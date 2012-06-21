У світі від COVID-19 померло понад 1 мільйон людей. Ця похмура статистика з’явилася через вісім місяців після того, як громадськість вперше дізналася, що загадковий респіраторний вірус заражає людей у Китаї.

Новий коронавірус швидко поширився світом і вразив лікарні від Італії до Нью-Йорка. У деяких місцях вірус став причиною більшої кількості загиблих, ніж в інших; За даними панелі управління Johns Hopkins, кількість жертв від коронавірусної інфекції є найвищим в США: понад 204 900 смертей, на другому місця за смертністю Бразилія – понад 141 700 смертей, в Індії – понад 95 500 смертей.

Але офіційні цифри, ймовірно, нижчі, ніж фактична кількість загиблих від вірусу, заявив в понеділок (28 вересня) д-р Майк Райан, виконавчий директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я. «Коли ви щось підраховуєте, ви не можете розрахувати це точно, але я можу запевнити вас, що поточні цифри, ймовірно, занижують справжні втрати від COVID-19», – сказав він.

У п'ятницю (25 вересня) Райан сказав, що, можливо, кількість загиблих може подвоїтися до 2 мільйонів до того, як вакцини стануть доступні, зокрема, якщо країни не працюватимуть над тим, щоб зупинити поширення цієї небезпечної інфекції.

Проте, рівень смертності з часом почав повільно знижуватися, тому що експерти зрозуміли, як найкраще лікувати важких пацієнтів від COVID-19, наприклад, з'ясовуючи, як найкраще доставляти кисень легені і давати стероїд дексаметазон, сказав Райан, згідно CNBC.

У США COVID-19 може стати третьою за значимістю причиною смерті в 2020 році після хвороб серця і раку, як раніше повідомляв Live Science. Модель Інституту показників і оцінки здоров'я (IHME) прогнозує, що до січня 2021 року в США помре ще майже 167000 людей. У всьому світі не менше 33,2 мільйона осіб заразилися новим коронавірусом, і понад 7,1 мільйона з цих випадків знаходиться в США, згідно з даними приладової панелі Johns Hopkins.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»