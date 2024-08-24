Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Символічно, що 24 серпня на Рівненщині, яка традиційно б’є рекорди народжуваності в Україні, з’явилося на світ 24 малюки. А в День державного прапора число громадян рідної держави поповнило 30 хлопчиків та дівчаток.
«Учора передали їхнім батькам перші дитячі вишиванки та книги з колисанками місцевих авторів. Вишиванки створені невтомними руками майстринь із Гощанського районного будинку культури та «Союз українок». Дякую цій громадській організації, а також обласному центру народної творчості та обласній організації Спілки письменників України за прекрасну ініціативу», — каже голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.
Тож нехай перші вишиванки стануть оберегами для майбутніх патріотів нашої держави, а Рівненщина дарує Україні найдорожчий скарб — тих, кому жити й творити на цій землі завтра. Саме тут, у поліській глибинці, вершать найвищу державну політику — плекають генофонд нації, тому 10-15 діток у родинах там зовсім не звивина.