В Ужгороді на території військової частини відкрили монумент на честь загиблих бійців 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону, який входить до 128-ї Закарпатської бригади. На чорній гранітній плиті викарбувано прізвища військових, які загинули в боях на сході України, а також їхні портрети. Майже половину з них поховано в різних куточках України, а в цьому місці всі знову зібралися разом. Ці солдати й офіцери символічно й нині залишаються у строю. Військовиків, що й нині несуть службу, завжди окрилюватимуть і зміцнюватимуть їхній бойовий дух подвиги побратимів, що полягли за Україну.
— Ідея спорудити цю стелу давня, — сказав заступник командира 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону з морально-психологічного забезпечення Вадим Ворона. — Бойові дії, які тривають у зоні ООС, тривалий час не давали змоги втілити її в життя. Але завдяки небайдужим вдалося це зробити, і ми їм надзвичайно вдячні.
Пам’ятну стелу з іменами 52 загиблих освятили священники різних конфесій, а рідні, знайомі й військові побратими поклали квіти до підніжжя.