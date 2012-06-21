Приблизно 700 мільйонів років тому планета Земля перетворилася в снігову кулю в результаті масштабного заледеніння, яке досі викликає масу запитань у науки. Нова гіпотеза, що пояснює перетворення Землі в гігантську сніжну кулю, була представлена вченими Массачусетського технологічного інституту (США).
Вчені провели математичне моделювання клімату нашої планети, яке показало, що Земля дійсно могла перетворитися в сніжний ком при певних показниках концентрації CO2, температури поверхні і рівня сонячного випромінювання. Конкретні причини зледеніння, при цьому, все ще під питанням – наприклад, це могла бути катастрофічна вулканічна активність, або якісь глобальні біологічні процеси, які призвели до появи щільних хмар, які закрили Сонце.
«Все зводиться до того, що в атмосфері Землі з'явилося щось, що закрило поверхню від сонячної радіації. А ось що конкретно це було – нам ще тільки належить дізнатися. Але з великою ймовірністю, причиною льодовикового періоду були щільні хмари або вулканічна речовина в атмосфері», – розповідають автори нового дослідження.
Розуміння процесу, який на деякий час перетворив Землю в льодовик, може допомогти у вивченні інших планет. Наприклад, при пошуках життя на екзопланетах потрібно враховувати той факт, що вони можуть тимчасово замерзати.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»