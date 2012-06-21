Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
На Успіння Пресвятої Богородиці тернополяни здавна відзначають храмове свято. За Незалежності України з’явилася добра традиція проводити тоді ще й День міста. Тож сьогодні Тернопіль святкує свою круглу дату народження — 480 років.
Цього року карантин суттєво вплинув на святкову палітру, але, попри все, кожен з тернополян і гостей міста може на свіжому повітрі знайти для себе якийсь цікавий захід. Вже традиційною стала мистецька імпреза «Крізь терни до зірок». Це дійство відбувається з нагоди поповнення Алеї зірок новими таблицями. Нинішнього серпня з’явилися зірки-квітки терену на честь п’ятьох відомих тернополян, серед яких викарбовано ім’я шоумена Сергія Притули. Є й колективна зірка, яка присвячена медичній спільноті.
Ще один звичний захід організують у надвечір’я на Театральному майдані, де вшановуватимуть і нагороджуватимуть найкращих тернополян. Про історію Тернополя розповість документальний фільм, який продемонструють просто неба.
Митці зберуться на художній пленер «Крізь роки, крізь століття, Тернополе живий». Світлини святкування Дня міста попередніх років покажуть на фотовиставці. Запросять і на конкурс «Квіткові композиції». Відкриють також трансфер-містечко. У середмісті гратимуть муніципальні Галицький камерний оркестр і духовий «Оркестра волі», а у мікрорайонах — вуличні музиканти. Спортивні заходи теж заплановані, зокрема, відбудеться відкритий турнір з греко-римської боротьби на Кубок міського голови.
У місті триває й Всеукраїнський фестиваль гончарів «Не святі горшки ліплять». А в неділю на Єлисейських полях у Тернополі відкриють перший міжнародний онлайн-фестиваль «Інтерсіті LIVE».