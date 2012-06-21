Відучора Україна вже не пасе задніх у Європі щодо функціонування мобільного зв’язку четвертого покоління: формат 4G стає невід’ємною частиною інформаційного простору й повсякдення українців.
Так, згідно з даними оператора lifecell, оприлюдненими на його сторінці у Facebook, 4G доступний у Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Львові, Полтаві, Сумах, Івано-Франківську, Чернівцях, Одесі й Херсоні. Оператор Vodafon так само у Facebook розповів про запуск 4G у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі й Одесі. Київстар запустив мережу у Вінниці, Дніпрі, Затоці, Каро-ліно-Бугазі, Києві, Кирилівці, Краковці, Львові, Одесі, Поляниці, Рава-Руській, Старовойтовому, Тернополі, Ужгороді, Устилузі, Харкові, Хмельницькому, Чопі, Шегині, Ясіні. Тобто лихоманка, в позитивному розумінні цього слова, ширитиметься й іншими містами країни день у день, охоплюючи дедалі більші зони покриття.
Привітав співвітчизників із цією визначною подією — запуском мережі у двадцяти містах — і Президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Twitter.