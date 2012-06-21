Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

У бюджеті наступного року буде передбачено надання іпотечних кредитів для 30 тисяч українських родин.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, це буде нова програма: в державі буде створено іпотечну установу, яка надаватиме кредити та фінансовий лізинг.

Як відомо, нещодавно керівництво Нацбанку України заявило, що низці українських родин, включаючи молоді сім’ї, держава повинна робити часткову компенсацію іпотечних ставок або покриття державою кредитних ризиків банків.

Ще раніше заступник голови Офісу Президента України Юлія Ковалів заявляла, що така програма кредитування в часі розтягуватиметься від 10 до 30 років. За її словами, поки що немає жодної програми такого кредитування, проте у середньому ставка за зазначеними позиками повинна становити від 8,8 до 10%.

Як вважають представники банків, серед головних чинників, які стримують значною мірою розвиток іпотеки в Україні, є відсутність доступу до державних реєстрів, непрозорість ринку первинної нерухомості та слабка захищеність інвесторів.