Швейцарська компанія Viking Cruises відновлює регулярну роботу в Україні після чотирирічної перерви і заявила, що в 2018 році організує 10 річкових круїзів по Дніпру між Києвом і Одесою. 11-денні тури з відвідуванням Києва, Кременчука, Дніпра, Запоріжжя, Херсона та Одеси заплановані в період з 17 травня до 24 вересня. Квитки на перший круїз вже майже повністю розпродані. Viking Cruises намагається залучити туристів в Україну яскравими народними традиціями, гарною кухнею, а також багатою історією, пов’язаною з греками, вікінгами, татаро-монголами і козаками.
ДОВІДКА "УК"
Компанія розпочала діяльність у 1997 році з покупки чотирьох теплоходів, зараз її флот налічує понад 60 суден. В Україні до 2014 року Viking Cruises здійснювала круїзи на теплоході Viking Sineus (раніше – «Михайло Ломоносов»).