво, впроваджувати інновації та ще ефективніше забезпечувати нашу армію всім необхідним. Зокрема, уряд надав 1 млрд грн з резервного фонду держбюджету на посилення можливостей підрозділу безпілотних авіаційних систем «Фенікс» Держприкордонслужби. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко. Вона зазначила, що кошти спрямують на закупівлю сучасних ударних та розвідувальних дронів і необхідного обладнання та матеріалів для їхньої роботи.

«Фенікс» — перший у межах ДПСУ підрозділ БпЛА й один з найефективніших. Торік він уразив майже 8 тисяч ворожих цілей, а втрата техніки ворога сягнула $60 мільйонів. Дякуємо за службу і захист!» — наголосила Юлія Свириденко.

Джерело: Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ