14 вересня 2020 року Королівське астрономічне товариство (Великобританія) проведе пресбрифінг, присвячений «визначному відкриттю». Подія пройде в режимі онлайн і розпочнеться одночасно з публікацією дослідження в журналі Nature Astronomy (18:00 за київським часом), проведеного міжнародною групою вчених під керівництвом британського астронома.
Наразі немає офіційної інформації про відкриття, однак за деякими даними, воно може бути пов'язане з однією з планет Сонячної системи.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»