Про це у Facebook повідомляє МОЗ України.

21 жовтня (станом на 9:00) в Україні 315 826 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 927 летальних, 132 219 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 6 719 нових випадків. Загалом проведено 2 880 105 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 2 686 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 8 644 випадки;

Волинська область — 11 367 випадків;

Дніпропетровська область — 11 705 випадків;

Донецька область — 7 629 випадків;

Житомирська область — 10 634 випадки;

Закарпатська область — 12 112 випадків;

Запорізька область — 6 784 випадки;

Івано-Франківська область — 17 214 випадків;

Кіровоградська область — 1 697 випадків;

м. Київ — 31 869 випадків;

Київська область — 13 419 випадків;

Львівська область — 25 702 випадки;

Луганська область — 2 686 випадків;

Миколаївська область — 6 256 випадків;

Одеська область — 19 957 випадків;

Полтавська область — 6 880 випадків;

Рівненська область — 16 428 випадків;

Сумська область — 9 509 випадків;

Тернопільська область — 17 970 випадків;

Харківська область — 30 272 випадки;

Херсонська область — 2 739 випадків;

Хмельницька область — 11 561 випадок;

Чернівецька область — 18 314 випадків;

Черкаська область — 7 314 випадків;

Чернігівська область — 7 164 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.