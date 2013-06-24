Рада ЄС схвалила виплату 2,3 млрд євро для України в межах програми Ukraine Facility. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко. Рішення ухвалили за підсумками третього кварталу 2025 року. «Україна виконала вісім із десяти індикаторів, передбачених Планом України, і реалізувала системні реформи в управлінні державними фінансами, зеленому переході та охороні довкілля, а також оптимізації бізнес­середовища, фінансових ринків та судової системи», — цитує слова очільниці уряду Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Цей шостий транш в межах чинної програми важливий для фінансової стійкості України під час повномасштабного вторгнення.

«Вдячні європейським партнерам за системну підтримку і продовження програми», — подякувала Юлія Свириденко й запевнила, що уряд України працює над поліпшенням виконання умов Ukraine Facility протягом наступного звітного періоду.

Як повідомило Міністерство фінансів, невдовзі до державного бюджету надійдуть 2,1 млрд євро кредитних коштів та 200 млн євро гранта. Це регулярний транш, передбачений в межах Pillar I за інструментом. Кошти буде спрямовано на першочергові соціальні та гуманітарні видатки країни. У межах Ukraine Facility на 2024—2027 роки передбачено майже 50 млрд євро для України (38,337 млрд євро — пряма бюджетна підтримка). Загалом до держбюджету з 2024 року надійшло понад 24,4 млрд євро, з яких 2025­го — понад 8,3 млрд євро. Щоб отримати черговий регулярний транш від ЄС, Україна виконала реформаційні кроки, передбачені до кінця третього кварталу 2025 року в головних галузях: управління державними фінансами, судова система, бізнес­середовище, банківський сектор, агропродовольчий сектор, стратегічні корисні копалини, зелений перехід та охорона довкілля.

«Вдячний європейським партнерам за реалізацію інструменту Ukraine Facility. Це стабільна передбачувана фінансова підтримка, яка дає змогу підтримувати ліквідність бюджету країни, забезпечувати соціальні виплати. Завдяки нашій співпраці Україна залишається на шляху реформ і наближається до членства в ЄС», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко. Європейський Союз залишається найбільшим донором фінансової підтримки України — 68,4 млрд євро за майже чотири роки. За одинадцять місяців 2025­го країна отримала понад 26,4 млрд євро від ЄС.