Півсотні вихованців бережанської, новосільської, заліщицької шкіл-інтернатів, тернопільського дитячого будинку і Теребовлянського виховного навчального комплексу зібралися в обласному центрі, щоб узяти участь у творчому змаганні «Писанка миру». Співорганізаторами акції виступили доброчинний фонд «Майбутнє сиріт» і компанія «Агропродсервіс».
Майстер-клас із писанкарства дітям-сиротам проводила активна молодь. Дехто з хлопчиків і дівчаток уперше взявся за писачок і виводив на яйці орнаменти. До слова, діти могли не лише дотримуватися подільських і лемківських канонів у писанкарстві, а й виявити фантазію. Дітей у творчих групах організатори заходу розподілили за трьома віковими категоріями. Спершу планували з кожної групи обрати по дві найкращі писанки, які й склали б у пасхальний подарунок для Папи Римського.
Майже 80 великодніх яєць розмалювали-розписали хлопчики й дівчатка. Їхні роботи так сподобалися членам журі, що вирішили змінити умови акції й оголосити переможцями авторів 12 писанок. Тепер ці творіння дитячих рук і таланту повезе у Ватикан папський місіонер отець Василь Баглей. 10 квітня він і вручить Понтифіку вітання від українських дітей-сиріт із Тернопілля.
Решта оздоблених яєць, які розписали учасники дитячого творчого змагання, прикрасять писанкове дерево.