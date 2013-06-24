У Львові втілюють пілотний проєкт із запуску технології 5G. Це перший крок до масштабного впровадження технології п’ятого покоління. Ми поставили сім запитань CEO Київстар, Vodafone та lifecell про запуск 5G, інвестиції та енергонезалежність технології.

З якими технічними викликами ви зіткнулися під час підготовки до запуску 5G?

Олександр Комаров, Київстар: Перед запуском пілотної зони у Львові ми реалізували масштабну підготовку. Перші тести 5G пройшли ще в лютому 2024 року в нашому головному офісі в Києві, а у квітні — жовтні 2025-го — у Львові. На постачання обладнання та будівництво базових станцій знадобилось орієнтовно пів року.

Найбільший виклик — наявність частот. Повноцінний запуск 5G в Україні можливий одночасно у двох діапазонах — 700 МГц і 3500 МГц. Це стане реальністю після завершення воєнного стану. Але завдяки активній позиції Мінцифри ми вже зараз можемо перевіряти роботу технології в реальних міських умовах.

Ольга Устинова, Vodafone Україна: Найскладніше — інтегрувати 5G в наявну мережу, де 4G залишається основою для мільйонів людей. Технології мають працювати паралельно, без конфліктів. Критично важлива енергонезалежність. Ми від початку закладали в архітектуру автономне живлення, особливо для критичних точок (лікарень, транспортних вузлів тощо).

Для нас це не експеримент, а модель, перевірена досвідом Vodafone в Європі. Ми тестуємо технологію в Україні з 2021 року, а ці прикладні тести дають розуміння, як мережа поводиться на практиці.

Михайло Шелемба, lifecell: Ми вивчаємо технологію понад шість років, а перший тест провели ще 2019-го. Нині головні виклики пов’язані з війною: обмеження доступу до частот та необхідність ідеально налаштувати 5G паралельно з 4G, щоб зберегти високу якість наявних сервісів для всіх абонентів.

5G значно підвищує енергоспоживання, що потребує стабільного живлення. Ще один нюанс — не всі абоненти мають відповідні пристрої: в нашій мережі частка користувачів з 5G-смартфонами становить 29%.

Чи зміняться тарифи із запуском технології 5G?

Олександр Комаров, Київстар: Для абонентів Київстар, які користуються 5G, зберігаються умови їхнього теперішнього тарифного плану.

Ольга Устинова, Vodafone Україна: Запуск 5G не означає автоматичного зростання цін. Наші клієнти користуватимуться новою технологією в межах своїх 4G-тарифів без доплат. Ми розглядаємо 5G як еволюцію, а не як преміум-послугу. У перспективі спеціальні пропозиції можуть з’явитися для бізнесу чи специфічних потреб, де потрібна надвисока швидкість.

Михайло Шелемба, lifecell: На етапі тестування ми не плануємо змінювати тарифи.

Як 5G позначиться на якості та стабільності мобільного інтернету?

Олександр Комаров, Київстар: Одна з головних переваг 5G — вища швидкість передачі даних. Якщо 4G можна порівняти зі звичайною дорогою, то 5G — це як багатосмугова швидкісна магістраль, якою можуть одночасно їздити набагато більше автомобілів без заторів і з вищою швидкістю.

За підсумками тестувань, що передували запуску у Львові, максимальний показник швидкості завантаження у 5G-мережі Київстар перевищив 2,4 Гбіт/с. Хочу наголосити: така швидкість було зафіксовано під час тестування в умовах мінімального навантаження на мережу. У реальних міських умовах показники можуть відрізнятися.

Ольга Устинова, Vodafone Україна: Передусім це менша затримка. Це відчутно у відеодзвінках, онлайн-іграх та хмарних застосунках. Плюс вища пропускна здатність. Але для нас стабільність не менш важлива за швидкість, особливо для служб екстреного реагування та критичної інфраструктури.

Михайло Шелемба, lifecell: Пікові швидкості можуть перевищувати 1 Гбіт/с, а середні становитимуть 600—800 Мбіт/с. Це дасть змогу без затримок користуватися хмарними сервісами, VR/AR, завантажувати великі файли. Для бізнесу це можливість розвивати IoT-екосистеми та рішення, що потребують миттєвої передачі даних.

Чи потребує впровадження 5G додаткових інвестицій в інфраструктуру?

Олександр Комаров, Київстар: Так, запровадження 5G потребує істотних інвестицій від мобільних операторів.

Ольга Устинова, Vodafone Україна: Так, це не просто оновлення софту. Потрібні нові антени, зміна архітектури базових станцій, потужніші датацентри. Ми інвестуємо поетапно, враховуючи європейський досвід групи. Це не гонитва за покриттям заради покриття, а розумні інвестиції туди, де це потрібно: міста, бізнес-райони, промзони.

Михайло Шелемба, lifecell: На етапі тестування масштабні інвестиції не потрібні, але ми готуємося до повноцінного запуску: розбудовуємо оптичну й транспортну мережу та підключаємо базові станції до оптики.

Важливий нюанс: для якісного покриття потрібна комбінація частот 700 МГц і 3500 МГц. В Україні в діапазоні 700 МГц нині вільно лише 20 МГц. Цього недостатньо для трьох операторів. Державі необхідно вивільнити ще щонайменше 10 МГц у цьому діапазоні.

Чи працюватиме 5G під час знеструмлень?

Олександр Комаров, Київстар: Базові станції 5G у Львові забезпечені резервним живленням від акумуляторів (до десяти годин автономної роботи). Також частина станцій має стаціонарні генератори, до інших у разі потреби під’єднуватимемо мобільні.

Ольга Устинова, Vodafone Україна: Так. Це основний параметр. Критичні вузли обладнано автономним живленням. Пріоритет — лікарні та служби порятунку. Наприклад, у Німеччині Vodafone забезпечив 5G-покриттям університетський госпіталь Франкфурта саме як критично важливу систему.

Михайло Шелемба, lifecell: Усе залежатиме від запасу резервного живлення, тривалості й природи відімкнень (аварійні чи планові), завантаженості мережі тощо. Оскільки 5G споживає більше енергії, пріоритетом залишатиметься стабільна робота базової мережі зв’язку. Рішення ухвалюватимуть ситуативно.

Які у вас очікування від масштабування 5G в Україні?

Олександр Комаров, Київстар: 5G швидко розвивається у світі, і Україна стає частиною цієї трансформації. Ми підтримуємо ініціативу Мінцифри розгорнути пілотні проєкти в інших містах — Львові, Харкові, Бородянці, Києві та Одесі. Це сигнал світові: попри війну ми будуємо технологічне майбутнє.

Ольга Устинова, Vodafone Україна: 5G — це інфраструктура для нових бізнес-моделей, а не просто хайп. У Європі це вже працює: наприклад, у Португалії на цементному заводі 10 тисяч датчиків контролюють виробництво, а в Чехії на заводі Љkoda 5G керує роботами. Ми очікуємо, що в Україні 5G стане інструментом цифровізації промисловості та публічних сервісів.

Михайло Шелемба, lifecell: Масштабування буде поступовим після війни. Насамперед це можливості для B2B: автоматизація виробництва, смартрішення, IoT. Для масового користувача різниця між якісним 4G та 5G у повсякденних сценаріях може бути малопомітною, але цінність з’явиться з розвитком нових сервісів.

Джерело:

Міністерство цифрової трансформації