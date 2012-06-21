Про це у Facebook повідомляє МОЗ України.
21 жовтня (станом на 9:00) в Україні 315 826 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 927 летальних, 132 219 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 6 719 нових випадків. Загалом проведено 2 880 105 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 2 686 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 8 644 випадки;
Волинська область — 11 367 випадків;
Дніпропетровська область — 11 705 випадків;
Донецька область — 7 629 випадків;
Житомирська область — 10 634 випадки;
Закарпатська область — 12 112 випадків;
Запорізька область — 6 784 випадки;
Івано-Франківська область — 17 214 випадків;
Кіровоградська область — 1 697 випадків;
м. Київ — 31 869 випадків;
Київська область — 13 419 випадків;
Львівська область — 25 702 випадки;
Луганська область — 2 686 випадків;
Миколаївська область — 6 256 випадків;
Одеська область — 19 957 випадків;
Полтавська область — 6 880 випадків;
Рівненська область — 16 428 випадків;
Сумська область — 9 509 випадків;
Тернопільська область — 17 970 випадків;
Харківська область — 30 272 випадки;
Херсонська область — 2 739 випадків;
Хмельницька область — 11 561 випадок;
Чернівецька область — 18 314 випадків;
Черкаська область — 7 314 випадків;
Чернігівська область — 7 164 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.