Державне підприємство «Антонов» представило новий літак Ан-77, який було розроблено на базі літака Ан-70. У новому літаку замінили усі деталі, які раніше постачалися з Росії
«Антонов» представив модернізованого гіганта Ан-77 без російських деталей.
Про це йдеться на сторінці компанії у Facebook.
Літак відправився до Анталії, де візьме участь у виставці EURASIA AIRSHOW. Авіасалон триватиме з 25 до 29 квітня.
«Ан-77 є глибокою модернізацією гвинтовентиляторного середнього військово-транспортного літака короткого злету і посадки Ан-70 під двигуни CFM56−5А1 і авіоніку світових виробників»,— інформує прес-служба держпідприємства.
Як запевняють на підприємстві, в новому літаку повністю замінили усі деталі, які раніше постачали з Росії.
Ан-77 може перевозити до 47 тонн вантажу. Габарити вантажної кабіни повітряного судна дійсно вражають.
Він може перевозити великогабаритну та важку військову техніку, гвинтокрили, особовий склад (300 солдатів, 110 десантників, 206 поранених).