Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовийкур’єр»
На плацу Сумського прикордонного загону пройшла традиційна церемонія, під час якої 17 новоприбулих прикордонників склали Військову присягу на вірність народу України. Серед молодого поповнення, що за контрактом призване до військових лав Держприкордонслужби, дві представниці прекрасної статі.
Як повідомив помічник начальника загону — керівник пресслужби Роман Ткач, професія захисника державних кордонів України з кожним місяцем набуває популярності і престижності. Юнаки та дівчата вважають за честь носити зелені погони, перебувати у форпості охорони спокою і безпеки українського народу.
Лише з початку нинішнього року до особового складу Сумського загону влилися більше ста молодих людей — енергійних, амбітних, відповідальних. Всі вони служать на тих чи тих посадах, удосконалюють прикордонний вишкіл, одержують підвищення по службі.
Усі новоприбулі уже перебувають у відповідних підрозділах, де починають свою біографію прикордонника.