Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Благодійники і волонтери з міста Виноградів на Закарпатті допомогли здійснити мрію 19-річної Надії Танцинець – піднятися на Говерлу. Мрію Надійки довгий час не вдавалося здійснити через хворобу опорно-рухового апарату.
Все своє життя дівчина пересувається на інвалідному візку. Попри це, вона втілила мрію в життя. Знаменно, що це сталося саме в День незалежності України.
Благодійників громадського фонду «Виноградів», які допомагали Надії, надихнув приклад львів’ян. Ті, супроводжуючи людей із обмеженими можливостями в походах, здійснюють їх на завезених із-за кордону спеціально обладнаних візках «джульєтка». І саме на такому візку Надія Танцинець підкорила Говерлу.
– Щиро радію, що виноградівці відгукнулися на нашу ідею і допомогли здійснити мрію Надійки. Це, звичайно, завдячуючи і дужим чоловічим рукам. Бо без них це було б неможливо, – зазначила волонтерка Олена Мудра.
Тож Надія Танцинець стала наймолодшою серед закарпаток «особливою» підкорювачкою найвищої гори Українських Карпат.
Але виноградівка цього дня була не сама серед тих, хто здолав силу земного тяжіння, продемонструвавши велику силу волі в доланні вершин. До таких належав і педагог Міжгірської ЗОШ № 1, заслужений учитель України Антон Ледней. Він піднявся на Піп Іван Марамороський, що на україно-румунському кордоні, заввишки 1936 метрів. 72-річний ветеран також присвятив своє сходження Незалежності України.